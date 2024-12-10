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Юные танцоры из Каширы завоевали две награды международного конкурса

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

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Танцевальный коллектив из Каширы привёз две награды со II Международного фестиваля-конкурс хореографического искусства «Белая стрекоза». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Конкурс прошёл в Туле. В этом году в нём участвовали более 15 коллективов из Тульской, Калужской, Московской и Белгородской областей. Каширу представила танцевальная студия дома культуры «Ожерелье». В номинации «Уличный танец» старший состав коллектива ART OF BLACK занял первое место, а средний – второе», – говорится в сообщении.
Танцевальная студия ART OF BLACK была основана в 2021 году. Коллектив специализируется на разных танцевальных направлениях. Летом прошлого года девушки из ART OF BLACK участвовали в фестивале «Город танцует в парках», который прошёл в Городском парке Каширы. Молодой коллектив выиграл отборочный этап и получил одобрение известного российского хореографа Егора Дружинина.





После победы танцевальная студия выступила на гала-концерте «Город танцует в парках» в Балашихе.

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#кашира
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#подмосковье
#московская область
Топ-13 музеев в Коломне: Коломенский патефон, Тайны коломенской медовуши
10 декабря 2024, 18:00

Фото: istockphoto / jenoche

Коломна — древний город с богатой историей, расположенный недалеко от Москвы. Здесь находится множество интересных музеев, которые позволяют познакомиться с культурой и традициями. «Радио1» расскажет о самых интересных музеях города.

Музеи Коломны


Коломна — один из старейших городов России, известный не только своей архитектурой, но и богатым культурным наследием. В городе сохранилось множество исторических слоёв, каждый из которых представлен в местных музеях. Эти музеи служат порталом в прошлое и настоящее города, рассказывая о его богатой истории.

Музеи Коломны — это не просто выставочные залы, они являются хранителями памяти города. Каждый музей предлагает уникальный опыт знакомства с историей и культурой, позволяя погрузиться в атмосферу различных эпох, от средневековья до наших дней.

Одна из основных тем в коллекциях музеев Коломны — народное творчество и ремёсла. Музеи демонстрируют разнообразие ремёсел, от традиционной русской росписи до народных художественных промыслов. Экспозиции позволяют проследить развитие местной культуры, узнать об особенностях жизни людей, их повседневных заботах и радостях.

Современные музеи города представляют новые направления в искусстве, включая современные художественные практики, охватывающие разнообразные формы визуального искусства.

Коломенский патефон


Музей «Коломенский патефон» представляет собой уникальную коллекцию, посвящённую истории звукового искусства. Его экспозиция охватывает развитие звуковоспроизводящей техники с конца XIX века и до наших дней, знакомя посетителей с влиянием этих устройств на культуру.

Коллекция музея включает более 300 экспонатов, каждый из которых имеет свою историю и характер. Среди них можно увидеть музыкальные шкатулки на металлических дисках, механическое пианино, фонографы Эдисона, различные модели патефонов и граммофонов, а также технику советского периода.

Музей также рассказывает об истории легендарного Коломенского патефона и его значении в контексте развития музыкальной техники.

Фото: kolomnapatefon.ru

Тайны Коломенской Медовуши


В музее представлена история медоварения и пчеловодства, а также предлагается возможность попробовать старинный коломенский мёд.

Посетители могут научиться готовить медовый сбитень по традиционным русским рецептам.

Кроме того, в музее проводятся мастер-классы по росписи пряников, где обучают искусству украшения имбирного печенья.
Фото: medovusha.ru

Арт-галерея Лига


Это место, где представлены работы как местных, так и зарубежных художников. Галерея предлагает разнообразные выставки современного искусства, а также арт-проекты, которые могут заинтересовать любителей нестандартных подходов.

Здесь проводятся выставки живописи, графики, фотографии, а также современные арт-проекты и инсталляции.

«Лига» привлекает внимание своим нестандартным подходом к организации выставок и часто является местом проведения культурных событий, мастер-классов и встреч с художниками.

Фото: liga.org.ru

Усадьба купцов Лажечниковых


Она была построена в середине XVIII–XIX веков и связана с именем Ивана Ивановича Лажечникова, известного писателя, автора исторических романов об эпохе Петра Великого, Анны Иоанновны и Ивана III.

В 1981 году главный дом усадьбы был передан городскому отделу культуры для создания литературного музея, посвящённого И. И. Лажечникову. В 2002 году усадьба получила статус памятника областного значения.

Сегодня усадьба Лажечниковых является популярным туристическим объектом, где посетители могут узнать больше о жизни и творчестве писателя, а также насладиться красотой архитектуры и интерьеров здания.

Фото:kolomnausadba.com

Музей мыла в Коломне «Душистыя радости»


Музей посвящён традициям мыловарения, парфюмерии и гигиены в императорской России.

Экспозиция музея состоит из коллекций мыла, духов и одеколонов русских производителей конца XIX — начала XX века. Гости могут увидеть разнообразные виды мыла и узнать о технологиях производства и используемых ингредиентах.

Кроме того, в музее проводятся театрализованные экскурсии, мастер-классы и выставки.

Фото: d-radosti.ru

Самый известный музей в Коломне — музей любимой игрушки


Частный коллекционер Ирина Куликова основала музей в 2014 году. Через три года галерея значительно расширилась. Сегодня на музейных полках представлена коллекция игрушек, охватывающая период с 1890-х до 1980-х годов, в том числе старинные куклы и их домики, солдатики, медведи, поезда, автомобили и другие игрушки с богатой историей.

В музее можно научиться создавать простые игрушки своими руками.

Музей предлагает полуторачасовые экскурсии, творческие мастер-классы и возможность приобрести авторские сувениры.

Фото:kolomnausadba.com

Топ-3 краеведческих музеев Коломны


Коломна — город с богатой историей, и местные краеведческие музеи позволяют подробно изучить прошлое этого замечательного места.

Музеи, специализирующиеся на краеведении, освещают историю становления города и его значимую роль в российской истории и культуре.

Коломенский краеведческий музей


Коломенский краеведческий музей расположен в городе Коломна Московской области. Он был основан в 1999 году и является одним из старейших музеев региона.

Музей рассказывает об истории, культуре и природе Коломны и её окрестностей. В нём представлены археологические находки, предметы быта, живопись, графика и скульптура.

Также в музее проходят временные выставки, лекции и экскурсии.

Фото: kolomna-kreml.ru

Музей бабьей доли: пряла, ткала, вышивала


Музей «Бабьей доли» знакомит посетителей с жизнью и бытом обычных женщин, которые, несмотря на трудности, создавали уникальные произведения искусства, такие как рушники, рубахи и праздничные наряды с изысканными ткаными и вышитыми узорами.

В музее представлена обширная коллекция подлинных и редких экспонатов, включая старинные костюмы, прялки и предметы домашнего обихода. Здесь можно узнать историю создания рубах, изучить особенности рисунков на прялках и осознать, какое значение имело рукоделие в жизни женщин.

Фото: babya-dolya.ru

Музей «Кузнечная слобода»


Сегодня профессия кузнеца стала настолько редкой, что увидеть его работу можно только в музее.

В «Кузнечной слободе» представлена коллекция из около 6 тысяч предметов, созданных с помощью молота и наковальни. Среди них кованые элементы, являющиеся архитектурными украшениями, и предметы, необходимые в повседневной жизни.

На территории музея открыта кузнечная мастерская, где можно посетить мастер-класс.

Фото: sloboda.center

Топ-3 выставночных музея Коломны


Коломна — это не только город с богатым историческим наследием, но и культурный центр, где активно развиваются выставочные практики.

Музеи города регулярно проводят выставки, посвящённые как традиционному, так и современному искусству.

Музей «Арткоммуналка»


Музей «Арткоммуналка» — уникальное пространство для современного искусства. Музей является не только выставочным залом, но и культурным центром, где проходят мастер-классы, лекции и творческие встречи. Здесь можно увидеть работы местных и московских художников, а также принять участие в нестандартных арт-проектах, которые предлагают новые способы взаимодействия с искусством.

Фото: artkommunalka.com

Музей Органической Культуры


Музей органической культуры (МОК) — это художественный музей, расположенный в Коломне и основанный в 2011 году. Здание музея было построено дворянами Ананьиными в 1815 году и приобретено купцами-москательщиками Львовыми в 1849 году.

В музее представлены коллекции работ художников русского авангарда начала XX века, таких как Матюшин и Гуро, а также произведения современных художников и российских фотографов XXI века.

Основная деятельность музея заключается в изучении и представлении истории формирования и развития органического направления в российском искусстве, а также проблем органической культуры и актуальности этого направления в русском авангарде.

Музей российской фотографии в Коломне


Культурное пространство, расположенное в историческом здании бывшей усадьбы купцов-москательщиков Львовых. Музей стал центром изучения и популяризации истории отечественной фотографии, а также площадкой для творчества современных фотографов.

Экспозиция музея включает в себя обширную коллекцию фотографий, начиная с XIX века и до наших дней. Здесь представлены работы известных мастеров российской фотографии.

Кроме того, в музее регулярно проводятся выставки молодых и начинающих фотографов, что способствует развитию и популяризации искусства фотографии среди молодёжи.

В рамках музея также действует фотошкола, где все желающие могут научиться основам фотографии и развить свои творческие навыки. Занятия проводятся опытными преподавателями, которые помогают ученикам раскрыть свой потенциал и стать настоящими профессионалами в мире фотографии.

Музей российской фотографии в Коломне является важным культурным центром не только для жителей города, но и для всей страны. Его посещение обязательно для всех, кто интересуется историей отечественной фотографии и хочет узнать больше о развитии этого искусства в России.

Фото: mrf.museumart.ru

Лучшие военные музеи Коломны


Коломна, с её богатым историческим наследием, играет значительную роль в военной истории России. Город предлагает посетить несколько мест, где можно узнать о военном прошлом России и города.

Музей боевой славы


Коломенский музей воинской славы был открыт в 2010 году и рассказывает о храбрости местных жителей, которые участвовали в войнах разных эпох — от Средневековья до наших дней — как на фронте, так и в тылу.

Изначально музей располагался в церкви Петра и Павла, которая находится на другом конце парка, но после того, как храм вернули верующим, музей переехал в новое здание в футуристическом стиле.

В экспозицию вошли коллекции краеведческого музея и предметы, предоставленные местными жителями.

Фото:kolomnausadba.com

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#творчество
#коломна
#выставки
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Вокалистки из Каширы завоевали награды Всероссийского конкурса
10 декабря 2024, 16:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Четыре юные участницы вокального коллектива «Элегия» дома культуры «Ожерелье» городского округа Кашира стали лауреатами V Всероссийского конкурса-фестиваля творчества и искусств «Чудесница зима», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По итогам конкурса дипломы лауреатов I степени в номинации «Эстрадный вокал» получили Арина Никифорова, Елизавета Трунова и Татьяна Ветрова. Кроме того, Елизавета Трунова и София Осипова стали лауреатами II степени. И благодарность от оргкомитета фестиваля получила руководительница вокального коллектива «Элегия» Анна Дорофеева», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Отмечается, что участники фестиваля «Чудесница зима» демонстрировали свои умения и таланты в разных видах искусств: вокале, танцах, актёрском мастерстве и пр. Фестиваль состоялся 8 декабря в городском округе Коломна.

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#кашира
#фестиваль
#конкурс
#искусство
#вокал
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В Госдуме объяснили цену в 400 тысяч рублей на билеты в Большом театре
Депутат Соловьев: билеты в Большой театр за 400 тысяч продаются для миллиардеров
10 декабря 2024, 12:40

Фото: iStock/welcomeinside

Большой театр продает лишь часть билетов по цене в 400 тысяч рублей, так как они предназначены для богатых предпринимателей, миллиардеров. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Соловьев.
«Театр продает только часть билетов за такую высокую цену. У нас есть успешные и богатые предприниматели, которые могут купить билеты по такой цене. Мое мнение: наверное, неправильно, если миллиардеры покупают билеты по низкой цене», — пояснил парламентарий в беседе с NEWS.ru.
По его словам, столь высокая стоимость билетов обусловлена необходимостью театра поддерживать свой престиж и финансовый доход.

Ранее сообщалось, что максимальная цена двух билетов на спектакль «Щелкунчик» составила на торгах 400 тысяч рублей при стартовой стоимости в 100 тысяч рублей. Такие ставки были сделаны в понедельник, 9 декабря, на 16 и 17 места в первом ряду партера.

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#театр
#спектакль
#цена
#мнение
#билеты
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Искусствовед объяснил смыслы современного искусства
Искусствовед Миндлин: дороговизна банана на скотче объясняется новаторством
10 декабря 2024, 11:29

Фото: iStock/shironosov

«Комедиант» Маурицио Каттелана, представляющий собой приклеенный на скотч банан, ушел с торгов за 6,2 млн долларов. Столь серьезная дороговизна этого лота объясняется концепцией, смыслом и новаторством произведения. Об этом заявил искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева, специалист в области современного искусства и архитектуры Михаил Миндлин. По его словам, в таких работах главную роль играет художественное высказывание и новое слово в искусстве.
«И это высказывание должно быть настолько убедительным, чтобы все признали, что это не профанация, а новаторство. Потому что профанации в современном искусстве, где ремесло играет порой третьеразрядную роль, а иногда и вообще никакой роли не играет, очень много. Очень многие пытаются выступить в роли радикального художника, но за этим ничего не стоит. Пустота», — объяснил искусствовед в беседе с «Вечерней Москвой».
Стоит отметить, что и классические произведения искусства продаются за внушительные суммы. К примеру, как сообщает АГН «Москва», 15 декабря пройдут торги на портрет «Персидки» руки русского живописца Ильи Репина. Сейчас рынок оценивает стоимость этого лота в 60 миллионов рублей.

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#россия
#торги
#рынок
#искусство
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Актёр из Реутова Юра Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса
Подмосковный актёр Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса
09 декабря 2024, 17:03

Фото: кадр из фильма «Анора»

Жюри премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса признало артиста из Реутова Юру Борисова «лучшим актёром второго плана». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Очередную награду за роль в фильме «Анора» Шона Бейкера актёр получил в день своего рождения 8 декабря
«Борисов родился в Реутове в 1992 году. К окончанию учёбы в ВТУ им. Щепкина он уже мог похвастаться списком серьёзных работ. Первую главную роль он получил в сериале «У каждого своя война» в 2011 году. После этого Юра стал крайне востребованным, и сейчас его фильмография насчитывает более 70 работ. Актёр часто берется за сложные роли в патриотических, военных фильмах и драматических сериалах», – говорится в сообщении.
В этом году фильм «Анора», который принёс Борисову признание Ассоциации кинокритиков, вызвал большой интерес на Каннском кинофестивале и других крупных международных смотрах.

Помимо этого, российский актёр номинирован на премию «Золотой глобус».

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#реутов
#подмосковье
#московская область
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#награда
#кино
#искусство
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Гостей парка в Серебряных Прудах приглашают на «Встречу с поэзией»
09 декабря 2024, 16:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Лекция «Встреча с поэзией «Зимняя сказка» состоится в парке «Серебряный» городского округа Серебряные Пруды в пятницу, 13 декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Встреча с поэзией «Зимняя сказа» от Центральной библиотеки состоится в зоне тёплого очага. Лекция начнётся в одиннадцать утра», — отмечается в сообщении.
Кроме того, во вторник, 10 декабря, в парке проведут утреннюю зарядку для всех желающих, начало в 9:15. А в субботу, 14 декабря, в 11:30 в парковом кафе «У бобров» ждут любителей настольных игр. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

Ранее сообщалось, что в Доме культуры села Подхожее городского округа Серебряные Пруды провели мастер-класс для детей «Новогодний гномик»: ребят научили делать из фетра гнома — подставку для ручек.

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#лекция
#поэзия
#культура
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В Волоколамске отметили юбилей вокального ансамбля «Созвездие»
09 декабря 2024, 15:11

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В Волоколамске прошёл концерт «Мы мир раскрасим голосами», посвящённый юбилею вокального ансамбля «Созвездие». Он состоялся в Доме культуры «Текстильщик» Центра культуры и творчества «Родники», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Коллектив поздравила с 15-летием председатель Совета депутатов Волоколамского городского округа Татьяна Шаргаева. Она поблагодарила артистов за преданность вокальному искусству и призналась, что является давней поклонницей их творчества. Шаграева вручила благодарственные письма руководителю коллектива Наталье Усовой и ведущим исполнителям. За вклад в развитие культуры Усова была награждена знаком Мособлдумы «За труды», – говорится в сообщении.
В программе концерта были представлены лучшие номера коллектива за все годы его существования. Зрители услышали традиционные народные песни, композиции в современной обработке и эстрадные произведения.

Кульминацией праздника стало поздравление коллектива от директора ЦКТ «Родники» Сергея Широкова. Он вручил награды участникам и преподнёс юбилейный торт. В завершении прозвучал праздничный салют.

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#подмосковье
#московская область
#культура
#искусство
#музыка
#праздник
#концерт
#юбилей
#волоколамск
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Первые ледовые шоу сезона в Московской области собрали 10 тыс. зрителей
09 декабря 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Первые ледовые спектакли зимнего сезона-2024-2025 в минувшие выходные посмотрели 10 тыс. жителей и гостей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Спектакль «Двенадцать месяцев» в постановке и с участием Ирины Слуцкой, который показали 7 декабря на катке у Дворца культуры «Яуза» в Мытищах, посмотрели 3,5 тыс. зрителей. «Сказки Евгения Плющенко» в спорткомплексе «Дмитров» посетили 1,5 человек. 8 декабря, на представлении Ирины Слуцкой на катке «Театральный» в Химках побывали 3,5 тыс. жителей и гостей города. А «Сказки Евгения Плющенко» на катке в Павшинской пойме Красногорска собрали более 1,5 тыс. человек», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Как рассказали в ведомстве, следующие спектакли состоятся 13, 14 и 15 декабря в Дубне, Волоколамске, Лобне, Егорьевске и Павловском Посаде. Там своё искусство представит команда Ильи Авербуха с представлением «Чемпионы».

Вход на ледовые спектакли будет свободным. Расписание представлений можно найти на главном туристическом портале Подмосковья. welcome.mosreg.ru

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Как рассказал ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, планируется, что в этом сезоне в рамках проекта «Зима в Подмосковье» будет показано 29 ледовых шоу.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#московская область
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Участники проекта «Непокорённый Курск» обменяются опытом с профессионалами в Красногорске
Участники проекта «Непокорённый Курск» соберутся в Красногорске
09 декабря 2024, 13:45

Фото: пресс-служба проекта «Непокорённый Курск»

Участники проекта «Непокорённый Курск» 12 декабря приедут в Красногорск для масштабного творческого обмена. Мероприятие пройдёт во дворце культуры «Подмосковье» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.
«Для гостей запланирован профессиональный мастер-класс от театра «Новый город». Особенным событием станет встреча с актрисой театра и кино Мариной Майко. Участники также получат уникальную возможность перенять опыт профессионалов, творчество которых вдохновило зрителей по всей стране. Кроме того, гости из Курска встретятся с волонтёрами Подмосковья, что позволит укрепить связи между регионами и обменяться опытом в сфере добровольчества», – говорится в сообщении.
Завершится день посещение вручения премии «Золотой граммофон», организованной партнёром проекта Русской медиагруппой. Церемония каждый год собирает ярких представителей российской музыкальной сцены.

Проект «Народная история «Непокорённый Курск»» представляет собой уникальную инициативу, основанную на культурных и исторических традициях народа. Он объединяет широкий спектр материалов – от знаменитых произведений отечественной литературы до воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны и свидетельств очевидцев августовских событий 2024 года, связанных с вторжением ВСУ в Курскую область.

Документально-театральный проект «Народная история «Непокорённый Курск» основан на историях жителей приграничья, волонтёров, медиков и участников СВО. Их уже собрали более сотни. В основу театральной постановки ляжет роман Анатолия Ананьева «Танки идут ромбом».

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