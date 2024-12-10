Юные танцоры из Каширы завоевали две награды международного конкурса

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Танцевальный коллектив из Каширы привёз две награды со II Международного фестиваля-конкурс хореографического искусства «Белая стрекоза». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Конкурс прошёл в Туле. В этом году в нём участвовали более 15 коллективов из Тульской, Калужской, Московской и Белгородской областей. Каширу представила танцевальная студия дома культуры «Ожерелье». В номинации «Уличный танец» старший состав коллектива ART OF BLACK занял первое место, а средний – второе», – говорится в сообщении.Танцевальная студия ART OF BLACK была основана в 2021 году. Коллектив специализируется на разных танцевальных направлениях. Летом прошлого года девушки из ART OF BLACK участвовали в фестивале «Город танцует в парках», который прошёл в Городском парке Каширы. Молодой коллектив выиграл отборочный этап и получил одобрение известного российского хореографа Егора Дружинина.
После победы танцевальная студия выступила на гала-концерте «Город танцует в парках» в Балашихе.
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