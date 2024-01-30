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Назван самый популярный автор в подмосковных библиотеках

30 января 2024, 16:58
Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Самым популярным автором у посетителей библиотек Московской области в 2023 году стал Александр Пушкин, его произведения остаются наиболее востребованными уже третий год подряд, сообщает пресс-служба Минкульутры и туризма региона.

«Пушкин удерживает лидерство третий год. Его сказки и поэмы любят и взрослые, и дети, — их брали чуть чаще, чем роман в стихах «Евгений Онегин», — отмечается в сообщении.

Втрое место рейтинга занял Лев Толстой с романами «Война и мир», «Анна Каренина», а также рассказами для детей. А замыкает тройку лидеров Николай Носов с «Приключениями Незнайки и его друзей».


Четвёртое место в списке популярных авторов заняла Джон Роулинг с циклом романов про Гарри Поттера, пятое — английская детская писательница Холли Вебб, а шестое — Достоевский.

В десятку также вошли Евгений Водолазкин, Виктор Драгунский, Михаил Булгаков и Олег Рой.

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В Подмосковье стартовал конкурс на субсидии для проектов в сфере культуры
30 января 2024, 12:56

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Конкурс на предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере культуры стартовал в Московской области, деньги будут выделены из бюджета региона, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Подмосковья.
«На субсидию могут претендовать НКО, не являющиеся государственными учреждениями и реализующие проекты в сфере культуры на территории Московской области», — отмечается в сообщении.
Приём заявок на субсидию будет завершён 27 февраля в 17:00. Сам конкурс закончится 1 июня текущего года, по его итогам НКО получат средства на реализацию своих проектов.

Полная информация о конкурсе размещена на официальном сайте министерства культуры и туризма региона.

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#московская область
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В Подмосковье пройдет ежегодный зимний фестиваль «Самоварное настроение»
30 января 2024, 12:35

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Ежегодный зимний фестиваль «Самоварное настроение» 3 февраля пройдёт в подмосковном парке. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие состоится в парке «Сестрорецкий» в Клину.

«На празднике посетители смогут познакомиться с русскими чайными традициями. Темой фестиваля этого года стала «Карамельная история». В зоне амфитеатра в 12:00 пройдёт торжественное открытие фестиваля. Гостей в это время ждет театрализованная музыкальная программа при участии ансамбля «Поляне», - поделились в министерстве.

После открытия гости парк смогут принять участие в конкурсе по растопке самоваров на скорость, посетить интерактивную выставку старинных самоваров из личных коллекций клинчан, а также будут работать различные фотозоны.

Стоит отметить, что в 13:00 начнется концертная программа с участием ансамбля «Борода Folk». кроме этого, на мероприятии будут работать фудкорты, где можно будет попробовать ароматный чай и сладости.

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Стало известно место депортации музыкантов «Би-2»
Ynet: артистов «Би-2» депортируют из Таиланда в Израиль
30 января 2024, 04:30

Фото: iStock/nantonov

Участников рок-группы «Би-2», арестованных в Таиланде 24 января, намерены депортировать в Израиль, а не в Россию, сообщает израильское издание Ynet.
«После вмешательства МИД и посольства Израиля в Таиланде четверо членов группы "Би-2", задержанных в Бангкоке, будут депортированы в Израиль. Семерых участников российской группы арестовали после нелицензионного выступления в Таиланде. Существовала опасность, что их выдадут России», — передает Ynet.
Артистов задержали 25 января в Таиланде из-за неправильно оформленных документов, после чего их отправили в камеру полицейского участка. Суд наложил штраф на музыкантов, однако вскоре к ним приступила миграционная полиция. Участников группы поместили в клетку под открытым солнцем, и изначально планировалось их экстрадировать в Россию.

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#опасность
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В Петербурге прошёл марафон «Блокадной вечности страницы»
29 января 2024, 20:33

Фото: istockphoto.com/leoaleks

В международный поэтический марафон «Блокадной вечности страницы», посвящённый 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошёл в Санкт-Петербурге.
Мероприятие было проведено студентами факультета социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС, которые возложили цветы к Блокадной полынье и читали проникновенные стихи, посвященные блокаде. Подробнее об этом рассказала замдекана факультета Ирина Шубина.

«Цель марафона – это воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну и народ через погружение в историю блокадного Ленинграда, подвига, совершенного его жителями», – отметила в беседе с «Петербургскому дневнику» Шубина.

Она также заявила о необходимости сохранения памяти о подвиге ленинградцев.

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#ранхигс
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Заслуженный артист РФ Дубровский назначен главным режиссером Малого театра
29 января 2024, 17:43

Фото: istockphoto/Veronika Saratovtseva

Алексей Дубровский занимал должность заместителя худрука по творческим вопросам.
Заслуженный артист РФ, режиссер Алексей Дубровский стал главным режиссером Государственного академического Малого театра. Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале. Решение о назначении было принято после встреч, обсуждений с руководством и коллективом театра.

Прежний худрук театра, 88-летний народный артист СССР Юрий Соломин скончался 11 января. Он занимал эту должность с 1988 года.

Ранее сообщалось, что фильм «Мастер и Маргарита» режиссёра Михаила Локшина возглавил кинопрокат России и СНГ, сумев собрать за минувшие выходные 428 млн рублей. Об этом пишет портал kinobusiness.com.

«Мастер и Маргарита» — это второй полнометражный фильм Локшина, известность которому принесла картина «Серебряные коньки». Сценарий и к ней, и к «Мастеру и Маргарите» написал Роман Кантор.

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#театр
#культура
#новости
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В аэропорту Шереметьево откроют фотовыставку, посвящённую лошадям
29 января 2024, 17:08

Фото: пресс-служба ФКС России

Выставка работ фотографа Александра Забегина «Ветер в гриве» откроется международном аэропорту Шереметьево в четверг, 1 февраля, сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.
«Александр Забегин — фотограф, член Союза журналистов России, искренне преданный лошадям, становящимся вдохновением для его искусства. (…) Уникальные работы передают мощь, грацию, нежность и беззащитность лошади и погружают зрителей в мир дружбы между животным и человеком», — говорится в сообщении.

За плечами Александра Забегина 20 выставок, среди которых есть и зарубежные. С 2005 года фотограф работает на всех турнирах, которые проводит отечественная Федерация конного спорта.

Экспозиция будет открыта в полдень в пассажирском зале вылета терминала В. Отмечается, что для гостей выставки выделят специальную парковку.

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#культура
#выставка
#шереметьево
#фотография
#лошади
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Подмосковные школьники могут стать частью проекта «Возвращение к слову»
29 января 2024, 17:07

Фото: istockphoto / JackF

Школьников 12-17 лет приглашают принять участие в культурно-образовательном проекте «Возвращение к слову». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Общероссийский культурно-образовательный проект для школьников 12-17 лет «Возвращение к слову» проходит с 13 января по 30 июня 2024 года.

«Учащимся 5-11-х классов образовательных учреждений предлагается стать авторами мини-экранизаций, видео-эссе, видео-стихотворений и с помощью педагогов сделать хрестоматийные книги актуальными для себя и своего поколения. Результатом работы станет размещение видеопроизведений школьников на ресурсах проекта для широкого обсуждения и выбора победителей зрительского голосования», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что основной целью проекта является пробуждение в подростках интереса к русской классической литературе через их вовлечение в аудиовизуальное творчество.

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Петербургский депутат Крупник: Надо сделать Пушкинскую карту для пенсионеров
29 января 2024, 15:13

Фото: istockphoto.com/Ivan-balvan

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой распространить действие Пушкинской карты на пенсионеров или создать для них аналогичную карту.
«Желание и стремление культурного обогащения у наших пенсионеров не меньше, чем у молодёжи. <…> Реализация такой идеи будет способствовать социализации российских пенсионеров, повышению их вовлечённости в общественную и культурную жизнь нашей страны», — пояснил в беседе с RT Крупник.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею о распространении действия программы «Пушкинская карта» на многодетные семьи. Кроме того, она отмечаа, что такая мера сможет помочь семьям решить некоторые их проблемы.

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Умерла муза Феллини Сандра Мило
29 января 2024, 15:13

Фото: istock / SergeyPankratov

Умерла 90-летняя итальянская актриса Сандра Мило.
Об этом пишет агентство ANSA, ссылаясь на родственников актрисы. Сандру Мило называли одной из муз режиссёра Федерико Феллини. Она снялась в его картинах «Восемь с половиной»(Otto e mezzo, 1963) и «Джульетта и духи» (Giulietta degli spiriti, 1965).

Мило сотрудничала и с другими великими режиссерами итальянского неореализма, в том числе с его основателем Роберто Росселлини. Всего на счету актрисы более 100 ролей. Она придерживалась активного образа жизни до самого конца.

В 2020 году Мило присудили премию за вклад в кинематограф Ассоциации иностранной прессы в Италии «Золотой глобус». В 2021 году аналогичной премией её наградила и итальянская киноакадемия «Давид ди Донателло».

Мило считалась одной из самых народных актрис Италии, была частой гостьей на телевидении и записывала песни.

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