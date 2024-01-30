Назван самый популярный автор в подмосковных библиотеках

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
«Пушкин удерживает лидерство третий год. Его сказки и поэмы любят и взрослые, и дети, — их брали чуть чаще, чем роман в стихах «Евгений Онегин», — отмечается в сообщении.
Втрое место рейтинга занял Лев Толстой с романами «Война и мир», «Анна Каренина», а также рассказами для детей. А замыкает тройку лидеров Николай Носов с «Приключениями Незнайки и его друзей».
Четвёртое место в списке популярных авторов заняла Джон Роулинг с циклом романов про Гарри Поттера, пятое — английская детская писательница Холли Вебб, а шестое — Достоевский.
В десятку также вошли Евгений Водолазкин, Виктор Драгунский, Михаил Булгаков и Олег Рой.
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