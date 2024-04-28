Названо число ДТП с автопилотом Tesla

Фото: iStock/Ralf Hahn
Автопилот Tesla стал причиной как минимум 13 аварий со смертельным исходом, сообщает издание The Guardian.
В пятницу Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявила, что компания Tesla ввела потребителей в заблуждение рекламой автопилота Full Sell-Driving (FSD). По данным представителей регулятора, с 2021 года было выявлено не менее 13 смертельных аварий, в которых была признана вина FSD.
Авторы отчета отметили, что во всех случаях функция помощи водителю демонстрировала непредсказуемое поведение. В NHTSA назвали проблемы FSD «серьезным пробелом» и начали новое расследование в отношении компании.
Агентство отметило, что в Tesla реагировали на проблему с автопилотом. Однако Tesla не стала проводить кампанию по отзыву автомобилей, несмотря на неудачные попытки исправить систему с помощью обновлений. Tesla не прокомментировала выводы NHTSA.
В середине апреля владельцы электромобилей Tesla пожаловались на проблемы автопилота в связи с наездом на бордюр. По их словам, автомобиль наезжает на препятствие, потому что слишком сильно «режет» угол при повороте.
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Авторы отчета отметили, что во всех случаях функция помощи водителю демонстрировала непредсказуемое поведение. В NHTSA назвали проблемы FSD «серьезным пробелом» и начали новое расследование в отношении компании.
Агентство отметило, что в Tesla реагировали на проблему с автопилотом. Однако Tesla не стала проводить кампанию по отзыву автомобилей, несмотря на неудачные попытки исправить систему с помощью обновлений. Tesla не прокомментировала выводы NHTSA.
В середине апреля владельцы электромобилей Tesla пожаловались на проблемы автопилота в связи с наездом на бордюр. По их словам, автомобиль наезжает на препятствие, потому что слишком сильно «режет» угол при повороте.
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Александр Климов