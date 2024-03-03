Маск назвал «преступным» гонорар адвокатов Tesla в $6 млрд

Юристы, успешно оспорившие компенсацию в размере $56 млрд, выплаченную владельцу Tesla Илону Маску, требуют от него гонорар в $6 млрд. Маск назвал требование адвокатов «преступным». Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (заблокирована в России).