Маск назвал «преступным» гонорар адвокатов Tesla в $6 млрд

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Юристы, успешно оспорившие компенсацию в размере $56 млрд, выплаченную владельцу Tesla Илону Маску, требуют от него гонорар в $6 млрд. Маск назвал требование адвокатов «преступным». Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (заблокирована в России).
«Мы осознаем, что абсолютная сумма требуемого гонорара является беспрецедентной», — написали юристы. Они объяснили, что плата соответствует почасовой ставке в размере $288 888 и должна быть выплачена в виде акций Tesla, заявили юридические фирмы в письменном заявлении в канцлерский суд Делавэра.
В январе судья в Делавэре назвал компенсационный пакет Маска «невероятной суммой», признав его недействительным. Компенсация в $56 млрд состояла из опционов на акции, которые позволили Маску купить акции Tesla по значительно сниженной цене. Акционер Tesla Ричард Торнетта подал в суд, заявив, что корпоративные цели Маска, связанные с пакетом в $1 млрд, легко достижимы, а значит Tesla может отозвать компенсационный пакет.
Самый высокий гонорар адвокатам по искам акционеров в США на сегодняшний день в размере $688 млн получили в 2008 году юристы энергетической компании Enron, урегулировав иск в $7,2 млрд из-за скандала с мошенничеством в бухгалтерском учете.
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В январе судья в Делавэре назвал компенсационный пакет Маска «невероятной суммой», признав его недействительным. Компенсация в $56 млрд состояла из опционов на акции, которые позволили Маску купить акции Tesla по значительно сниженной цене. Акционер Tesla Ричард Торнетта подал в суд, заявив, что корпоративные цели Маска, связанные с пакетом в $1 млрд, легко достижимы, а значит Tesla может отозвать компенсационный пакет.
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Ювелина Бернст