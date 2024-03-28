Шольц: Завод Tesla в ФРГ приостановил работу из-за теракта

Фото: сайт Кремля
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поджог подстанции, из-за которого был обесточен завод электромобилей Tesla в Бранденбурге, является терактом. Об этом он рассказал в интервью MAZ.
«Что касается нападения, я вижу его так же, как и правительство штата: это был террористический акт» — озвучил свою версию происходящего Шольц.Канцлер подчеркнул, что поджог не отпугнет иностранных инвесторов от развития строительства электромобилей в Германии.
Энергоснабжение производства уже восстановили. Однако компания сообщает о продолжении ремонтных работ на месте поджога.
Компании Tesla остановка производства обошлась в сумму более 500 миллионов евро.
Читайте также:
Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине
Шольц: У немецких спецслужб не было информации по поводу теракта в «Крокусе»
Шольц назвал смешными дискуссии по поводу поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus
Мария Федоровцева