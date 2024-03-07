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Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева поделилась, что согласилась принять участие в фильме «Онегин» режиссёра Сарика Андреасяна и сыграть няню Татьяны, поскольку это произведение русского поэта Александра Пушкина связано с её первой большой ролью в кино.
«В 19 лет я сыграла Ольгу в фильме-опере «Евгений Онегин» режиссёра Романа Тихомирова на киностудии «Ленфильм». Это была моя первая большая роль. На съёмках я полюбила «Ленфильм» и узнала Ленинград. Съёмки были великолепными. Это было незабываемое время, поэтому, когда меня пригласили на роль няни Татьяны Лариной в новую экранизацию романа, я сразу согласилась», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» актриса.
Она добавила, что особым для неё было то, что предстояло вновь погрузиться в неповторимую пушкинскую атмосферу.
«С тем миром, который сейчас против нас, мне точно не по пути, те ценности, которые они исповедуют, — это точно не путь ни мой, ни моего окружения, ни моих близких. Всё закономерно и всё правильно. Во всяком случае, это ещё раз доказательство того, что все точки над «и» поставлены. Так что я остаюсь со своей страной, со своим президентом», — прокомментировала в беседе с RT Лиепа.
А знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути побывала на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где высказалась о своей любви к России и россиянам.
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