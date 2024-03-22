Новая выставка Ильи Глазунова открылась в пушкинсокй библиотеке

Фото: Ольга Шеметова
В библиотеке в Пушкино открылась выставка Ильи Глазунова «Образы русской классической литературы в творчестве Ильи Глазунова». Об этом сообщил корреспондент.
«Иллюстрации к произведениям классической русской литературы занимают особое место в творчестве Ильи Глазунова. Художник обращался к наследию многих писателей.В них перед зрителем предстаёт ряд выразительных образов, воссоздающих атмосферу классических романов, смысловой контекст и эмоциональную насыщенность произведений. Это городские и сельские пейзажи, отдельные сцены и удивительно яркие образы литературных героев», – поделилась завотделением библиотеки имени В. Маяковского Ольга Медведева.
Стоит отметить,что работы художника демонстрируют прекрасное знание истории, быта, костюма, а также интерьера показываемой писателями эпохи
Читайте также:
Ступинский школьник стал лауреатом конкурса джаза Игоря Бутмана
В столице состоялся Московский Международный Фестиваль Корпоративного Видео
В России по итогам конкурса назовут самую музыкальную семью
Мира Полтева