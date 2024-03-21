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В столице состоялся Московский Международный Фестиваль Корпоративного Видео

21 марта 2024, 18:52
Фото: istockphoto.com/aerogondo

Фото: istockphoto.com/aerogondo

В столице прошёл Московский Международный Фестиваль Корпоративного Видео, в ходе которого состоялась церемония награждения за «Лучшее Корпоративное Видео России-2024».
Так, награду в номинации «Имиджевые фильмы» получила «Вечерняя Москва». Отмечается, что издание выпустило мини-фильм об истории и современности газеты.

«Работа над фильмом шла около двух месяцев. Мы хотели подробнее показать вековую жизнь газеты. Для его создания использовать уникальные архивные и современные видео и фото, музыка для фильма была написана нашим звукорежиссёром. Сегодня «Вечерняя Москва» — медиа-холдинг. Время поставило печать качества и долгожительства, но «Вечерка» не стоит на месте и остается вечно молодой!», — прокомментировал награду главный редактор газеты Александр Куприянов.


Он также выразил благодарность жюри за оценку фильма, а также поздравил всех получивших награды.

Ранее министр образования Московской области Илья Бронштейн встретился с представителями Российского общества «Знание» и наградил самых активных представителей организации благодарственными письмами, сообщили в пресс-службе ведомства.

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В Московском областном театре кукол покажут спектакль «Крошечка-Хаврошечка»
21 марта 2024, 16:36

Фото: пресс-служба Минкультуры МО

Спектакль по мотивам русской народной сказки «Крошечка-Хаврошечка» состоится в Московском областном театре кукол в воскресенье, 24 марта, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Зрителям покажут оригинальную постановку, в основу которой легла история о девочке-сиротке, живущей со злой мачехой. Единственное наследство, которое досталось девочке от родителей, это корова Рябушка. И она помогает доброй и терпеливой девочке преодолеть все трудности», — говорится в сообщении.
Спектакль поставил режиссёр Роман Бокланов, художники — Галина Шахова и Оганес Айрапетян. Возрастные ограничения — 6 .

Спектакль начнётся в одиннадцать утра, продолжительность — 40 минут. Билеты можно купить онлайн на сайте театра. Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».

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#театр
#спектакль
#культура
#минкульттуризма мо
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В Клину пройдёт музыкальный спектакль, посвящённый Пушкину
21 марта 2024, 13:48

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Музыкальный моноспектакль «Пушкин, Моцарт и Сальери… Послесловие» представят на сцене музея-заповедника П. И. Чайковского в подмосковном Клину 30 марта, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Спектакль посвящён Александру Сергеевичу Пушкину и приурочен к 225-летию поэта. Литературной основой постановки стала пьеса Владимира Александрова «Пушкин. Реквием», — говорится в сообщении.
Спектакль будет сопровождаться живым исполнением произведений Моцарта, прозвучат и некоторые композиции Сальери. Кроме того, в рамках спектакля будет демонстрироваться видео с различными картинами и скульптурами, а также различными документами эпохи. Видеоряд создан специально для спектакля.

Показ начнётся в 17:00, стоимость билета — 200 рублей. Возрастные ограничения — 6 .

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В Подмосковье пройдет театральный фестиваль «Мелиховская весна»

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В Химках состоится показ комедии «Человек из Подольска»
#спектакль
#клин
#культура
#минкульттуризма мо
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В Подмосковье пройдет театральный фестиваль «Мелиховская весна»
21 марта 2024, 12:21

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Более 20 театров из 6 стран привезут свои спектакли на фестиваль «Мелиховская весна» в музей-заповедник А.П. Чехова. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль будет проводится с 17 по 26 мая 2024 года.

«Основные мероприятия традиционно пройдут в усадьбе Антона Павловича, где писатель прожил более 7 лет. Главную сцену «Мелиховской весны-2024» мы технически усовершенствуем, в планах — создать атмосферу театрального зала посреди усадебной природы. Сам зрительный зал при этом сможет вместить до 400 зрителей. Также спектакли пройдут на камерной сцене мелиховского Театрального двора и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра», - отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Кроме этого, в программе фестиваля будут представлены спектакли российских и зарубежных театров.

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#губернатор
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#концерт
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#ирина каклюгина
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В Звенигороде проведут кинопоказы и концерт в честь Академии Никиты Михалкова
21 марта 2024, 11:38

Фото: Фотобанк МО/Мария Шуревская

День Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова проведут в Культурном центре им. Любови Орловой в Звенигороде в пятницу, 22 марта, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.

«В рамках праздника будет организован показ дипломных кинолент выпускников режиссёрской мастерской прошлого учебного года (мастерская Владимира Хотиненко), а также поэтический вечер, на котором прозвучат произведения Пушкина, Лермонтова, Фета, Гумилёва. Пастернака, Ахматовой, Маяковского, Цветаевой, Блока, Северянина и Олейникова. Поэзия будет сопровождаться живой музыкой», — говорится в сообщении.

Показ фильмов начнётся в 17:00, вечер поэзии — в 20:00. Вход свободный, возрастное ограничение — 12 .

Мероприятие приурочено к десятой приёмной кампании Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

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#звенигород
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#кино
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#концерт
#минкульттуризма мо
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В Химках состоится показ комедии «Человек из Подольска»
21 марта 2024, 10:12

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Комедию абсурда «Человек из Подольска» покажут в Химках. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Спектакль по пьесе Дмитрия Данилова покажут 23 марта в Химкинском драматическом театре «Наш дом».

«Вниманию зрителей представят комедию абсурда о том, как внезапное задержание полицейскими молодого журналиста и музыканта открывает простые привычные вещи с новой неожиданной стороны. Эта постановка стала визитной карточкой театра. Спектакль был представлен на Международном фестивале «Премия Джигарханяна», где завоевал главный приз фестиваля и награды «За лучшую режиссуру», «За лучшую мужскую роль» и «Специальный приз жюри», — отметили в министерстве.

Билеты можно приобрести на сайте театра. Начало спектакля в 19:00

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#подмосковье
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1 апреля начнется второй Всероссийский конкурс юного художника
20 марта 2024, 13:28

Фото: istockphoto / yacobchuk

Стартует второй Всероссийский конкурс юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Подать работы на участие в конкурсе можно до ​25 апреля 2024 года.

«С 26 апреля по 15 мая пройдет онлайн-голосование, по итогам которого будут отобраны 90 полуфиналистов — по 30 в каждой возрастной группе. Их работы оценит экспертное жюри. 30 финалистов в период с 22 по 28 мая представят краткое эссе о том, почему это место выбрано для рисунка, почему о путешествии именно сюда мечтает участник. Итоги конкурса будут объявлены 1 июня 2024 года», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что главным призом в каждой номинации станет поездка в регион, который дети ​представляли в своей работе на конкурсе.

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#искусство
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23 марта в Московской области празднуется День Гжели
20 марта 2024, 11:33

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Подмосковье 23 марта состоится День Гжели. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет в Раменском городском парке.

«Для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу. После торжественного открытия на территории парка пройдут мастер-классы по росписи керамических сувениров-магнитов, а также состоится лекция, на которой расскажут об истории Гжельского народного промысла. При этом для детей проведут анимационную программу, а в течение всего дня посетители смогут сделать памятные фотографии на фоне тематической фотозоны», — поделились в министерстве.

Также на территории парка будет организована выездная выставка историко-художественного музея и Раменской центральной детской библиотеки, а также ярмарка изделий ручной работы.

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#выставка
#ярмарка
#библиотеки
#лекция
#раменское
#гжель
#подмосковье
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Петербург отметит 300-летие перенесения мощей Александра Невского из Владимира
19 марта 2024, 20:42

Фото: istockphoto.com/marvod

В Санкт-Петербурге состоятся торжества по случаю 300-летия перенесения мощей Александра Невского из Владимира.
«Запланированы автомобильный крестный ход по маршруту перенесения мощей святого из Владимира в Санкт-Петербург, издание книги, посвящённой историческому событию 1724 года, съёмка документального фильма. Обсуждалась возможность экспозиции на стенде Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве», — добавил в беседе с «Петербургским дневником» Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Он также рассказал о конкурсе детских рисунков, посвященном Александру Невскому, который запланирован на ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Государственный исторический музей впервые покажет документы, связанные с путешествием императрицы Екатерины II в Крым в 1787 году. Отмечалось, что такое событие связано с десятилетием воссоединения Крыма с Россией.

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#крестный ход
#митрополит
#петербург
#праздник
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Последний потомок поэта Пушкина высказался о фильме «Онегин»
Последний потомок поэта Пушкина заявил, что намерен посмотреть фильм «Онегин»
19 марта 2024, 18:05

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Последний прямой потомок поэта Александра Пушкина по мужской линии, являющийся его полным тезкой, ответил на вопрос о фильме «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна. Об этом пишет «Абзац».
«Очень важно, чтобы не было лишних фантазий, чтобы не искажали смысл. Я собираюсь посмотреть этот фильм», — заявил Пушкин.
Он также добавил, что он смотрел картину Федора Бондарчука «Пушкин. Последняя дуэль» и остался доволен ей.

Пушкин также указал, что знаменитый роман в стихах поэта актуален во все времена. Александр обратил внимание, что потомкам прозаика приятно, что кинематографисты проявляются интерес и обращаются к его творчеству.

Премьера фильма состоялась 7 марта, а за прошедшие выходные он заработал 170,5 миллиона рублей.

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#спектакль
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