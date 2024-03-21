В столице состоялся Московский Международный Фестиваль Корпоративного Видео

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«Работа над фильмом шла около двух месяцев. Мы хотели подробнее показать вековую жизнь газеты. Для его создания использовать уникальные архивные и современные видео и фото, музыка для фильма была написана нашим звукорежиссёром. Сегодня «Вечерняя Москва» — медиа-холдинг. Время поставило печать качества и долгожительства, но «Вечерка» не стоит на месте и остается вечно молодой!», — прокомментировал награду главный редактор газеты Александр Куприянов.
Ранее министр образования Московской области Илья Бронштейн встретился с представителями Российского общества «Знание» и наградил самых активных представителей организации благодарственными письмами, сообщили в пресс-службе ведомства.
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