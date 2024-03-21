В России выберут самую музыкальную семью

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Откроет конкурс мини-фильм о семье худрука и идеолога проекта «Родники», народного артиста России Олега Газманова. Он станет ориентиром для будущих конкурсантов.
«Стиль, жанр и формат фильма – свободные. Это могут быть художественный или документальный фильм, хроника, киноэссе и фильм-дневник, фильм-интервью, анимационный фильм, снятый профессионально или на телефон. Хронометраж – до 7 минут», – пояснили организаторы конкурса.Подать заявку на конкурс можно по ссылке. Приём продлится до 31 мая. А с 1 по 15 июня жюри выберет семь лучших фильмов, которые 16 июня будут размещены на сайте «Родники».
Финал конкурса состоится в Москве 8 июля, в День семьи, любви и верности. Семь семей-номинантов примут участие в финальном концерте с онлайн-трансляцией, на котором прозвучат песни из фильмов конкурсантов. Во время концерта жюри определит самую музыкальную семью года по версии «Родников».
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