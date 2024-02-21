О жизни каждого из участников «ливерпульской четвёрки» снимут по фильму

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«Мы хотим, чтобы это был уникальный, захватывающий и эпический кинематографический опыт: четыре фильма, рассказывающих четыре разные точки зрения, которые повествуют единую историю о самой знаменитой группе всех времен. Иметь благословение от Beatles и корпорации Apple сделать это — огромная честь», — заявила партнер Мендеса по компании Neal Street Productions Пиппа Харрис.По данным издания, Мендес станет режиссером всех четырех фильмов, и впервые корпорация Apple и группа Beatles (сами участники и их родственники) предоставили полную биографию и права на музыку для сценария фильма. Харрис подчеркнула, что идея фильмов о рок-группе возникла у Мендеса год назад, а участники Beatles и семьи музыкантов «с теплотой и энтузиазмом» согласились на производство кинокартин.
В ноябре 2023 года последняя песня культовой Ливерпульской четверки Now and Then поднялась на вершины британских чартов. Это позволило «битлам» обновить сразу несколько рекордов. Песня была представлена публике 2 ноября и сразу же взлетела на 42-ю строчку хит-парада. Всего за неделю она поднялась на 41 ступеньку вверх и возглавила рейтинг. Благодаря этому достижению, группа The Beatles, которая прекратила свое существование в далеком 1970 году, упрочило свое лидерство как британский коллектив с наибольшим числом синглов на вершинах чарта. Их теперь стало 18.
Рекордным стал также разрыв между двумя песнями группы — 54 года. Предыдущая композиция «битлов» The Ballad of John and Yoko была записана в 1969 году. Еще один рекорд — интервал между самой первой и самой последней песнями группы, возглавлявшими чат. Он составил 60 лет и 6 месяцев, которые прошли с того дня, когда композиция From Me to You, которую исполнили Джон, Ринго, Пол и Джордж, заняла первую строчку хит-парада. Это произошло в мае 1963 года.
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