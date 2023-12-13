Общественник Петушков заявил о важности исторических справок в кино

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Председатель ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений России», член комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи Григорий Петушков заявил, что фильмах и сериалах, основанных на реальных событиях, необходима историческая справка.
«Дети, подростки, взрослые смотрят какие-то вещи, что-то им нравится, они равняются на это и независимо от того, правдивое это кино или нет, они начинают это повторять. <…> Историческая справка важна, но это на совести тех создателей фильмов, которые его снимают. Это можно и без закона делать», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Петушков.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой обязать создателей сериалов и кино о возникновении и становлении организованной преступности, включать в начало информационные справки о последствиях событий.
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