Депутат Хамзаев предложил включать исторические справки в кино и сериалы об ОПГ

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой обязать создателей сериалов и кино о возникновении и становлении организованной преступности, включать в начало информационные справки о последствиях событий.
Он отметил, что зачастую ленты, посвящённые социальным событиям 1980-1990 годов, когда были широко распространены ОПГ, имеют популярность у зрителей. При этом, есть опасения, что такие картины могут быть неправильно восприняты, в с=частности, молодыми людьми, способствовать романтизации бандитизма и вызвать негативные последствия в обществе.
В то же время, спорные ситуации возникают не только в кинематографе, но и на телевидении. Так, у россиян, а также у некоторых политиков и депутатов вызвало вопросы возвращение на «Первый канал» ведущей Жанны Бадоевой, которая с началом СВО демонстрировала поддержку Украине. Как пишут argumenti.ru, депутат Госдумы Нина Останина ещё до этого случая призывала уволить её и не допускать до эфира.
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«Прошу рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для производителей кинолент, многосерийных телевизионных сериалов, сюжет которых связан с историей становления и развития криминальных группировок в России, интегрировать информационные вставки в начале серий с целью ознакомления граждан с последствиями деятельности ОПГ, количеством жертв, погибших в результате криминальных конфликтов», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минкульта Ольги Любимовой.
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