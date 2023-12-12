«Кто слил, тот чушпан»: в сети появились рабочие версии последних серий «Слова пацана»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В сети появились последние серии криминальной драмы Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» в черновом монтаже. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
В слитых в интернет сериях сериала «Слово пацана» еще нет цветокоррекции, также отсутствует финальная переозвучка и часть музыкального сопровождения. Кроме того, в кадре часто можно заметить примечания для команды постпродакшна.
Последние две серии сериала выйдут на видеосервисах Start и Wink 14 и 21 декабря. Издание рекомендует БК дождаться официального показа.
Читайте также:
Депутат Хамзаев предложил включать исторические справки в кино и сериалы об ОПГ
Волынец выразила опасения по поводу сериала «Слово пацана»
Роскомнадзор подтвердил отсутствие нарушений в сериале «Слово пацана»
«Кто слил, тот чушпан», – так прокомментировал в своих соцсетях утечку исполнитель роли Адидаса Иван Янковский.
Читайте также:
Депутат Хамзаев предложил включать исторические справки в кино и сериалы об ОПГ
Волынец выразила опасения по поводу сериала «Слово пацана»
Роскомнадзор подтвердил отсутствие нарушений в сериале «Слово пацана»
Элина Позднякова