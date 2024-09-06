Объявлены победители премии «Экология — дело каждого»

Завершился второй этап мультиформатного конкурса для студентов и молодых ученых «Билет в Арктику». Финалистами стали студенты и учёные из разных городов России: Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и Томска. Участники представили ведущие вузы страны, такие как НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Университет МИСИС, Московский авиационный институт, Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, ДВФУ и Томский политехнический университет.