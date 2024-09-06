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Объявлены победители премии «Экология — дело каждого»

06 сентября 2024, 13:43
Фото: Росприроднадзор

Фото: Росприроднадзор

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова поздравила лауреатов и призёров Международной детской и юношеской премии «Экология — дело каждого» с поступлением в российские вузы на бесплатной основе. Льготы для победителей и призёров премии, включая стипендии на бесплатное обучение, предоставляют 115 университетов.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова провела онлайн-встречу с активными участниками Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», которые воспользовались преимуществами и поступили в российские вузы. Около 100 победителей премии получили дополнительные баллы и стали студентами Высшей школы экономики, Российского университета дружбы народов, МИРЭА, Томского государственного университета, Уральского федерального университета, Кубанского и Байкальского государственных университетов и других вузов.
«Очень важно, чтобы профессия эколога была в тренде. Чтобы специалисты, которые занимаются вопросами сохранения окружающей среды, проблемами экологии и климата с каждым годом повышали свой профессионализм. Чтобы вы – молодежь – хотели быть причастны к этому. И только вместе мы можем решить самые сложные задачи, повлиять на других людей и их осознанность в вопросах бережного отношения к природе. Мы очень рады, что вы росли вместе с премией «Экология – дело каждого». Когда мы задумывали этот проект, то даже не представляли, что нас поддержит такое количество вузов. Сегодня их 115, и они дают вам возможность получить особые преференции при поступлении. Я поздравляю вас с большим достижением и надеюсь, что мы увидим высококвалифицированных экологов и тех, кто поможет этой профессии стать популярной. Ребята, я очень за вас рада, дерзайте!» – поздравила первокурсников Светлана Радионова.


Также она сообщила, что Высшая школа экономики и Российский университет дружбы народов предоставили гранты на бесплатное обучение двум победителям премии «Экология — дело каждого». Одним из них стал студент ВШЭ Родион Муцольгов из Московской области. Он разработал устройство для обучения врановых птиц раздельному сбору мусора. Благодаря премии он познакомился с Николаем Николаевичем Дроздовым и обсудил с учёным развитие своего проекта. Родион интересуется не только биологией и химией, но и нейронными сетями, планируя создавать новые проекты в сфере экологии.
«Я благодарен премии "Экология – дело каждого" за поддержку и высокую оценку моих идей и проектов. Участие в нескольких сезонах во многом повлияло на мое будущее и выбор профессии. Меня пригласили сразу в два топовых вуза! Я счастлив, что смогу получить лучшее образование и применить знания на пользу экологии!» – рассказал первокурсник ВШЭ Родион Муцольгов.
Егор Синцов из Нижегородской области получил грант на бесплатное обучение в Российском университете дружбы народов (РУДН). Он будет изучать энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. Егор разработал и создал беспилотник для мониторинга состояния мусорных полигонов, благодаря которому стал победителем премии. Его бабушка с детства прививала ему любовь к экологии, бережному отношению к природе и сортировке отходов. Теперь Егор планирует разрабатывать новые технологии для сельского хозяйства.

Виктория Лотник из Ростовской области также получила грант на обучение в РУДН. Она стала победительницей третьего сезона премии за проект, направленный на развитие образовательной инфраструктуры и создание экологической тропы в музее природы под открытым небом. Виктория известна в своём городе как активный эковолонтёр, участвующий в различных акциях по уборке территорий, посадке деревьев и сбору макулатуры и пластика.
«Я поступила в РУДН на направление «Экология и природопользование». Дополнительные баллы от участия в премии «Экология – дело каждого» мне очень пригодились! На мое направление был высокий конкурс – 7 человек на место. И я смогла это сделать! Меня ждет увлекательная учеба, спасибо Росприроднадзору!» – сказала Виктория Лотник.
Алиса Рогалёва из Читы, лауреат премии, стала студенткой Забайкальского государственного университета. Она выбрала факультет журналистики неслучайно. Алиса с юных лет увлекается кино и даже основала свою студию, где создаёт игровые и документальные фильмы на острые социальные темы. Именно её видео о стихийной свалке получило специальную награду от жюри премии и помогло девушке исполнить мечту о профессиональном образовании.
«Премия «Экология – дело каждого» не только помогает поднимать острые экологические проблемы, но и мотивирует двигаться дальше. Благодарим премию от всей киностудии, ведь когда есть такие проекты, мы понимаем, что всё, что мы делаем будет полезно!» – поделилась Алиса Рогалева.
Диана Чиркова из Татарстана получила дополнительные баллы за свои достижения в премии и смогла поступить в РУДН на бюджетное место по специальности «Экология и природопользование». Её интерес к заботе о природе начался с уроков биологии, которые проводила её учительница. Диана проводила исследования, например, изучала причины исчезновения ландышей и их влияние на экосистему. Вместе с другими детьми она сажала редкие растения. Также Диана обнаружила, что уборка опавших листьев негативно влияет на состояние почвы, и обратилась с результатами своего исследования к администрации Нижнекамска, после чего опавшие листья перестали убирать.

Победитель премии из Ставропольского края, Ярослав Санитаев, с детства стремится помогать природе и всему живому. Благодаря дополнительным баллам, Ярослав смог поступить на бюджетное отделение Томского государственного университета, выбрав специальность «Гидрометеорология» на геолого-географическом факультете.

Один из активных участников премии, Илья Иванов из Ханты-Мансийского автономного округа, поступил в Тюменский государственный университет. Он узнал о премии от своей младшей сестры Кати, которая увлекается экологией и создала школьное движение «Муравейник», куда также привлекла своего брата.

Мария Меркушева из Екатеринбурга поступила на бюджетную основу в Уральский федеральный университет на направление «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии». Она продемонстрировала свой талант в анимации на премии и стала победительницей в третьем сезоне. В своём мультфильме Мария предупреждает о том, что природа может скоро исчезнуть.

Анна Волкова из Татарстана также поступила на бюджетную основу в Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет. Она стала призёром третьего сезона премии с проектом по переработке экскрементов сельскохозяйственных животных, что было большой проблемой.

Самир Искаков из Саратовской области, призёр второго сезона премии, уже учится на втором курсе Института экологии РУДН. Он стал первым, кто воспользовался дополнительными баллами от премии для поступления в вуз на бюджетную основу. Самир с восторгом рассказывает о студенческой жизни и считает, что благодаря премии его жизнь стала насыщенной и интересной, у него появилось много друзей со всего мира.

Руководитель Росприроднадзора выразила благодарность молодым людям за их целеустремлённость и усердную работу над проектами по защите окружающей среды. Светлана Радионова пожелала успеха в учёбе и реализации самых смелых замыслов всем участникам, которые поступили в вузы и стали призёрами премии «Экология — дело каждого».

Премия «Экология — дело каждого», учреждённая Росприроднадзором, направлена на привлечение молодёжи и взрослых к экологической повестке и поощрение их активности. С 2021 года на премию поступило более 210 тысяч заявок от участников из 78 стран и всех 89 регионов России. Все участники получают грамоты, а победители и призёры — помимо гаджетов и путёвок на Чёрное море, преимущества при поступлении в 115 российских вузов, включая Высшую школу экономики, РУДН, СКФУ и другие. Приём заявок на пятый сезон премии проходит с 1 августа 2024 года по 1 апреля 2025 года на сайте «Экология — дело каждого».

Премию поддерживают такие организации, как АО «СОГАЗ», НИУ ВШЭ, РУДН, СКФУ, Московский зоопарк, Гриниум, Российский футбольный союз, генеральные информационные партнёры — РИА Новости, международные информационные партнёры — Международное информационное агентство и радио Sputnik, стратегические медиапартнёры — ТАСС, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное телевидение России», телеканал «Мир», ИД «Комсомольская правда», ИА «Регнум», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты», медиагруппы Freedom Strength Beauty, Всероссийское общество охраны природы и многие другие.

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Фестиваль «Современные композиторы – к 1000-летию Суздаля» стартует 7 сентября
06 сентября 2024, 14:00

Фото: iStock/nantonov

В Суздале Владимирской области 7 сентября стартует музыкальный фестиваль «Современные композиторы – к 1000-летию Суздаля». Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила организатор мероприятия Екатерина Цветкова.
Откроет фестиваль концерт духовной музыки «Гимн Вечному Городу». На нём выступит камерный хор «Распев» под руководством заслуженного деятеля искусств России, профессора Натальи Колесниковой.

Коллектив впервые исполнит созданные молодыми российскими композиторами, лауреатами и победителями всероссийских конкурсов «Партитура» и «АртМастерс» сочинения. Все они созданы специально к мероприятию и посвящены суздальским святым и самому городу.

В концертах также примут участие солисты Мариинского театра и Академии молодых оперных певцом Мариинского театра.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

Также отметим, что в этом году Суздаль отмечает своё тысячелетие.

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#хор
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В Павловском Посаде состоялся показ фильма «Мы в садовника играли...»
06 сентября 2024, 12:49

Фото: пресс-служба администрации г.о Павлово-Посадск

В Доме-музее Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде 3 сентября прошёл показ фильма «Мы в садовника играли…», организованный в рамках XIII Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет».
Сценарий и режиссуру фильма осуществил Максим Кузнецов. В этом фильме война показана глазами шестилетней девочки, которая прошла через невероятные испытания, преодолев путь из оккупированной Эстонии в осаждённую Москву. Повзрослев на войне, эта маленькая девочка сохранила в себе детскую чистоту и невинность. Вместе с ней мы переживаем первые месяцы войны, видим, как люди приспосабливаются к новым условиям жизни и трудятся в тылу. Война разрушила семьи, разлучила детей с родителями, и миллионы людей сражались и погибали на фронте. Это лишь малая часть той огромной цены, которую пришлось заплатить за нашу Победу.

«Фильм очень "сильный". Другого слова, наверное, здесь не подобрать. Мурашки по коже от событий, которые пережила героиня. Сейчас это сюжет актуален как никогда. Многие наши знакомые ушли защищать Родину в зону специальной военной операции. Дети остались дома без отцов, матери без сыновей. Кадры в фильме уже не кажутся чем-то далеким и не реальным. Я считаю, что каждый должен посмотреть этот фильм и, возможно, переосмыслить какие-то моменты в своей жизни. Всем советую», — отмечает Анна.
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#фильм
#кино
#подмосковье
#московская область
#павловский посад
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Для школьников Подмосковья проведут уроки электробезопасности
06 сентября 2024, 12:02

Фото: Министерство энергетики Московской области

Осенний сезон обучения основам электробезопасности стартовал в образовательных учреждениях Московской области. Более семи интерактивных занятий пройдут под девизом «Электричество — не игрушка!». В течение осени специалисты «Мособлэнерго» обучат свыше ​полутора учащихся 5-7-х классов.
Вице-губернатор региона Евгений Хромушин подчёркивает важность обучения правилам безопасного использования электричества, а особенно среди детей.

Программа занятий включает лекции, демонстрации и практические упражнения. Дети узнают об основах работы электрических сетей, правилах поведения рядом с энергообъектами и оказании первой помощи при поражении током. Особое внимание будет уделено предотвращению несчастных случаев, связанных с детскими играми возле электрических опор, трансформаторных подстанций и других объектов электросетей.

«Мособлэнерго» ежегодно проводит занятия по электробезопасности в образовательных учреждениях, которые посещают более трёх тысяч учеников. Кроме того, для учеников старших классов и студентов колледжей организуются экскурсии в филиалы и производственные отделения компании для профориентации и привлечения молодёжи к работе в сфере электроэнергетики.

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#мособлэнерго
#лекция
#подмосковье
#московская область
#школьники
#электричество
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В картинной галерее Горшина прошла выставка с фотографиями окрестностей Химок
06 сентября 2024, 11:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В картинной галерее Горшина прошла презентация выставки уникальных фотографий окрестностей Химок. Экспозиция включает 150 снимков — от почти вековой давности до наших дней. Выставка приурочена к 85-летию городского округа.

«Поздравляю с наступающим Днём города! Мне удалось наблюдать муниципалитет на разных этапах его развития. За последние 10 лет при поддержке нашего главы Дмитрия Волошина капитально обновили городскую инфраструктуру. Также в нашем округе уделяют особое внимание творческому началу и культуре. Это тот фундамент, который нас всех объединяет. Предлагаю всем посмотреть эту уникальную выставку. И желаю Химкам также уверенно и достойно развиваться в будущем», — сказал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

На выставке представлены основные достопримечательности и важные объекты, ставшие символами города: парк Толстого, центральная площадь, аэропорт Шереметьево и железнодорожный вокзал. Гости галереи увидят Химки и их окрестности такими, какими они были около ста лет назад, и сравнят их с современными видами. Каждый посетитель краеведческого проекта откроет для себя округ с новой, ещё неизведанной стороны. Выставка продлится до 1 ноября.

«Такие выставки невероятно важны для нашего города. Они позволяют жителям окунуться в прошлое, оценить развитие муниципалитета, воочию увидеть историю и красоту родного края. Совсем скоро Химкам исполнится 85 лет. Это юбилей, который напоминает нам о вкладе химчан в историю нашей страны. Именно в этот юбилейный год стартовал патриотический проект "Химки. Успех в единстве поколений", инициатива которого была поддержана главой городского округа Химки Дмитрием Волошиным. Проект предлагает множество мероприятий, направленных на изучение истории, воспитание патриотизма и уважения к наследию предков», — сообщила муниципальный депутат Инна Монастырская.
На открытии выставки, которое прошло в торжественной обстановке, выступила директор галереи имени Горшина Марина Самбур. Среди почётных гостей были председатель Химкинского краеведческого общества Сергей Озеринин, депутаты городского совета, а также заслуженный художник России, лауреат международной литературной премии имени Виталия Бианки — химчанка Ирина Маковеева. Картины художницы находятся в Государственном музее имени Александра Пушкина, Государственном Русском музее, Государственном Дарвиновском музее и других. В 2017 году на международном Салоне в Париже работы Ирины Маковеевой получили бронзовую медаль.

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#химки
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#московская область
#история
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Орнитологи Московской области готовятся ко Дню журавля
06 сентября 2024, 10:55

Фото: МОО «Русское общество сохранения и изучения птиц им. М. А. Мензбира»

8 сентября отмечается Всемирный День журавля. В 2002 году орнитологи забеспокоились о том, что численность журавлей значительно снизилась. Чтобы увеличить популяцию, орнитологи стали подкладывать яйца журавлей в гнёзда других птиц. 8 сентября первый выводок птенцов успешно вылетел из гнезда и отправился на зимовку.

На сегодняшний день праздник организован Глобальным экологическим фондом, Секретариатом Боннской конвенции и Международным фондом охраны журавлей. Союз охраны птиц России также участвует в мероприятии, так как наша страна является местом обитания многих журавлей. В рамках праздника проводится традиционный учёт журавлей, где каждый может поделиться своими наблюдениями на онлайн-платформах, таких как iNat, eBird и Ru-Birds.

В Московской области серые журавли традиционно собираются на миграцию на востоке, северо-востоке, севере и северо-западе региона. Птица занесена в Красную книгу Московской области как редкий гнездящийся вид. Численность подмосковной популяции серых журавлей оценивается в 150–170 пар.

Последние исследования показывают, что с изменением климата маршруты миграции и места зимовки журавлей могут меняться. Обычно серые журавли зимуют в Северо-Восточной Африке, например, в Эфиопии и Судане, или в Израиле. Однако в тёплые зимы птицы могут сокращать свой миграционный путь и встречаться в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Орнитологи считают, что эта тенденция будет усиливаться в будущем.

Поэтому результаты наблюдений за серыми журавлями имеют особое значение. Министерство экологии просит орнитологов-любителей сообщать о встречах с этими птицами на электронную почту ведомства: minecology@mosreg.ru. Эта информация может дополнить материалы мониторинга редких видов.

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#московская область
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Писатель Образцов раскрыл популярность «Мастера и Маргариты»
05 сентября 2024, 19:00

Фото: iStock/fotyma

Писатель Константин Образцов заявил, что секрет столь продолжающейся популярности романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» кроется в том, что книга не проводит чёткой границы между добром и злом.
«У Булгакова самопровозглашенному таланту можно всё, всё простится, потому любовь выше пошлых нравственных установлений так же, как Мастер выше окружающего его обывательского общества. И его возлюбленной простится измена мужу — да и не измена вовсе. Им не нужен «свет», как не нужна и обывательская лужа с валютой, квартирами в Москве, жадностью; они уходят туда, где творчество при свечах, прогулки по ночным аллеям при полной луне, наслаждение созиданием и любовью, где никто не помешает быть вместе», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Образцов.

Он напомнил, что роман был популярен с самого его выхода, пользовался огромным интересом и в советские времена, и сейчас.

До этого сообщалось, что с 11 сентября начинается X Санкт-Петербургский международный культурный форум, в «Ленфильм-клубе» пройдут показы интересных картин. Также все посетители смогут не только оценить фильмы, но и пообщаться с самими их создателями и экспертами. Как передаёт «Петербургский дневник», в рамках форума можно будет посмотреть киноверсию оперы-олонхо «Ньургун Боотур» (16 ) композиторов Марка Жиркова и Генриха Литинского.

Ранее в Подмосковье завершился «Пушкинский театральный фестиваль — 2024», который был организован в честь 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина.

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#фестиваль
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#литература
#кино
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Первая выставка местной художницы Ольги Толповой открылась в Волоколамске
05 сентября 2024, 16:52

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В выставочном зале Волоколамского кремля открылась экспозиция «Искусство видеть красоту». Это первая выставка картин волоколамской художницы Ольги Толповой, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ольга – врач-педиатр, работала по специальности. В школьные годы рисовала стенгазеты, карандашом писала портреты подруг. Но потом работа и семья заставили забросить творчество. Всё изменилось, когда 15 лет художница вместе с родными переехала в Волоколамский округ – в деревню Новое. Стала ходить в художественный кружок в дом культуры.
«Меня снова потянуло на творчество, пришло вдохновение, и я взялась за кисти и краски. Это был душевный порыв. На моей выставке представлено 53 работы. Все они били сделаны в последние годы. Здесь и игрушки, которые научилась делать также в кружке в сельском клубе», – рассказала Толпова.
В своих картинах художница несёт зрителю любовь, свет и красоту окружающего мира.

В экспозиции представлены ещё пять работ в стиле батик. Их исполнили профессиональные художницы Юлия и Виктория Габерман.

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#культура
#искусство
#живопись
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Названы финалисты всероссийского конкурса «Билет в Арктику»
05 сентября 2024, 14:14

Фото: istockphoto / nonnie192

Завершился второй этап мультиформатного конкурса для студентов и молодых ученых «Билет в Арктику». Финалистами стали студенты и учёные из разных городов России: Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и Томска. Участники представили ведущие вузы страны, такие как НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Университет МИСИС, Московский авиационный институт, Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, ДВФУ и Томский политехнический университет.
Конкурс проходил при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий». Второй сезон проекта, который направлен на привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований, был посвящён арктическим компетенциям: организаторы создали мини-приложение во «ВКонтакте», где участники в формате онлайн-квеста знакомились с возможностями региона. Чтобы попасть в финал, нужно было пройти интерактивный квест, успешно выполнить тестирование и предложить решение кейсового задания от индустриального партнёра по одному из пяти тематических направлений: «Добыча и транспортировка нефти и газа», «Новые материалы и технологии для Арктики», «Экология и биологические ресурсы Арктической зоны РФ», «Добыча и переработка полезных ископаемых» и «Транспортная инфраструктура и Северный морской путь».

Проект собрал более 250 тысяч участников, из них 2500 успешно прошли тестирование и получили задание по анализу отраслевых кейсов. Эксперты бизнес-партнёров разработали для финалистов актуальные задачи из реального сектора, такие как сравнительный анализ нефтегазовых месторождений, проектирование вертолётного ангара в условиях экстремального холода, определение способов вовлечения нефелинового концентрата в экономику и разработка стратегии снижения негативного воздействия судоходства на экологию и биологические ресурсы Северного морского пути. В рамках направления «Транспортная инфраструктура и Северный морской путь», курируемого ГК «Росатом», участники конкурса должны были разработать маршрут движения атомного ледокола «Арктика» в Карском море на основе предоставленных ледовых карт.

В итоге было получено более 450 заявок, из которых лишь 20 финалистов презентуют свои проекты 11 сентября в павильоне «Атом», а 10 лучших участников отправятся в арктическую экспедицию в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Из Москвы и Московской области до финала дошли восемь участников: Агешин Егор (Московский авиационный институт), Бустонов Даниил (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет), Крыловская Наталия (Одинцово, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России), Лосева Валерия (Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы), Николаева Кристина (МИФИ), Ремизов Михаил (МГТУ им. Н.Э.Баумана), Русанова Маргарита (НИУ ВШЭ) и Фабер Екатерина (ФГБУ ФНКЦ Космической медицины ФМБА России).

В состав экспертного жюри конкурса вошли учёные из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, Кольского научного центра РАН, Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН, научно-образовательного центра «Российская Арктика», Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ) и координационного центра «Плавучий университет» на базе МФТИ.
«Я впечатлен уровнем подготовки участников конкурса. Их работы демонстрируют не только глубокое понимание химических, но и технологических процессов, стремление к инновационным решениям. Уверен, что многие из них станут будущими лидерами в своей области. «Билет в Арктику» помогает ребятам проявить себя и дает возможность нам работать с подрастающим поколением» – поделился научный руководитель НОЦ мирового уровня "Российская Арктика", заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной физики, доктор физико-математических наук, профессор САФУ имени М.В. Ломоносова Марат Есеев.
«Для молодого ученого очень важно попасть в научное сообщество, где найдутся люди, которые направят, подскажут, где найти информацию или как правильно провести исследование. «Билет в Арктику» – проект, который помогает найти молодые таланты и дает им возможность стать частью научного сообщества, получить необходимую поддержку» – также поделился мнением ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, главный научный сотрудник МФТИ Александр Осадчиев.
Конкурс организован при поддержке ведущих научно-технологических компаний, таких как: Госкорпорация «Росатом», ПАО «ФосАгро», холдинг «Вертолёты России», Российское общество «Знание», Росмолодёжь, Российские студенческие отряды, Кружковое движение НТИ и Российский государственный музей Арктики и Антарктики.

Конкурс проводится АНО «Чистая Арктика» в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Расширение доступа к информации о достижениях и перспективах российской науки является одной из целей Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным на период с 2022 по 2031 год.

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Стартовал приём заявок на XV Международный конкурс чтецких работ имени Чехова
05 сентября 2024, 12:20

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

XV Международный конкурс чтецких работ имени Антона Павловича Чехова организует подмосковный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», сейчас начался приём заявок на участие, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Тема конкурса в этом году «Чехов и Зощенко». К участию приглашаются актеры и студенты выпускных курсов театральных ВУЗов, в программе которых есть дисциплины «Сценическая речь» и «Художественное слово». Возраст участников — от 18 до 35 лет», — говорится в сообщении.
Отборочные туры конкурса будут проводиться в несколько этапов. А завершится конкурс в день рождения Чехова — 29 января — гала-концертом и награждением победителей в музее-заповеднике «Мелихово». Кроме того, для участников мероприятия там будет организована дополнительная культурная программа.

Подробная информация о правилах участия в конкурсе размещена на сайте музея.

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