Объявлены победители премии «Экология — дело каждого»

Фото: Росприроднадзор
Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова поздравила лауреатов и призёров Международной детской и юношеской премии «Экология — дело каждого» с поступлением в российские вузы на бесплатной основе. Льготы для победителей и призёров премии, включая стипендии на бесплатное обучение, предоставляют 115 университетов.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова провела онлайн-встречу с активными участниками Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», которые воспользовались преимуществами и поступили в российские вузы. Около 100 победителей премии получили дополнительные баллы и стали студентами Высшей школы экономики, Российского университета дружбы народов, МИРЭА, Томского государственного университета, Уральского федерального университета, Кубанского и Байкальского государственных университетов и других вузов.
«Очень важно, чтобы профессия эколога была в тренде. Чтобы специалисты, которые занимаются вопросами сохранения окружающей среды, проблемами экологии и климата с каждым годом повышали свой профессионализм. Чтобы вы – молодежь – хотели быть причастны к этому. И только вместе мы можем решить самые сложные задачи, повлиять на других людей и их осознанность в вопросах бережного отношения к природе. Мы очень рады, что вы росли вместе с премией «Экология – дело каждого». Когда мы задумывали этот проект, то даже не представляли, что нас поддержит такое количество вузов. Сегодня их 115, и они дают вам возможность получить особые преференции при поступлении. Я поздравляю вас с большим достижением и надеюсь, что мы увидим высококвалифицированных экологов и тех, кто поможет этой профессии стать популярной. Ребята, я очень за вас рада, дерзайте!» – поздравила первокурсников Светлана Радионова.
Также она сообщила, что Высшая школа экономики и Российский университет дружбы народов предоставили гранты на бесплатное обучение двум победителям премии «Экология — дело каждого». Одним из них стал студент ВШЭ Родион Муцольгов из Московской области. Он разработал устройство для обучения врановых птиц раздельному сбору мусора. Благодаря премии он познакомился с Николаем Николаевичем Дроздовым и обсудил с учёным развитие своего проекта. Родион интересуется не только биологией и химией, но и нейронными сетями, планируя создавать новые проекты в сфере экологии.
«Я благодарен премии "Экология – дело каждого" за поддержку и высокую оценку моих идей и проектов. Участие в нескольких сезонах во многом повлияло на мое будущее и выбор профессии. Меня пригласили сразу в два топовых вуза! Я счастлив, что смогу получить лучшее образование и применить знания на пользу экологии!» – рассказал первокурсник ВШЭ Родион Муцольгов.Егор Синцов из Нижегородской области получил грант на бесплатное обучение в Российском университете дружбы народов (РУДН). Он будет изучать энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. Егор разработал и создал беспилотник для мониторинга состояния мусорных полигонов, благодаря которому стал победителем премии. Его бабушка с детства прививала ему любовь к экологии, бережному отношению к природе и сортировке отходов. Теперь Егор планирует разрабатывать новые технологии для сельского хозяйства.
Виктория Лотник из Ростовской области также получила грант на обучение в РУДН. Она стала победительницей третьего сезона премии за проект, направленный на развитие образовательной инфраструктуры и создание экологической тропы в музее природы под открытым небом. Виктория известна в своём городе как активный эковолонтёр, участвующий в различных акциях по уборке территорий, посадке деревьев и сбору макулатуры и пластика.
«Я поступила в РУДН на направление «Экология и природопользование». Дополнительные баллы от участия в премии «Экология – дело каждого» мне очень пригодились! На мое направление был высокий конкурс – 7 человек на место. И я смогла это сделать! Меня ждет увлекательная учеба, спасибо Росприроднадзору!» – сказала Виктория Лотник.Алиса Рогалёва из Читы, лауреат премии, стала студенткой Забайкальского государственного университета. Она выбрала факультет журналистики неслучайно. Алиса с юных лет увлекается кино и даже основала свою студию, где создаёт игровые и документальные фильмы на острые социальные темы. Именно её видео о стихийной свалке получило специальную награду от жюри премии и помогло девушке исполнить мечту о профессиональном образовании.
«Премия «Экология – дело каждого» не только помогает поднимать острые экологические проблемы, но и мотивирует двигаться дальше. Благодарим премию от всей киностудии, ведь когда есть такие проекты, мы понимаем, что всё, что мы делаем будет полезно!» – поделилась Алиса Рогалева.Диана Чиркова из Татарстана получила дополнительные баллы за свои достижения в премии и смогла поступить в РУДН на бюджетное место по специальности «Экология и природопользование». Её интерес к заботе о природе начался с уроков биологии, которые проводила её учительница. Диана проводила исследования, например, изучала причины исчезновения ландышей и их влияние на экосистему. Вместе с другими детьми она сажала редкие растения. Также Диана обнаружила, что уборка опавших листьев негативно влияет на состояние почвы, и обратилась с результатами своего исследования к администрации Нижнекамска, после чего опавшие листья перестали убирать.
Победитель премии из Ставропольского края, Ярослав Санитаев, с детства стремится помогать природе и всему живому. Благодаря дополнительным баллам, Ярослав смог поступить на бюджетное отделение Томского государственного университета, выбрав специальность «Гидрометеорология» на геолого-географическом факультете.
Один из активных участников премии, Илья Иванов из Ханты-Мансийского автономного округа, поступил в Тюменский государственный университет. Он узнал о премии от своей младшей сестры Кати, которая увлекается экологией и создала школьное движение «Муравейник», куда также привлекла своего брата.
Мария Меркушева из Екатеринбурга поступила на бюджетную основу в Уральский федеральный университет на направление «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии». Она продемонстрировала свой талант в анимации на премии и стала победительницей в третьем сезоне. В своём мультфильме Мария предупреждает о том, что природа может скоро исчезнуть.
Анна Волкова из Татарстана также поступила на бюджетную основу в Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет. Она стала призёром третьего сезона премии с проектом по переработке экскрементов сельскохозяйственных животных, что было большой проблемой.
Самир Искаков из Саратовской области, призёр второго сезона премии, уже учится на втором курсе Института экологии РУДН. Он стал первым, кто воспользовался дополнительными баллами от премии для поступления в вуз на бюджетную основу. Самир с восторгом рассказывает о студенческой жизни и считает, что благодаря премии его жизнь стала насыщенной и интересной, у него появилось много друзей со всего мира.
Руководитель Росприроднадзора выразила благодарность молодым людям за их целеустремлённость и усердную работу над проектами по защите окружающей среды. Светлана Радионова пожелала успеха в учёбе и реализации самых смелых замыслов всем участникам, которые поступили в вузы и стали призёрами премии «Экология — дело каждого».
Премия «Экология — дело каждого», учреждённая Росприроднадзором, направлена на привлечение молодёжи и взрослых к экологической повестке и поощрение их активности. С 2021 года на премию поступило более 210 тысяч заявок от участников из 78 стран и всех 89 регионов России. Все участники получают грамоты, а победители и призёры — помимо гаджетов и путёвок на Чёрное море, преимущества при поступлении в 115 российских вузов, включая Высшую школу экономики, РУДН, СКФУ и другие. Приём заявок на пятый сезон премии проходит с 1 августа 2024 года по 1 апреля 2025 года на сайте «Экология — дело каждого».
Премию поддерживают такие организации, как АО «СОГАЗ», НИУ ВШЭ, РУДН, СКФУ, Московский зоопарк, Гриниум, Российский футбольный союз, генеральные информационные партнёры — РИА Новости, международные информационные партнёры — Международное информационное агентство и радио Sputnik, стратегические медиапартнёры — ТАСС, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное телевидение России», телеканал «Мир», ИД «Комсомольская правда», ИА «Регнум», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты», медиагруппы Freedom Strength Beauty, Всероссийское общество охраны природы и многие другие.
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