Названы финалисты всероссийского конкурса «Билет в Арктику»

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Завершился второй этап мультиформатного конкурса для студентов и молодых ученых «Билет в Арктику». Финалистами стали студенты и учёные из разных городов России: Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и Томска. Участники представили ведущие вузы страны, такие как НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Университет МИСИС, Московский авиационный институт, Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, ДВФУ и Томский политехнический университет.
Конкурс проходил при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий». Второй сезон проекта, который направлен на привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований, был посвящён арктическим компетенциям: организаторы создали мини-приложение во «ВКонтакте», где участники в формате онлайн-квеста знакомились с возможностями региона. Чтобы попасть в финал, нужно было пройти интерактивный квест, успешно выполнить тестирование и предложить решение кейсового задания от индустриального партнёра по одному из пяти тематических направлений: «Добыча и транспортировка нефти и газа», «Новые материалы и технологии для Арктики», «Экология и биологические ресурсы Арктической зоны РФ», «Добыча и переработка полезных ископаемых» и «Транспортная инфраструктура и Северный морской путь».
Проект собрал более 250 тысяч участников, из них 2500 успешно прошли тестирование и получили задание по анализу отраслевых кейсов. Эксперты бизнес-партнёров разработали для финалистов актуальные задачи из реального сектора, такие как сравнительный анализ нефтегазовых месторождений, проектирование вертолётного ангара в условиях экстремального холода, определение способов вовлечения нефелинового концентрата в экономику и разработка стратегии снижения негативного воздействия судоходства на экологию и биологические ресурсы Северного морского пути. В рамках направления «Транспортная инфраструктура и Северный морской путь», курируемого ГК «Росатом», участники конкурса должны были разработать маршрут движения атомного ледокола «Арктика» в Карском море на основе предоставленных ледовых карт.
В итоге было получено более 450 заявок, из которых лишь 20 финалистов презентуют свои проекты 11 сентября в павильоне «Атом», а 10 лучших участников отправятся в арктическую экспедицию в Ямало-Ненецкий автономный округ.
Из Москвы и Московской области до финала дошли восемь участников: Агешин Егор (Московский авиационный институт), Бустонов Даниил (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет), Крыловская Наталия (Одинцово, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России), Лосева Валерия (Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы), Николаева Кристина (МИФИ), Ремизов Михаил (МГТУ им. Н.Э.Баумана), Русанова Маргарита (НИУ ВШЭ) и Фабер Екатерина (ФГБУ ФНКЦ Космической медицины ФМБА России).
В состав экспертного жюри конкурса вошли учёные из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, Кольского научного центра РАН, Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН, научно-образовательного центра «Российская Арктика», Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ) и координационного центра «Плавучий университет» на базе МФТИ.
Конкурс проводится АНО «Чистая Арктика» в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Расширение доступа к информации о достижениях и перспективах российской науки является одной из целей Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным на период с 2022 по 2031 год.
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Проект собрал более 250 тысяч участников, из них 2500 успешно прошли тестирование и получили задание по анализу отраслевых кейсов. Эксперты бизнес-партнёров разработали для финалистов актуальные задачи из реального сектора, такие как сравнительный анализ нефтегазовых месторождений, проектирование вертолётного ангара в условиях экстремального холода, определение способов вовлечения нефелинового концентрата в экономику и разработка стратегии снижения негативного воздействия судоходства на экологию и биологические ресурсы Северного морского пути. В рамках направления «Транспортная инфраструктура и Северный морской путь», курируемого ГК «Росатом», участники конкурса должны были разработать маршрут движения атомного ледокола «Арктика» в Карском море на основе предоставленных ледовых карт.
В итоге было получено более 450 заявок, из которых лишь 20 финалистов презентуют свои проекты 11 сентября в павильоне «Атом», а 10 лучших участников отправятся в арктическую экспедицию в Ямало-Ненецкий автономный округ.
Из Москвы и Московской области до финала дошли восемь участников: Агешин Егор (Московский авиационный институт), Бустонов Даниил (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет), Крыловская Наталия (Одинцово, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России), Лосева Валерия (Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы), Николаева Кристина (МИФИ), Ремизов Михаил (МГТУ им. Н.Э.Баумана), Русанова Маргарита (НИУ ВШЭ) и Фабер Екатерина (ФГБУ ФНКЦ Космической медицины ФМБА России).
В состав экспертного жюри конкурса вошли учёные из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, Кольского научного центра РАН, Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН, научно-образовательного центра «Российская Арктика», Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ) и координационного центра «Плавучий университет» на базе МФТИ.
«Я впечатлен уровнем подготовки участников конкурса. Их работы демонстрируют не только глубокое понимание химических, но и технологических процессов, стремление к инновационным решениям. Уверен, что многие из них станут будущими лидерами в своей области. «Билет в Арктику» помогает ребятам проявить себя и дает возможность нам работать с подрастающим поколением» – поделился научный руководитель НОЦ мирового уровня "Российская Арктика", заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной физики, доктор физико-математических наук, профессор САФУ имени М.В. Ломоносова Марат Есеев.
«Для молодого ученого очень важно попасть в научное сообщество, где найдутся люди, которые направят, подскажут, где найти информацию или как правильно провести исследование. «Билет в Арктику» – проект, который помогает найти молодые таланты и дает им возможность стать частью научного сообщества, получить необходимую поддержку» – также поделился мнением ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, главный научный сотрудник МФТИ Александр Осадчиев.Конкурс организован при поддержке ведущих научно-технологических компаний, таких как: Госкорпорация «Росатом», ПАО «ФосАгро», холдинг «Вертолёты России», Российское общество «Знание», Росмолодёжь, Российские студенческие отряды, Кружковое движение НТИ и Российский государственный музей Арктики и Антарктики.
Конкурс проводится АНО «Чистая Арктика» в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Расширение доступа к информации о достижениях и перспективах российской науки является одной из целей Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным на период с 2022 по 2031 год.
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Дайана Хусинова