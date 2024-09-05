Стартовал приём заявок на XV Международный конкурс чтецких работ имени Чехова

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
XV Международный конкурс чтецких работ имени Антона Павловича Чехова организует подмосковный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», сейчас начался приём заявок на участие, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Тема конкурса в этом году «Чехов и Зощенко». К участию приглашаются актеры и студенты выпускных курсов театральных ВУЗов, в программе которых есть дисциплины «Сценическая речь» и «Художественное слово». Возраст участников — от 18 до 35 лет», — говорится в сообщении.Отборочные туры конкурса будут проводиться в несколько этапов. А завершится конкурс в день рождения Чехова — 29 января — гала-концертом и награждением победителей в музее-заповеднике «Мелихово». Кроме того, для участников мероприятия там будет организована дополнительная культурная программа.
Подробная информация о правилах участия в конкурсе размещена на сайте музея.
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