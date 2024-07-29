Огненно-музыкальный фестиваль «Большая Волга» прошёл в Дубне

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Шоу «Дубна. Волга. Драйв» стало кульминационным моментом в праздновании 68-го Дня рождения города. Там прошёл огненно-музыкальный фестиваль «Большая Волга» в сопровождении пиротехнических команд, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Трое участников – Троицкий снаряжательный завод, студия пиродизайна «Аватар» и компания «Фейерверки спецэффекты» – показали современное шоу, которое высоко оценили зрители. В битве пиротехников самую высокую оценку жюри и приз зрительских симпатий получила команда из Сергиева Посада «Фейерверки спецэффекты».
Салюты в сопровождении лучшего барабанного шоу Top Beat собрали тысячи горожан на набережной Волги и на волжском мосту, откуда открывался самый красивый вид.
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«В этом году мы постарались организовать праздник для всех поколений дубненцев – детей, молодёжи, наших уважаемых академиков. Думаю, у нас всё получилось», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Салюты в сопровождении лучшего барабанного шоу Top Beat собрали тысячи горожан на набережной Волги и на волжском мосту, откуда открывался самый красивый вид.
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Лора Луганская