Шествие сказочных персонажей прошло по улицам Дубны на масштабном карнавале

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Сказочные персонажи стали участниками масштабного «О! Карнавала» в Дубне, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. На празднике можно было познакомиться с феями, космонавтами, драконами, единорогами, царевнами, тремя богатырями и Барбоскиными.
В красочном шествии по улице Строителей приняли участие больше 2 тыс. человек. В костюмах пришли сотни юных дубненцев, многие – в сделанных своими руками. Возглавили карнавал ростовые куклы, герои любимых детских мультфильмов «Простоквашино», «Царевны», «Барбоскины», «Три богатыря». Вместе с Нюшей и Крошей, Гекой и Жужей, Бо и Зо шли дубненские дети, которые тоже перевоплотились в узнаваемых персонажей.
Организовали карнавал команда главы Дубны и детский познавательный телеканал «О!». На финише на Молодёжной поляне они подготовили сюрпризы – яркую фотозону, мастер-классы и другие развлечения.
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Организовали карнавал команда главы Дубны и детский познавательный телеканал «О!». На финише на Молодёжной поляне они подготовили сюрпризы – яркую фотозону, мастер-классы и другие развлечения.
«О! Карнавал» получился действительно масштабным, его посетили тысячи юных жителей города. Приходили и большие семьи. Многие гости специально приехали в наукоград из других городов. Награждая на сцене победителей конкурса карнавальных костюмов, мы видели, что мамы и папы решили серьёзно поддержать детей. Они подготовили наряды не только для ребят, но и для себя», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.Вместе с генеральным продюсером телеканала «О!» Дарьей Ильиной он отметили 10 самых запоминающихся нарядов.
«Хочется поблагодарить всех за участие в сегодняшнем параде. Некоторые родители явно не спали ночью – готовили великолепные карнавальные костюмы, которыми нас удивили ребята. Все были красивые и нарядные, сложно выбрать 10 победителей. Мы учитывали и вложенный в подготовку костюма труд, и креативность. Для нас большая радость, что «О! Карнавал» объединил взрослых и детей, стал ярким семейным праздником», – сказала Ильина.Победителями стали участники в костюмах Матроскина и Галчонка из «Простоквашино», смешарика Пин и Красной шапочки. Отметили члены жюри и костюм, в котором оказались воплощены сразу три персонажа мультфильма «Три кота»: Карамелька, Компот и Коржик в машинке.
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Лора Луганская