Симфонический оркестр Дубны дал уличный концерт для жителей города

Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Дубненский симфонический оркестр дал концерт на сцене Молодежной поляны Дубны в воскресенье, 28 июля, этим выступлением завершились праздничные мероприятия в честь Дня города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Для публики прозвучали произведения Антонио Вивальди и Астора Пьяцоллы. Солировал дирижер оркестра, скрипач, лауреат международных конкурсов Сергей Поспелов», — рассказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.Послушать симфоническую музыку под открытым небом пришли несколько сотен зрителей. Дети по-своему наслаждались концертом: они устроили на сцене танцы.
Выступление состоялось в рамках проекта «Музыка на Волге», который стартовал в Дубне в начале лета. Участниками проекта стали лучшие музыканты столичного региона, каждые выходные они играют на открытых площадках города.
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