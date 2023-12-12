Проект Подмосковья «Добрая комната» стал призером финала премии #МЫВМЕСТЕ

Фото: пресс-служба партии
Подмосковный проект «Добрая комната» занял второе место в финале премии #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Проект Московской области стал серебряным призером номинации «Здоровье нации».
Проект работает с 2019 года и реализуется на базе медицинских учреждений, где оказывают помощь детям. В рамках программы для детей создаются пространства,в которых они могут поиграть в настольные игры, почитать книги или позаниматься на спортивных снарядах пока находятся на лечении.
Стоит отметить, что в Подмосковье на дынный момент реализовано около ста в подобных пространств, которые были сделаны в рамках проекта.
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«Искренне рада, что столь важный проект добился такого результата. Дарить добро и поддерживать детей — бесконечно важно. Благодарю всех, кто поддерживал проект и голосовал за него», — отметила председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.
Стоит отметить, что в Подмосковье на дынный момент реализовано около ста в подобных пространств, которые были сделаны в рамках проекта.
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Мира Полтева