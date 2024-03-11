Определен лучший зарубежный фильм по версии «Оскар-2024»

Последний мультфильм легендарного японского режиссёра Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» стал победителем 96-й церемонии вручения премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм». Об этом сообщил Telegram-канал «Кроненберг нефильтрованный»

Ранее «Мальчик и птица» стал первой японской лентой, которая получила «Золотой глобус». Картина так же, как и сегодня, победила в категории «Лучший анимационный фильм».

Кроме главной статуэтки «За лучший фильм» «Оппенгеймеру» пророчат как минимум ещё два «Оскара». Критики сообщают, что картине практически гарантированы статуэтки в номинациях «Лучший актер» и «Лучший актер второго плана», где великолепно сыграли Киллиан Мёрфи и Роберт Дауни-младший.



