Определен лучший зарубежный фильм по версии «Оскар-2024»

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Британский фильм «Зона интереса» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщается на 96-ой церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе, транслируемой телеканалом ABC.
За победу в данной номинации также соревновались картины «Учительская» (Германия), «Общество снега» (Испания), «Я – капитан» (Италия) и «Идеальные дни» (Япония).
Ранее последний мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» удостоился премии «Оскар» как «Лучший анимационный фильм», а Роберт Дауни-младший – как «Лучший актер второго плана».
До этого сообщалось, что на премии «Оскар» будет объявлена новая номинация – «За достижения в кастинге», которая будет введена в 2026 году, 98-й церемонии вручения премии.
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Ранее последний мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» удостоился премии «Оскар» как «Лучший анимационный фильм», а Роберт Дауни-младший – как «Лучший актер второго плана».
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Александр Климов