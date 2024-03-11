«Афиша»: Роберт Дауни-младший получил первый «Оскар» в карьере за «Оппенгеймера»

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Звезда Голливуда и киновселенной Marvel, «железный человек» Роберт Дауни-младший стал обладателем первого в своей многолетней карьере «Оскара» в номинации «Лучший актёр второго плана» за роль в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Об этом пишет издание «Афиша».
Ранее Кристофер Нолан и Роберт Дауни-младший уже стали лауреатами церемонии вручения «Золотого глобуса», который ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Более чем в двух десятках категорий актёры борются за награду, престиж которой уступает лишь «Оскару».
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