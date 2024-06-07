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Оскар Кучера заявил, что новый российский герой должен выглядеть «не педиковато»

Мы про душу: Оскар Кучера сравнил кино на Западе и в России
07 июня 2024, 17:07
© РИА Новости / Владимир Трефилов

© РИА Новости / Владимир Трефилов

Мастер, который найдет образ «большого героя», равного по силе Штирлицу и Даниле Багрову, для современного российского кинематографа, и сам станет «современным героем». Об этом в ходе дискуссии о том, как кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества, рассказал 6 июня на полях ПМЭФ-2024 генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров.
Российский актёр и телеведущий Оскар Кучера в беседе с «Радио 1» рассказал, каким должен быть новый герой российского кино, по его мнению.
«Русский герой — человек простой и настоящий. Парень или девушка, которые не пытаются строить из себя неизвестно что. Они честны и относятся к людям с душой и любовью. Наш новый герой — это наш старый герой, если говорить о Даниле Багрове. Что-то вот такое: простое, доброе, душевное, человеческое, выступающее за те ценности, которые интересны нам. Которые мы продвигаем, а не кто-то еще, что не выглядит, извините за выражение, педиковато. Либо настоящий мужчина или настоящая женщина», — поделился актёр.



По мнению телеведущего, пытаться что-то делать лучше, чем у Запада, не стоит, потому что нужно создать своё.

«Зачем пытаться сделать лучше чем у Запада? Надо делать по-своему. Не надо пытаться переиграть. Они же тоже не стоят на месте, они развиваются. У нас путь иной. Мы про душу больше, а они про картинку. По картинке мы давно, как мне кажется, соответствуем. А если говорить про душу… то у них таких фильмов, которые могли бы также захватывать душевные качества, очень мало», — сказал собеседник.

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#михалков
Картина режиссёра из Балашихи победила на конкурсе короткометражных фильмов
07 июня 2024, 17:47

Фото: Ирина Мальцева

Игровая кинокартина «Материнское чтение — оберег детства», которую сняла жительница Балашихи Юлия Полуэктова-Жежеря, была признана лучшей на конкурсе короткометражных фильмов «Россия — Родина моя», передаёт корреспондент Ирина Мальцева.
Продолжительность картины, посвящённой традициями семейного чтения, составляет четыре с половиной минуты. Руководитель клубного сообщества Саввинской библиотеки и мама четырёх детей Юлия Полуэктова-Жежеря сама написала сценарий для фильма. Съёмки проводились в многодетных семьях.

«На награждении ректор ВГИКа Владимир Малышев отметил, что фильм получился очень искренним и настоящим. Он про настоящую жизнь русской семьи. Это было очень приятно», — поделилась Полуэктова-Жежеря.
Всего на конкурс прислали свои фильмы около 400 человек из разных регионов России.

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В предстоящие выходные пройдут очередные концерты фестиваля «Город танцует в парках»

Машков стал директором театра «Современник»

Представитель Подмосковья выиграл международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине»
#балашиха
#кино
#конкурс
#культура
#многодетная семья
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В предстоящие выходные пройдут очередные концерты фестиваля «Город танцует в парках»
07 июня 2024, 16:09

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

8 и 9 июня в подмосковных парках пройдут очередные концерты II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
8 июня организаторы фестиваля приглашают в 11:00 в парк «Авангард» в Электростали. В 15:00 выступления участников можно будет увидеть в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве, а в 19:00 - в центральном парке Ногинска.

9 июня концерты пройдут в 14:00 в парке на набережной им. Д.И. Менделеева в Дубне, а в 19:00 - в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде.

Концертные номера представят местные танцевальные команды. Оценивать выступления будет жюри под руководством заслуженного артиста России, художественного руководителя проекта Егора Дружинина.

Фестиваль проводится в Московской области второй год. В этом году на концертных площадках в 30 парках региона свои номера представляют команды из 55 городских округов.

Танцевальный фестиваль продлится до 16 июня. Его завершением в сентябре станут гала-концерт и церемония награждения участников.

Фестиваль проводятся в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#подмосковье
#московская область
#город танцует в парках
#фестиваль
#танец
#культура
#минкульттуризма мо
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Машков стал директором театра «Современник»
07 июня 2024, 13:20

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Народный артист России Владимир Машков назначен новым директором театра «Современник» в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В пресс-службе мэра также сообщили о назначениях других руководителей театров: Евгений Герасимов стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры, а Константин Богомолов возглавил Театр Романа Виктюка.

Все трое будут совмещать новые должности с текущими: Машков останется художественным руководителем Московского театра Олега Табакова, Герасимов продолжит работу в Театре на Малой Ордынке, а Богомолов — в Театре на Малой Бронной.

Департамент культуры Москвы также объявил, что сцена на Новослободской бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда будет присоединена к Московскому еврейскому театру «Шалом».

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#театр
#врач
#герой
#днр
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Представитель Подмосковья выиграл международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине»
07 июня 2024, 11:50

Фото: Радио 1

В рамках форума-выставки «Россия» на ВДНХ прошла торжественная церемония награждения победителей VI Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине».
На площадке павильона № 55 «Дом молодёжи» на ВДНХ проходит церемония награждения победителей VI Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине».

Среди победителей — Якоб Никита из городского округа Химки. Он стал лауреатом конкурса в специальной номинации «За любовь к России, пронесённую в поколениях» от проекта «Путь домой» в возрастной категории от 11 до 15 лет. Стоит отметить, что Никита переехал в Россию с родителями из Германии.

«Наши молодёжные проекты с каждым годом привлекают всё больше участников не только из регионов нашей страны, но и государств Ближнего и Дальнего зарубежья. Наши конкурсы стали визитной карточкой организуемых Россией проектов культурно-образовательной интеграции на пространстве БРИКС . Это вызывает гордость и заставляет нас работать с большей отдачей, доказывая, что наши страны едины», — отметила организатор Конкурса, президент Инновационного центра развития и воспитания детей и молодёжи, старший преподаватель МПГУ Екатерина Аверкиева.

В общей сложности победителями конкурса в различных номинациях стал 51 участник из 15 стран и 24 российских регионов. Стоит добавить, что мероприятие проводилось в преддверии празднования Дня России.

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#президент
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#подмосковье
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Стала известна программа первого областного театрального фестиваля «Учитель и ученики»
06 июня 2024, 22:58

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Первый театральный фестиваль «Учитель и ученики» торжественно откроют 14 июня в Богородском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль призван подчеркнуть роль наставничества в искусстве, важность передачи и сохранения театральных традиций. Он будет проходить в Московском областном театре драмы и комедии. Торжественное открытие фестиваля состоится 14 июня в 18 часов на центральной городской фонтанной площади Ногинска. В фестивале примут участие актёры Юлия Пересильд, Галина Тюнина, Вениамин Смехов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актёр и режиссёр Кирилл Пирогов и другие», - говоорится в сообщении.
Фестиваль планируется сделать ежегодным. В 2024-м он будет посвящён жизни, работе и творчеству Петра Фоменко – мастера, воспитавшего целую плеяду артистов и режиссёров.

Главные события фестиваля пройдут в Ногинском театре, именуемом сегодня Московским областным театром драмы и комедии. Также фестивальные мероприятия состоятся на других культурных площадках города и в парках – Центральном и Глуховском.

Зрителям предстоит увидеть спектакли учеников Фоменко – Кирилла Пирогова «Женитьба Фигаро», недавно ушедшего из жизни Сергея Пускепалиса «Предстоящее событие», Ивана Поповски «Грёзы», Елены Невежиной «Суббота, воскресенье, понедельник», Николая Дручека «Лес», а также спектакль самого Фоменко «Он был титулярный советник».

В рамках кинопрограммы зрителям будет показан фильм о Петре Фоменко, а также снятый им самим широко известный телесериал «На всю оставшуюся жизнь».

Фестиваль проводятся в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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Театральный фестиваль «Учитель и ученики» пройдет в Московской области

Закрытие сезона в ДК «Филимоновский» в Павловском Посаде отметили концертом

В Пушкино провели занятие «Мы за здоровый образ жизни» для детей
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#богородский городской округ
#московская область
#подмосковье
#театр
#культура
#искусство
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Закрытие сезона в ДК «Филимоновский» в Павловском Посаде отметили концертом
06 июня 2024, 16:14

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Пять вокальных и две танцевальные группы выступили на отчётном концерте «Гори! Сияй!», приуроченном к закрытию творческого сезона в ДК «Филимоновский» в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На концерте полюбившиеся зрителям песни исполнили участники вокальных групп «СВЕТлячки», «Голосята», «Смайл», Candy Voice и «Стэлла». А своё хореографическое мастерство показали маленькие танцовщики из группы BABY DANCE и представительницы более старшей группы — Platinum», — говорится в сообщении.
В администрации округа отметили, что в завершившимся творческом сезоне коллективы ДК «Филимоновский» неоднократно побеждали на различных конкурсах, а «СВЕТлячок» подтвердил звание образцового.

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Самый знаменитый ловелас, которого убила любовь: 6 июня в России празднуют день Пушкина

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#концерт
#культура
#дети
#павловский посад
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Минкульт РФ планирует изменить правила выдачи прокатных удостоверений
06 июня 2024, 14:30

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Министерство культуры РФ собирается внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений. Об этом сообщил директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко.
Выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он напомнил, что его ведомство является регулятором в части выдачи прокатных удостоверений. При этом достаточно много кинематографистов, которые приносят материал, этически недопустимый к показу, передаёт «РБК». В качестве примера Давиденко привёл пример контента о «скопинском маньяке».

«Есть граница, которую нельзя переходить. Вот существует нездоровый человек, который совершил ряд преступлений. Отсидел за это 17 лет. Это не значит, что о нём нужно снимать сериал», — сказал чиновник.

По мнению директора департамента, очень важно, чтобы на экране не было таких героев. Не было популяризации насилия, криминала, преступлений и преступников. Настоящий герой — это военный человек, который сегодня рискует своей жизнью, защищает людей для того, чтобы в их жизни были мир и справедливость, сказал Давиденко, выступая на сессии «Образ героя. Как современный кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества».

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#граница
#медиа
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#герой
#человек
#мир
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Самый знаменитый ловелас, которого убила любовь: 6 июня в России празднуют день Пушкина
6 июня в России отмечают 225 лет со дня рождения Александра Пушкина
06 июня 2024, 12:26

Фото: РИА Новости/Селимханов

6 июня 1799 года в Москве родился человек, которого потомки прозвали «Солнцем русской поэзии». Александр Сергеевич Пушкин до сих пор считается одним из самых выдающихся русских писателей. Его произведения читают в школах и университетах, по ним снимают фильмы и ставят театральные постановки.
Самые интересные факты биографии величайшего национального русского поэта собрала редакция «Радио 1».

Биография Пушкина


Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня (по некоторым данным 26 мая) 1799 года в городе Москва Российской Империи. Семья поэта жила в историческом районе нынешней столицы — Немецкая слобода.

Происхождение Пушкина идёт от разветвлённого нетитулованного дворянского рода Пушкиных, восходившего по генеалогической легенде к «мужу честну» Ратше (холоп великого князя Всеволода Ольговича, в Киеве на Руси). Пушкин неоднократно писал о своей родословной в стихах и прозе, он видел в своих предках образец истинной «аристократии», древнего рода, честно служившего отечеству, но не снискавшего благосклонности правителей и «гонимого». Не раз он обращался (в том числе в художественной форме) и к образу своего прадеда по матери — африканца Абрама Петровича Ганнибала, ставшего слугой и воспитанником Петра I, а потом военным инженером и генералом.

В XVII веке предки Пушкина по отцу не поднимались выше придворного чина стольника. Прадед, живший в эпоху Петра I, Александр Петрович Пушкин, был сержантом гвардии и в 1725 году в припадке безумия убил свою жену, а его дед, Лев Александрович, был полковником артиллерии, капитаном гвардии.

Детство Пушкина


Лето маленький поэт обычно проводил за городом, у своей бабушки по материнской линии Марии Алексеевны Ганнибал. Предполагается, что именно в гостях у неё, в Санкт-Петербурге, Пушкин впервые встретился с Павлом I. Это время заняло особое место в биографии маленького Александра Пушкина, оставив в его памяти неизгладимые впечатления, которые он впоследствии отразил в некоторых своих произведениях. Именно в эти годы у Саши была няня — так полюбившаяся ему Арина Родионовна Яковлева, крепостная, принадлежавшая семье Ганнибалов.

На фото: Домик Арины Родионовны, любимой няни Пушкина. Автор: РИА Новости/Макс Альперт

Маленький Пушкин страдал от избыточного веса. Как вспоминала сестра поэта Ольга, вместе с которой его обычно отсылали к Марие Алексеевне, он «своею неповоротливостью, происходившею от тучности тела, и всегдашнею молчаливостью приводил иногда мать в отчаяние. Она почти насильно водила его гулять и заставляла бегать». Именно отсюда возникло предположение историков, что Пушкин был нелюбимым ребёнком в семье.

Бабушка же поэта очень любила своего внука. Говорят, что он единственный, кто мог беспрепятственно заходить в её кабинет (вольность, которая детям того времени не позволялась). Все гувернёры и сёстры поэта говорили на французском языке, а вот русскому чтению и письму Пушкина научила именно Мария Алексеевна.

Царскосельский лицей


Во всем известный Царскосельский лицей Александра Сергеевича привёз его дядя Василий Львович Пушкин, когда юному поэту стукнуло 12 лет.

Царскосельский лицей был обязан дать стране блестяще образованных, молодых людей с новыми взглядами на жизнь. Кстати, в этом учебном заведении могли учиться два младших брата императора, но, к сожалению, Александру Пушкину не довелось учиться рядом с членами императорской семьи.В самом начале открытия учебного заведения во главе Царскосельского лицея стояли умнейшие люди России. Не просто преподаватели, но просветители: В.Ф.Малиновский (Малиновский был директором со дня открытия учебного заведения до 4 апреля 1814 года —даты своей смерти). и Е.А.Энгельгардт (писатель и педагог, назначенный на должность директора в 1816 году).

Слушателям лицея преподавали науки настоящие профессора. В этом учебном заведении имелась прекраснейшая библиотека, денег на которую не жалели. Каждому воспитаннику в лицее полагалось отдельное помещение. Физические наказания запрещались.

Фото: iStock/Asergieiev

В лицее Александр Сергеевич рос бодрым, подвижным, остроумным мальчиком. Именно в лицее он проявил главную страсть к писательству. За прекрасное владение французским языком лицеисты прозвали Пушкина «Французом» Позже из-за непоседливости и живости характера у юного Александра появилось прозвище «Егоза» А за неукротимый, вспыльчивый характер Пушкина называли «Смесь тигра с обезьяной».

В 1815 году, на публичном экзамене, в присутствии знаменитого поэта Державина, маститого старца, начинающий поэт, волнуясь, прочёл свое стихотворение «Воспоминания о Царском селе». Державин слушал лицеиста с восторгом, слезы катились по его старческим щекам, Гаврила Романович даже хотел обнять талантливого юношу, но Пушкин после прочтения стихотворения, сконфузившись, сбежал из зала. Вся прежняя смелость Александра испарилась. Юношу искали, но нигде не могли найти.

В 1817 году Александр завершил образование в лицее. Он обладал огромным запасом знаний по русской литературе, латыни, истории, древнегреческой и древнеримской мифологии, французской и российской поэзии. О юной, беззаботной жизни в лицее Александр Сергеевич вспоминал с грустью и умилением. Жизни в лицее он посвятил множество своих прекрасных стихов. Что не удивительно, поскольку в лицее начинающий поэт встретил не только единомышленников, весёлых и верных друзей.

Начало карьеры Пушкина


Из Царскосельского лицея Пушкин выпустился, имея признание в самых высоких литературных кругах. Ещё будучи студентом поэт принимал участие в литературном обществе карамзинистов «Арзамас», ведущем борьбу с консерваторами-классицистами «Беседы любителей русского слова», сблизился с представителями свободомыслящего дворянства, в том числе с Петром Чаадаевым.

По образование Пушкин был коллежским секретарём и поступил на работу в Коллегию иностранных дел. Служба там его совсем не обременяла, совсем наоборот — он стал вращаться в ещё более высоких кругах петербургской интеллигенции.

Фото: iStock/orensila

На досуге Пушкин продолжал писать стихи, в частности, в период с 1817 по 1820 год он работал над поэмой «Руслан и Людмила», которая вскоре была признана реформаторской и ознаменовала начало перелома в русской поэзии.

Ссылки Пушкина


Правительство Александра I, обеспокоенное популярностью вольнодумных стихотворений, намеревалось сослать Пушкина в Сибирь или Соловецкий монастырь, но благодаря заступничеству друзей (Жуковского, Александра Тургенева, Карамзина) поэт в мае 1820 года был выслан на юг России на службу в канцелярию генерала Ивана Инзова. С разрешения Инзова Пушкин побывал на Кавказе и в Крыму, а осенью того же года поселился в Кишинёве. Здесь поэт общался с целым рядом виднейших деятелей декабристского движения – Павлом Пестелем, Владимиром Раевским, Василием Давыдовым, Иваном Якушкиным, Сергеем Волконским и др.

Южная ссылка – период расцвета романтизма Пушкина, сильнее всего проявившегося в созданных здесь поэмах, которые прочно утвердили за ним славу первого русского поэта («Кавказский пленник» (1820-1821), «Братья-разбойники» (1821-1822), «Бахчисарайский фонтан» (1821-1823), «Цыганы» (1824). Живыми и разнообразными южными впечатлениями проникнуты стихотворения этого периода («Погасло дневное светило...» (1820), «Мне вас не жаль, года весны моей...» (1820), «Я пережил свои желанья...» (1821), «Кинжал» (1821), «Война» (1821), «Узник» (1822), «Песнь о вещем Олеге» (1822).

Личная жизнь Пушкина


По словам историков, до встречи со своей любимой женщиной, Натальей Гончаровой, поэт вёл весьма развязный образ жизни. С 14 лет он начал посещать публичные дома, крутил бесконечные романы и даже вёл список женщин, с которыми его связывали интимные отношения. Предполагается, что у него могли быть незаконно рождённые дети. Писателю приписывают детей от графини Елизаветы Воронцовой, цыганки Земфиры и от крепостной Ольги, вероятно Пушкин является отцом Павла — сына этой женщины. Мальчик родился в 1826 году и прожил всего два месяца.

Наталья Николаевна Гончарова отличалась выразительное внешностью с малых лет. Повзрослев, она быстро стала первой красавицей Москвы.

Знакомство Пушкина и Гончаровой состоялось на рождественском балу танцмейстера Йогеля в 1828 году, тогда Наталье Николаевне было всего 16 лет. Очарованный красотой Гончаровой Пушкин не стал мешкать и сразу начал свататься к ней, однако получил отказ.

Портрет Наталья Гончаровой. Автор: РИА Новости

Предположительно, Пушкин получил отказ из-за гремевшей на всю страну репутации сердцееда и крушителя женских сердец. При этом для юной девушки сватовство поэта было очень лестно. Есть мнение, что Гончарова и сама влюбилась в Пушкина и смогла в итоге повлиять на решение матери.

Между тем, прошло два года, прежде чем 6 апреля 1830 года поэт снова решился сделать предложение, которое было принято. Они венчались в 1831 году в храме «Большое Вознесение» у Никитских Ворот. Оттуда молодые сразу поехали на Арбат, 53, где поэт снял 5-комнатную квартиру в доме Хитрово. Говорят, что при обмене колец кольцо Пушкина упало на пол, а потом у него погасла свеча. Пушкин, будучи очень суеверным человеком, побледнел и сказал: «Все — плохие предзнаменования!».

Брак Гончаровой и Пушкина был непростым. Они пережили как минимум семь переездов и девять разлук, когда поэт отлучался собрать материал для нового произведения. Современники вспоминают, что Наталья Николаевна всегда выглядела очень холодной и неприступной, а вот Александр Сергеевич, кажется, очень горячо её любил.

За шесть лет брака Наталья Гончарова родила Пушкину четверых детей. Пятого ребенка она недоносила: был выкидыш по дороге с очередного бала. За это Пушкин ее строго отчитал, но и в этом случае он беспокоился за её здоровье. Она вела хозяйство, что было весьма непросто при маленьком достатке и вечных долгах: «Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми своими мелкими хозяйственными хлопотами — и без того вижу, как он печален, подавлен».

Смерть Пушкина


До сих пор неизвестно, изменяла ли Наталья Николаевна своему мужу, но вот что точно ясно — повесу и ловеласа Пушкина убила любовь.

За тихой и скромной Гончаровой начал ухаживать французский подданный, кавалергард Жорж Дантес. Замужняя дама его знаков внимания не принимала, после чего француз взбесился и начал переходить все границы разумного — он отпускал неприличные остроты на балах и компрометировал Наталью, чем все больше злил ее супруга.

Александр Сергеевич был очень вспыльчивым и резким человеком. В ноябре 1836 года поэт получил анонимный пасквиль с оскорблениями в свой адрес и в адрес жены. Автор написанного причислил его к «Ордену Рогоносцев» и намекнул на связь Натальи с императором Николаем I. Пушкин же пришел к выводу, что письмо отправил барон Геккерн, и вызвал его приёмного сына Дантеса на дуэль.

Однако в первый раз ситуацию удалось решить мирно, а сам Дантес неожиданно женился на сестре Натальи Екатерине. Однако и после свадьбы он продолжал демонстративно ухаживать за женой поэта.

Тогда поэт написал грубое письмо в адрес отца Дантеса, в котором оскорблял его и утверждал, что его сын Жорж болен сифилисом. Молодой Дантес был в ярости и уже сам вызвал поэта на дуэль, которая и стала для Пушкина последней.

Дуэль состоялась 27 января 1837 года. Пушкин получил смертельное ранение. Сам Дантес после дуэли был разжалован в солдаты и выслан с жандармами за границу.

После дуэли Александр Пушкин прожил 46 часов. Он умирал в квартире на набережной реки Мойки, которую снимал в доме княгини Волконской. Несмотря на старания лучших петербургских врачей, спасти жизнь поэту не удалось.

Как пишут историки, поэт до последней минуты ни в чём не винил жену. Умирая, Пушкин завещал своим друзьям защищать жену от клеветы и сплетен петербургского великосветского общества.

Фото: iStock/Anna_Pakutina

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#поэт
#день рождения
#санкт-петербург
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В петербургских парках прозвучит музыка, написанная к произведениям Пушкина
05 июня 2024, 22:38

Фото: iStock/konstantinks

В парках и на улицах Санкт-Петербурга прозвучит музыка, написанная к произведениям русского поэта Александра Пушкина.
Отмечается, что акция приурочена к 225-летию поэта. Кроме того, под такие композиции разведут и Дворцовый мост. Как передаёт «Петербургский дневник», послушать музыку можно будет с 14:00 до 20:00 6 июня каждый час в определённых парках и на конкретных улицах, среди которых Мытнинская набережная, Биржевой мост, стрелка Васильевского острова и т. д.

До этого россиянам рассказали, как можно перезагрузиться, отдохнуть и хорошо провести время, никуда не уезжая. Как пишет Общественная Служба Новостей, одним из таких способов является смена обстановки. Погулять по новым местам и улочкам города, посетить новое кафе или даже изменить своё привычное место пребывание, сделав перестановку – всё это может положительно отразиться на психолого-эмоциональном состоянии.

Ранее сообщалось, что в Звенигородском манеже в Подмосковье состоится лекция «Путешествие А.П. Чехова на Сахалин и Восток».

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#музыка
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