Оскар Кучера заявил, что новый российский герой должен выглядеть «не педиковато»

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Мастер, который найдет образ «большого героя», равного по силе Штирлицу и Даниле Багрову, для современного российского кинематографа, и сам станет «современным героем». Об этом в ходе дискуссии о том, как кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества, рассказал 6 июня на полях ПМЭФ-2024 генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров.
Российский актёр и телеведущий Оскар Кучера в беседе с «Радио 1» рассказал, каким должен быть новый герой российского кино, по его мнению.
По мнению телеведущего, пытаться что-то делать лучше, чем у Запада, не стоит, потому что нужно создать своё.
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«Русский герой — человек простой и настоящий. Парень или девушка, которые не пытаются строить из себя неизвестно что. Они честны и относятся к людям с душой и любовью. Наш новый герой — это наш старый герой, если говорить о Даниле Багрове. Что-то вот такое: простое, доброе, душевное, человеческое, выступающее за те ценности, которые интересны нам. Которые мы продвигаем, а не кто-то еще, что не выглядит, извините за выражение, педиковато. Либо настоящий мужчина или настоящая женщина», — поделился актёр.
По мнению телеведущего, пытаться что-то делать лучше, чем у Запада, не стоит, потому что нужно создать своё.
«Зачем пытаться сделать лучше чем у Запада? Надо делать по-своему. Не надо пытаться переиграть. Они же тоже не стоят на месте, они развиваются. У нас путь иной. Мы про душу больше, а они про картинку. По картинке мы давно, как мне кажется, соответствуем. А если говорить про душу… то у них таких фильмов, которые могли бы также захватывать душевные качества, очень мало», — сказал собеседник.
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Анастасия Бондарева