Оскар Кучера заявил, что новый российский герой должен выглядеть «не педиковато»

Мастер, который найдет образ «большого героя», равного по силе Штирлицу и Даниле Багрову, для современного российского кинематографа, и сам станет «современным героем». Об этом в ходе дискуссии о том, как кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества, рассказал 6 июня на полях ПМЭФ-2024 генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров.