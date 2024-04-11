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Михалков назвал признаки подъёма российского кино

Михалков: Зрителю нравится – это и есть знак подъёма
11 апреля 2024, 16:21
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Кинорежиссёр, сценарист Никита Михалков заявил о подъёме российского кино в последние годы.
«Как собирается бокс-офис? Он собирается на том, что ходят семьями и несколько раз. А если ходит человек еще раз на картину, значит, ему это нравится. И это есть знак подъёма. <…> И зритель отвечает на это рублем. Картины, которые вышли в последние годы, – они собирают, даже если это не топ, то, скажем, это больше 1, 2, 3 млрд», – пояснил в беседе с «Москвой 24» Михалков.

А российский режиссёр Ольга Окрепилова поделилась, что идея создания документального спектакля «Русская Заря» о людях Донбасса появилась после просмотра ею интервью немецкого писателя Ильи Рывкина.



«Я увидела интервью Ильи Рывкина, где он рассказывал, как ездил в Донбасс, и у него вышла книга на немецком языке об этом. Попросила его прислать мне текст, так как эта тема меня как режиссёра и человека очень волнует. Из книги я взяла беседы автора с местными жителями, перевела на русский, и из этих историй сложилась моя пьеса», — разъяснила в беседе с RT Окрепилова.

Ранее режиссёр и продюсер документального кино Татьяна Борщ заявляла, что итальянцы проявили достаточный интерес к фильму RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра».

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#кино
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В Павловском Посаде провели зональный этап игр КВН на тему пожарной безопасности
11 апреля 2024, 16:36

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Зональный этап игр КВН, посвящённый пожарной безопасности, состоялся в школе № 10 им. Валерия Фёдоровича Быковского в Павловском Посаде, участие в играх приняли четыре команды из разных городских округов Московской области, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского округа.
«Команды из Ногинска, Балашихи, Павловского Посада и Раменского, представляющие профессиональные образовательные организации поборолись за звание самых весёлых и находчивых в четырёх конкурсах: «Приветствие», «Разминка», «Музыкальный конкурс» и «Домашнее задание», — говорится в сообщении.
По итогам игры первое место досталось команде «Гаси-туши» из Ногинска, второе место заняла раменская команда «На всякий пожарный», а команда Павловского Посада «Мавры» замкнула тройку лидеров.

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Куклачёв пообещал грандиозное шоу к своему юбилею
#павловский посад
#квн
#культура
#пожарная безопасность
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Куклачёв пообещал грандиозное шоу к своему юбилею
11 апреля 2024, 15:26

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв заявил, что 12 апреля на премьере масштабного шоу «Самый добрый клоун», приуроченного к его 75-летию, зрители смогут увидеть грандиозное представление.
По его словам, в нём примут участие более 100 кошек-артистов, а также вся династия Куклачёвых, артисты и музыканты.

«Впервые за 75 лет зрители увидят грандиозное шоу, где будут выступать 120 кошек, вся династия Куклачёва, звёзды цирка, эстрады. Мы решили, что в нашем театре такое масштабное шоу провести не получится, потому что, во-первых, у нас сцена 5 м, во-вторых, наш зал вмещает 150-200 человек. Мы дадим возможность многим увидеть шоу, спектакль пройдёт пять раз», — прокомментировал в беседе с RT Куклачёв.

До этого автор-колумнист Анна Шершнева резко раскритиковала прошедшее в Москве скандальное, инфернальное шоу Taboo в театре-кабаре Crave. В статье для argumenti.ru она призвала устроить проверку правоохранителей и общественных деятелей подобных шоу.

Ранее состоялся областной конкурс цирковых коллективов «Парад-алле» в ДК «Павлово-Покровский» в Павлово-Посадском городском округе Московской области.

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#зрители
#спектакль
#шоу
#кошки
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В Королёве в День космонавтики устроят фестиваль в Центральном парке
11 апреля 2024, 15:05

Фото: пресс-служба Минкультуризма МО

Космический фестиваль-2024, приуроченный ко Дню космонавтики и 90-летию со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина, проведут в Центральном парке имени Калинина в Королёве в пятницу, 12 апреля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«В рамках фестиваля будет организована концертная программа, фотовыставка «Королёв: вчера, сегодня, завтра», где образы из будущего создал искусственный интеллект, выставка рисунков «Космос глазами детей», а также VR-квест «Путешествие в виртуально-космическую реальность», участники которого должны будут отвечать на вопросы о космических аппаратах и космосе», — говорится в сообщении.
Для гостей фестиваля также проведут мастер-класс по изготовлению подвижных игрушек из картона и 3D-росписи деревянных фигур. Кроме того, на фестивале состоится открытый урок астрономии, который завершится наблюдением за небесными телами через телескопы.

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#день космонавтики
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Вынесен приговор организатору секс-вечеринки для священников
Reuters: в Польше вынесли приговор священнику, устроившему секс-вечеринку
10 апреля 2024, 21:53

Фото: istockphoto/shironosov

Викарий Томаш Змарзлы был осужден в польском суде за организацию секс-вечеринки для католических священников. Его признали виновным в сексуальном насилии, нарушениях, связанных с наркотиками, и отказе помочь пострадавшему в ситуации, где была угроза жизни или здоровью, пишет Reuters.
События, приведшие к аресту, произошли 31 августа 2023 года в городе Домброва-Гурнича. Один из участников вечеринки потерял сознание, что вызвало приезд скорой помощи. Змарзлы отказал медикам доступ к пострадавшему, и им пришлось вызывать полицию для вмешательства.

По данным записи звонка в экстренные службы, участник употребил наркотик на основе гидроксибутирата натрия, известного как бутират, или средства для повышения потенции в избытке.

Викарию приговорили к 18 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 15 тысяч злотых (350 тысяч рублей), а также к оплате нескольких тысяч злотых в фонд помощи жертвам преступлений.

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День космонавтики отметят в подмосковных парках конкурсами, викторинами и выставками
10 апреля 2024, 19:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Королёв

В подмосковных парках пройдут тематические мероприятия, посвящённые Всемирному дню авиации и космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
11 апреля в Центральном парке культуры и отдыха Зарайска состоится конкурс рисунков на асфальте. Участники создадут эскизы на тему космоса. Принять участие может любой желающий.

12 апреля в парке отдыха «Вербилки» в Талдоме пройдут творческая мастерская, игра-викторина и игра-путешествие «Вперёд к космическим далям».

В тот же день в Кузьминском лесопарке в Котельниках организуют выставку «Путь к звёздам», викторину о космосе. Будет работать тематическая фотозона. Помимо этого, гости смогут посетить выставку планет Солнечной системы, открытый урок по астрономии, концертную программу, насладиться бесплатным чаепитием.

13 апреля в парке «Мечта» Наро-Фоминского городского округа состоится программа с викториной и соревнованиями. Участники смогут проверить свои знания о космосе, а также принять участие в различных активных играх.

Всю информацию о предстоящих мероприятиях можно найти на официальных ресурсах парков.

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#московская область
#минкульттуризма мо
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Режиссёр Борщ раскрыла реакцию итальянцев на фильм RT про Донбасс
Режиссёр Борщ заявила о шоковой реакции итальянцев на фильм
10 апреля 2024, 14:41

Фото: iStock/igoriss

Режиссёр и продюсер документального кино Татьяна Борщ заявила, что итальянцы проявили достаточный интерес к фильму RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра».
Она добавила, что после просмотра у зрителей был шок.

«Вы знаете, картина вызвала очень большой интерес у итальянцев. У них, как мне говорили, был просто шок от того, что они практически лишены всякой информации», — пояснила в беседе с RT Борщ.

Она добавила, что фильм чётко и понятно показал историю противостояния в регионе.

До этого философ, общественный деятель Александр Дугин высказался о необходимости образа Победы России.

«Мы должны победить Запад духовно, прежде всего в самих себе. Русская Идея должна касаться прежде всего нас самих — но уже не как РФ в границах РФ, но как новой Империи, Государства-Цивилизации. И вместе с тем мы должны выдвинуть свое видение всего миропорядка. От нас этого будут ждать все. Поэтому нам надо стремительно меняться», — приводят argumenti.ru слова Дугина.

Ранее помощник президента России, председатель Российского военно-исторического института (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что учебники истории для 5-9 классов готовы.

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Названы даты проведения в Подмосковье Кинофестиваля им. Вячеслава Тихонова
10 апреля 2024, 14:31

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова "Семнадцать мгновений...» пройдёт в Павловском Посаде с 24 по 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья. Фестиваль проводится на малой родине знаменитого артиста уже в восьмой раз.
«Фестиваль поддерживает в первую очередь молодых кинематографистов, создающих фильмы и телесериалы для детско-юношеской аудитории, семейного просмотра. Все конкурсные работы будут рассматриваться сквозь призму взглядов Вячеслава Тихонова на искусство», – отметила президент Фестиваля, член Союза кинематографистов, продюсер и актриса Анна Тихонова.
Фестиваль стартует 24 апреля в 18 часов у памятника актёру в Павловском Посаде. Церемония открытия пройдёт в зале дома культуры «Октябрь». Показы фильмов и другие мероприятия фестиваля организуют ещё и в Электрогорске. Председателем жюри станет народный артист России, актёр и режиссёр Николай Бурляев.
«Кроме конкурсных и внеконкурсных фильмов, в фестивале, участвуют две программы документальных кинолент, одна из которых представлена Российским историческим обществом. Их покажут в Доме-музее В.В. Тихонова в Павловском Посаде. Также гостям представят ретроспективный показ художественных фильмов, приуроченный к Году семьи. Он пройдёт в доме культуры города Электрогорск», – уточнили в министерстве.
Кроме наград по основным номинациям, в этом году победителям вручат специальные призы «Кумир поколения» и «Гордость и слава России».

Помимо этого, в рамках фестиваля состоится III конкурс актёрской песни. А студенческий театр ГИТИС покажет спектакль «Кастинг». Для детей организуют мастер-класс по мультипликации.

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#подмосковье
#фестиваль тихонова
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Жителей Подмосковья приглашают на форум-фестиваль «Вера. Надежда. Любовь»
10 апреля 2024, 13:37

Фото: пресс-служба Минобразования МО

XVI форум-фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремёсел «Вера. Надежда. Любовь» состоится в Суздале в октябре текущего года, принять в нём участие приглашают всех россиян, включая жителей Московской области.
«В рамках форума-фестиваля будет проводиться множество различных деловых и культурных мероприятий, посвящённым культурным и национальным традициям русской семьи. В частности, запланированы семинары, брифинги, научно-практическая конференция, а также презентации организаций в рамках конкурса на лучший региональный проект культурно-социально-образовательной направленности», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках форума-фестиваля проведут благотворительный марафон, объединяющий спорт и творчество.

На фестиваль -форум приглашаются семейные династии, творческие коллективы, патриотические организации и пр.

Форум-фестиваль будет проходить с 25 по 28 октября, ожидается, что в нём примет участие свыше полутора тысяч человек.

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#фестиваль
#форум
#культура
#семьи
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Реставрацию ограды Юсуповского дворца В Петербурге завершат летом
09 апреля 2024, 19:56

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Реставрацию ограды Юсуповского дворца в Санкт-Петербурге планируют завершить уже к этому лету. Об этом сообщила заместитель генерального директора «Реставрационной мастерской «Наследие» Христина Шумилова.
При этом сама ограда демонтирована ещё в 2022 году.

«Сейчас в финальной стадии находятся ворота ограды. Они уже покрыты грунтом перед предстоящей окраской. Во время осмотра мы зафиксировали большой процент элементов ворот, которые были изготовлены во время предыдущей реставрации. Накладки ворот выполнены не из исторического материала, а из сплава алюминия с кремнием», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» Шумилова.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Дубна продолжают реставрацию мозаик художницы Нади Леже.

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#санкт-петербург
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#культура
#архитектура
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