Михалков назвал признаки подъёма российского кино

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Кинорежиссёр, сценарист Никита Михалков заявил о подъёме российского кино в последние годы.
«Как собирается бокс-офис? Он собирается на том, что ходят семьями и несколько раз. А если ходит человек еще раз на картину, значит, ему это нравится. И это есть знак подъёма. <…> И зритель отвечает на это рублем. Картины, которые вышли в последние годы, – они собирают, даже если это не топ, то, скажем, это больше 1, 2, 3 млрд», – пояснил в беседе с «Москвой 24» Михалков.
А российский режиссёр Ольга Окрепилова поделилась, что идея создания документального спектакля «Русская Заря» о людях Донбасса появилась после просмотра ею интервью немецкого писателя Ильи Рывкина.
«Я увидела интервью Ильи Рывкина, где он рассказывал, как ездил в Донбасс, и у него вышла книга на немецком языке об этом. Попросила его прислать мне текст, так как эта тема меня как режиссёра и человека очень волнует. Из книги я взяла беседы автора с местными жителями, перевела на русский, и из этих историй сложилась моя пьеса», — разъяснила в беседе с RT Окрепилова.
Ранее режиссёр и продюсер документального кино Татьяна Борщ заявляла, что итальянцы проявили достаточный интерес к фильму RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра».
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