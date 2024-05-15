РБК: Кинотеатры вернулись к пиратскому показу голливудского кино

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Российские кинотеатры вернулись к показу западных фильмов в формате предсеансного обслуживания, об этом сообщает РБК.
18 апреля кинотеатры решили отказаться от предсеансного показа пиратских фильмов из западных стран, чтобы поддержать российских кинематограф. Так, было принято решение транслировать только отечественные фильмы на протяжение месяца.
Однако, на практике желаемого эффекта достигнуть не удалось — российские фильмы не принесли прокатчикам необходимого количества сборов.
Как пишет РБК, возвращение к предсеансному обслуживанию стало единственной альтернативой для бизнеса, с помощью которой можно избежать закрытия.
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Однако, на практике желаемого эффекта достигнуть не удалось — российские фильмы не принесли прокатчикам необходимого количества сборов.
Как пишет РБК, возвращение к предсеансному обслуживанию стало единственной альтернативой для бизнеса, с помощью которой можно избежать закрытия.
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Евгения Парфентьева