Открытие зимнего сезона в подмосковных парках собрало более 120 тыс. посетителей

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Порядка 120 тыс. жителей и гостей Подмосковья приняли участие в общеобластном мероприятии «Открытие зимнего сезона». Оно было организовано 1 декабря более чем в 80 парках региона сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В первый день зимы в парках открыли 47 резиденций и приёмных Деда Мороза, 111 почтовых ящиков, а также зажгли огни 138 новогодних ёлок. Для посетителей провели концерты, спектакли, представления и ярмарки.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Так, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха для детей организовали интерактив «Новогодние приключения в сети» и театрализованное представление «Атмосферная сказка».
В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде прошло шоу с символом 2025 года – семиметровым светящимся змеем. Дети и взрослые посмотрели уличный спектакль «Духи дивного леса» и сказку «Аленький цветочек».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парке Мира в Мытищах открылись почта и резиденция Деда Мороза. При этом предметы интерьера резиденции выполнены в стиле жостовской и федоскинской росписи. Для юных посетителей показали спектакль «Морозко».
В домодедовском парке «Ёлочки» стартовала акция «Волшебный экспресс». Гостям выдали Паспорт путешественника с расписанием зимних мероприятий. Помимо этого, в парке работала чайная станция в виде паровоза «Необычайный локомотив».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Центральном парке Пушкинского городского округа организовали арт-ярмарку «Премьера сезона» и массовый забег в валенках.
Все мероприятия проходили при информационной поддержке Министерства культуры и туризма региона и АНО «МосОблПарк».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Ранее министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов сообщил, что в рамках программы «Зима в Подмосковье», проходящей в регионе уже несколько лет, в этом сезоне запланировано более 5 тыс. мероприятий. Планируется, что в них примут участие порядка 500 тыс. человек. Ожидается, что туристический поток в регион в этом году составит порядка 5 млн. человек. Это на 200 тыс. больше, чем за 2024 год. Все мероприятия ориентированы на семейную аудиторию.
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В Московской области с 1 декабря открывается зимний сезон
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Так, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха для детей организовали интерактив «Новогодние приключения в сети» и театрализованное представление «Атмосферная сказка».
В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде прошло шоу с символом 2025 года – семиметровым светящимся змеем. Дети и взрослые посмотрели уличный спектакль «Духи дивного леса» и сказку «Аленький цветочек».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парке Мира в Мытищах открылись почта и резиденция Деда Мороза. При этом предметы интерьера резиденции выполнены в стиле жостовской и федоскинской росписи. Для юных посетителей показали спектакль «Морозко».
В домодедовском парке «Ёлочки» стартовала акция «Волшебный экспресс». Гостям выдали Паспорт путешественника с расписанием зимних мероприятий. Помимо этого, в парке работала чайная станция в виде паровоза «Необычайный локомотив».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Центральном парке Пушкинского городского округа организовали арт-ярмарку «Премьера сезона» и массовый забег в валенках.
Все мероприятия проходили при информационной поддержке Министерства культуры и туризма региона и АНО «МосОблПарк».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Ранее министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов сообщил, что в рамках программы «Зима в Подмосковье», проходящей в регионе уже несколько лет, в этом сезоне запланировано более 5 тыс. мероприятий. Планируется, что в них примут участие порядка 500 тыс. человек. Ожидается, что туристический поток в регион в этом году составит порядка 5 млн. человек. Это на 200 тыс. больше, чем за 2024 год. Все мероприятия ориентированы на семейную аудиторию.
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В Московской области с 1 декабря открывается зимний сезон
Лора Луганская