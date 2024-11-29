800 катков, 180 лыжных трасс и концерты: 1 декабря стартует «Зима в Подмосковье»

Фото: пресс-служба Минблаго МО
В Московской области 1 декабря стартует зимний сезон. Жители и гости региона смогут посетить 37 катков с искусственным льдом, в том числе восемь новых, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«Подмосковные парки культуры и отдыха зимой становятся главными точками притяжения. В рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» планируем обширную программу мероприятий. Она включает праздничные, культурно-массовые и спортивные активности. График мероприятий уже сформирован», – рассказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Фото: пресс-служба Минблаго МО
Из новых сезонных катков два будут работать в Дубне, по одному – в Егорьевске, Коломне, Лобне, Раменском, Солнечногорске и Ступине. Для посетителей предусмотрены тёплые раздевалки и продажа горячих напитков. Всего в Подмосковье откроют 817 мест для катания на коньках.
С 1 декабря в приложениях «МОе Подмосковье» и «Добродел» станет доступно расписание работы катков и функция бронирования. Чтобы забронировать сеанс, пользователям потребуется запустить приложение, выбрать в меню раздел «Катки» и перейти на страницу нужного катка. Там можно будет ознакомиться с актуальным расписанием сеансов и доступными временными интервалами для катания. Для бронирования времени достаточно нажать на кнопку «БРОНИРОВАТЬ» и выбрать подходящий сеанс.
Фото: пресс-служба Минблаго МО
В парках планируется открыть более 50 лыжных трасс и свыше 60 горок для тюбинга. Всего же в регионе будет доступно 184 лыжные трассы суммарной протяжённостью более 900 км.
«Особую атмосферу в парках создадут праздничные украшения, новогодние ёлки и иллюминация, почты и резиденции Деда Мороза. Предусмотрены сезонные предложения от кафе и ресторанов», – добавил Хайкин.1 декабря почти в 90 парках Московской области пройдёт общеобластное мероприятие «Открытие зимнего сезона». Гостей ждут забеги в валенках, предновогодние ярмарки и концерты.
Скоро календарь зимних культурных и спортивных событий Подмосковья будет доступен на информационном туристическом портале.
Фото: пресс-служба Минблаго МО
В декабре и январе на открытых площадках запланировано 29 ледовых спектаклей с участием таких известных фигуристов, как Татьяна Навка и Илья Авербух.
Продолжится проект «Выходи во двор», в рамках которого легендарные хоккеисты будут играть с жителями Подмосковья. Первая встреча состоится 1 декабря на катке в Черноголовке.
Фото: пресс-служба Минблаго МО
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В Московской области с 1 декабря открывается зимний сезон
В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в этому году вновь покажут ледовые спектакли
Лора Луганская