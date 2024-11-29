Новый каток в Дубне откроет «Шоу чемпионов» Ильи Авербуха

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Дубне в начале декабря откроется новый каток на Молодёжной поляне. А 13 декабря на катке покажут шоу фигуристов, сообщил глава городского округа Максим Тихомиров.
Мероприятие подготовлено совместно с Министерством культуры и туризма Московской области. Оно станет частью губернаторского проекта «Зима в Подмосковье.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Он добавил, что зрителей ждет захватывающее выступление, которое в преддверии Нового года превратит вечер в настоящий праздник для любителей зимних видов спорта. Ожидается, что шоу станет ярким событием декабрьского календаря города.
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«Традиционно бесплатные ледовые представления с участием звёзд фигурного катания организуют в подмосковных парках. Благодаря созданию открытого катка Дубна присоединилась к числу городов-участников. Прославленный фигурист Илья Авербух представит на льду своё знаменитое «Шоу чемпионов», в котором примут участие финалисты телепроекта «Народный ледниковый», – рассказал Тихомиров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Он добавил, что зрителей ждет захватывающее выступление, которое в преддверии Нового года превратит вечер в настоящий праздник для любителей зимних видов спорта. Ожидается, что шоу станет ярким событием декабрьского календаря города.
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Лора Луганская