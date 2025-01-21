Открытки со ступинскими котиками отправят по всему миру

Посткроссеры встретятся в Подмосковье. Вторая в наступившем году встреча состоится в Ступинском историко-краеведческом музее 8 февраля, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Присоединиться к встрече может любой желающий. Любители отправлять и получать открытки собираются в разных городах, чтобы обсудить общие интересы, обменяться опытом, подписать карточки и отправить по случайным адресам по всему миру. Сейчас ведутся регистрация участников и подбор адресов для обмена открытками», – отмечается в сообщении.После февральской встречи из Подмосковья отправятся открытки с котиком из серии «Мягкие лапки». Автор иллюстраций – уфимская художница Римма Мухамадиева.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
Чтобы вступить в группу «Встречи посткроссеров в Ступино», можно обратиться в сообщество «ВКонтакте».
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