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Более 7 тыс. человек собрал в подмосковных парках праздник «Ледяное искусство»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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Свыше 7 тыс. жителей и гостей Подмосковья побывали на общеобластном мероприятии «Ледяное искусство». Оно проходило в 55 парках региона, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Посетители увидели показательные выступления фигуристов «Чемпионы на льду», приняли участие в зарядках на катке, мастер-классах по кастомизации коньков и в других активностях.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



Так, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха провели мастер-классы по фигурному катанию, показательные выступления фигуристов, анимационную программу для юных гостей.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Юные гости Раменского городского парка мастерили зимние брелоки и участвовали в интерактивной программе «Все на лёд!». На катке прошли показательные выступления и мастер-классы от учащихся отделения фигурного катания спортшколы «Раменское».

Парк «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском городском округе порадовал гостей показательными выступлениями, мастер-классом для начинающих кататься. В парке работала фотозона «На пьедестале», а также зона с весёлыми стартами для всех желающих.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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Музей-заповедник Чехова «Мелихово» получил президентский грант на новый проект
17 января 2025, 22:11

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в рамках Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» в этом году стартует образовательный проект «Мелиховская школа молодых театральных критиков». Проект стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Цель проекта – сформировать новое поколение театральных критиков, открыть новые имена, повысить профессиональные компетенции начинающих специалистов. Молодых критиков, проходящих обучение в школе, будут привлекать к ведению экспертного обсуждения спектаклей, написанию профессиональных театральных рецензий.
«Создание проекта позволит молодым театральным критикам и студентам выпускных курсов профильных вузов, а также молодым театральным журналистам расширить и углубить знания и компетенции с помощью теоретических и практических занятий, встреч и обсуждений с ведущими театроведами и театральными критиками», – рассказали в министерстве.
Все подробности можно узнать на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

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#подмосковье
#московская область
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Распределительные шкафы в Зарайске стали уникальными арт-объектами
17 января 2025, 21:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск

В Зарайске превратили в уникальные арт-объекты распределительные шкафы, которые обычно остаются незамеченными в городской инфраструктуре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск

«По инициативе местного предпринимателя и неравнодушного жителя Сергея Фёдорова серые металлические ящики теперь рассказывают историю родного края. На новых арт-объектых изображены старинный православный храм Богоявления Господня, построенный в 1761-1780 годах на средства прихожан и благотворителей, а также Богоявленская башня Зарайского кремля», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск

Кроме того, на шкафу можно увидеть работы выдающегося художника-графика, мастера живописи и станковой гравюры Фёдора Константинова. Его творчество рассказывает о важных исторических моментах, связанных с городом.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск

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#культура
#искусство
#зарайск
#художник
#живопись
#церковь
#подмосковье
#московская область
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В Красногорском филиале Музея Победы проведут цикл уроков о блокаде Ленинграда
17 января 2025, 16:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Цикл исторических уроков в рамках интерактивной программы «Ленинград. 900 дней подвига» и образовательного лектория «Непокоренный Ленинград проведут в Красногорском филиале Музея Победы с 20 по 27 января, принять в них участие смогут не только студенты и школьники, но и все желающие, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участники программы узнают, какой подвиг совершили не только бойцы Советской армии, но и жители города, включая людей самых мирных профессий.

«Учёные, артисты, учителя, врачи, музыканты, сотрудники зоопарков, пекари, шофёры и другие жители блокадного города сплотились и смогли противостоять врагу. Благодаря этому удалось не только отстоять город, но и обеспечить работу военных заводов, учреждений науки и образования, спасти культурные ценности», — рассказала директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.
Образовательный цикл приурочен к 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Для участия в нём потребуется предварительная запись. Она открыта по телефонам: 7 (498) 715-83-08, 7 (498) 715-83-06 и 7 (498) 715-83-20. Возрастное ограничение — 6 .

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Скончался режиссер фильмов «Челюсти-2» и «Супергёрл» Жанно Шварц
17 января 2025, 16:03

Фото: iStock/ Lukasz Kochanek

Жанно Шварц ушел из жизни 15 января. Режиссеру было 85 лет. О трагедии сообщила актриса Джейн Сеймур в соцсетях.
«Сегодня мы прощаемся с настоящим визионером. Жанно Шварц был не просто блестящим режиссером, но и человеком с доброй и щедрой душой. Он подарил нам много нестареющих историй, включая «Где-то во времени», фильм, изменивший мою жизнь навсегда. Пусть память о нем будет благословенна, и пусть его творчество живет в наших сердцах», — отметила Сеймур.

Актер и продюсер Джеффри Крамер тоже прокомментировал смерть Жанно Шварца.

«Покойся с миром, мой дорогой Жанно Швартц. Один из самых прекрасных и талантливых людей, которых я имел честь знать!» — обратил внимание Крамер.

Жанно Шварц появился на свет 21 ноября 1939 года в Париже. В юном возрасте он переехал в Соединенные Штаты Америки. Шварц учился в Гарвардском университете. В 1960-х годах он стал трудиться режиссером на американском телевидении

Первым успешным фильмом Шварца был триллер «Челюсти-2», вышедший в 1978 году. В нем приняли участие Рой Шайдер, Мюррэй Хэмилтон и иные известные актеры. В 1984 году режиссер выпустил ленту «Супергёрл», ключевую роль в которой сыграла Фэй Данау.

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#фильм
#режиссёр
#актеры
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В библиотеках Подмосковья в 2025 году проведут около 900 выставок
17 января 2025, 12:35

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Около 900 выставок картин и фотографий плинтуется провести на площадках библиотека Московской области в наступившем году, на них будут представлены работы как местных авторов, так и художников из других российских регионов, сообщает пресс-служба подмосковного Минкульттуризма.
«Так, в библиотеке Королёва готовят к открытию выставку «Чердак художника», посвящённую творчеству мастера, творящего под псевдонимом Radish. В библиотеке в Мытищах скоро откроется выставка художника Сергея Чертова «Пейзажная лирика». А в арт-галерее Центральной библиотеки Ивантеевки будут выставлены работы членов фотоклуба «Пушкино», — говорится в сообщении.
Узнать обо всех проходящих и готовящихся выставках можно на сайтах библиотек Московской области.

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#минкульттуризма мо
#выставки
#библиотеки
#московская область
#подмосковье
#культура
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Скончался актер из «Доктора Кто» Кристофер Бенджамин
16 января 2025, 19:53

Фото: iStock/ Mihashi

Британский актер Кристофер Бенджамин, который известен по ролям в сериале «Доктор Кто» и фильме «Мстители», ушел из жизни на 91 году жизни. Информация о смерти актера появилась в его профиле на IMDb.
Отмечалось, что Кристофер Бенджамин скончался 15 января. Причину кончины актера еще не оглашали.

Британский артист принимал участие в съемках более 120 проектов. Кристофер Бенджамин снимался в фильмах «Мстители», «Дневник Анны Франк», «Опасный человек», «Горбун из Нотр-Дама», «Гордость и предубеждение» с Колином Фертом и иных.

Последний раз Кристофер Бенджамин появлялся на экран в киноленте «Тарзан. Легенда» в 2016 году.

Ранее сообщалось, что скончался фотограф рок-звезд Олег Беликов. Олег Беликов стал известен из-за снимков отечественных и зарубежных рок-музыкантов. Фотохудожник скончался на 59 году жизни.

Коллега Беликова Игорь Верещагин, заявивший о кончине Беликова, не раскрыл причины смерти фотографа.

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#артист
#актёр
#великобритания
#смерть
#фильм
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В Красногорске состоялся концерт школы танца «Про-Движение»
15 января 2025, 16:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Концерт школы современного танца «Про-Движение» состоялся во дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске, в программу вошло более 20 номеров, связанных общим сценарием, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На сцену вышли 227 человек. Перед зрителями выступили не только ученики школы «Про-Движение», но и выпускники — те, для кого танцы навсегда остались любимым хобби», — говорится в сообщении.
Отмечается, что шоу удалось подготовить очень быстро — всего за месяц. При этом в планы коллектива входит смена направления развития — переход от танцевальных шоу к конкурсным номерам. Об этом рассказала директор школы «Про-Движение Юлия Непомнящая.

«Мы делали шоу на протяжении 20 лет. Когда ты делаешь шоу, у тебя определенный набор номеров. Сейчас мы будем уходить постепенно от этого и делать конкурсные работы», — сказала Юлия Непомнящая.
Она также отметила, что у коллектива в наступившем году большие планы на фестивальную деятельность и гастроли.

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#красногорск
#концерт
#культура
#танцы
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В Реутове открылась выставка «Арт-география Московской области»
15 января 2025, 11:54

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка «Арт-география Московской области», посвящённая природе, истории и архитектуре Подмосковья, открылась в музейно-выставочном центре Реутова, сообщает пресс-служба регионального Минкульттуризма.
«В экспозиции представлены произведения графики и живописи, а также декоративно-прикладного искусства, которые отражают архитектурные, культурные и природные памятники различных городов Московской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подмосковная выставка является частью федерального историко-краеведческого и выставочного проекта «Арт-география России», в рамках которого подобные экспозиции собираются по каждому из регионов страны.

Выставка в Реутове продлится до 1 февраля. Работы, представленные на ней, войдут в том большой энциклопедии России, посвящённый Московской области.

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#минкульттуризма мо
#реутов
#московская область
#подмосковье
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Более 70 парков Подмосковья проведут областное мероприятие «Ледяное искусство»
14 января 2025, 17:55

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В более чем 70 подмосковных парках 18 января пройдёт общеобластное мероприятие «Ледяное искусство». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В этот день посетители увидят показательные выступления фигуристов «Чемпионы на льду», примут участие в зарядках на катке, мастер-классах по кастомизации коньков и других мероприятиях.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Центральный парк Наро-Фоминске приглашает на фотовыставку «Звёздные фигуристы», мастер-класс по аппликации коньков и выступления местных фигуристов. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха устроят мастер-классы и показательные по фигурному катанию, анимационную программу для детей. Раменский городской парк предложил смастерить зимний брелок, стать участником интерактивной программы «Все на лёд!», узнать результаты фотоконкурса «Танцы на льду», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Наташинском парке в Люберцах пройдёт выставка «Звёздные фигуристы». Посетителей также пригласят на показательные выступления профессионалов и зарядку на катке В парке на набережной им. Д.И. Менделеева в Дубне посетителей ждут выступления профессиональных фигуристов, мастер-класс по росписи коньков, выставка плакатов советских и российских фигуристов, а также фотозона по мотивам мультфильма «Шайбу! Шайбу!»

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов сообщал, что в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в этом сезоне запланировано более 5 тыс. мероприятий. Все они ориентированы на семейную аудиторию. Планируется, что в мероприятиях примут участие около 500 тыс. человек.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#минкульттуризма мо
#культура
#зима
#парки
#ледовые катки
#подмосковье
#московская область
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