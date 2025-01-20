Более 7 тыс. человек собрал в подмосковных парках праздник «Ледяное искусство»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Свыше 7 тыс. жителей и гостей Подмосковья побывали на общеобластном мероприятии «Ледяное искусство». Оно проходило в 55 парках региона, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Посетители увидели показательные выступления фигуристов «Чемпионы на льду», приняли участие в зарядках на катке, мастер-классах по кастомизации коньков и в других активностях.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Так, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха провели мастер-классы по фигурному катанию, показательные выступления фигуристов, анимационную программу для юных гостей.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Юные гости Раменского городского парка мастерили зимние брелоки и участвовали в интерактивной программе «Все на лёд!». На катке прошли показательные выступления и мастер-классы от учащихся отделения фигурного катания спортшколы «Раменское».
Парк «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском городском округе порадовал гостей показательными выступлениями, мастер-классом для начинающих кататься. В парке работала фотозона «На пьедестале», а также зона с весёлыми стартами для всех желающих.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Так, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха провели мастер-классы по фигурному катанию, показательные выступления фигуристов, анимационную программу для юных гостей.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Юные гости Раменского городского парка мастерили зимние брелоки и участвовали в интерактивной программе «Все на лёд!». На катке прошли показательные выступления и мастер-классы от учащихся отделения фигурного катания спортшколы «Раменское».
Парк «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском городском округе порадовал гостей показательными выступлениями, мастер-классом для начинающих кататься. В парке работала фотозона «На пьедестале», а также зона с весёлыми стартами для всех желающих.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Читайте также:
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Лора Луганская