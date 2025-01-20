В Люберцах проведут фестиваль вязания

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы
Фестиваль вязания «Люберецкая чудо-варежка 2025» состоится в Центральном парке Люберец в воскресенье, 26 января, в программу праздника войдёт конкурс работ, мастер-классы, выставка литературы о вязании, благотворительная акция по сбору варежек для одиноких людей и концерт, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Принять участие в конкурсной программе фестиваля может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке и выбрать одну из номинаций, в рамках которой конкурсант будет презентовать свою работу. На выбор есть словесная презентация, стихотворение, творческий номер, театральная постановка, танец или песня», — говорится в сообщении.Отмечается, что время презентации должно составлять полторы-две минуты.
Кроме того, в рамках фестиваля организуют выставку-ярмарку.
Фестиваль «Люберецкая чудо-варежка 2025» будет проходить с 12:00 до 15:00, возрастных ограничений нет.
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