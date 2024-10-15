Первоклассникам устроили экскурсию-игру в музее Серпухова

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Программу «Здравствуй, музей!» провели для учеников 1 «А» класса школы №19 имени Романа Катасонова в Серпуховском историко-художественном музее, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Во время экскурсии ребятам рассказали об исторических фактах, связанных с различными картинами в коллекции музея. Затем дети отвечали на вопросы и сыграли в игру, в рамках которой в зале нужно было найти определённые картины», — говорится в сообщении.Кроме того, для юных экскурсантов провели мастер-класс «Барыня-сударыня» по дымковской игрушке. Ребята расписывали в этом стиле гипсовые фигурки, а после мастер-класса забрали результаты своего творчества домой.
В музее ребят сопровождали родители и классная руководительница Заира Дадаева. Отмечается, что знакомство с музеем подарило детям массу положительных эмоций.
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Лев Каштанов