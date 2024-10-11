В Серпуховском отделении «Единой России» провели мастер-класс по оказанию первой помощи

Фото: пресс-служба администрации г.о Серпухов
В Серпуховском Центре «Единые» совместно с «Молодой гвардией Единой России» и волонтерами-медиками из Серпуховского отделения «Волонтеры-медики» было проведено обучающее мероприятие по оказанию первой помощи, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Знания могут быть полезны как в повседневной жизни, так и при помощи военнослужащим в зоне специальной военной операции.
После завершения мастер-класса участники могут освоить универсальный алгоритм оказания первой помощи, научиться оценивать состояние пострадавшего и изучить основные навыки по оказанию первой помощи.
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После завершения мастер-класса участники могут освоить универсальный алгоритм оказания первой помощи, научиться оценивать состояние пострадавшего и изучить основные навыки по оказанию первой помощи.
«Оказание первой помощи — это алгоритм действий, который можно выучить и применять на практике. Любой человек может оказаться в чрезвычайной ситуации, а знание и неравнодушие может спасти кому-то жизнь», — подчеркнул руководитель Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Вадим Моторин.В конце мероприятия все участники сдали свои фонарики в пункт приема гуманитарной помощи, расположенный на базе Дворца молодежи. Этот полезный инвентарь будет отправлен в зону проведения специальной военной операции.
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Дайана Хусинова