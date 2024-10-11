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В Серпуховском отделении «Единой России» провели мастер-класс по оказанию первой помощи

11 октября 2024, 09:26
Фото: пресс-служба администрации г.о Серпухов

Фото: пресс-служба администрации г.о Серпухов

В Серпуховском Центре «Единые» совместно с «Молодой гвардией Единой России» и волонтерами-медиками из Серпуховского отделения «Волонтеры-медики» было проведено обучающее мероприятие по оказанию первой помощи, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Знания могут быть полезны как в повседневной жизни, так и при помощи военнослужащим в зоне специальной военной операции.

После завершения мастер-класса участники могут освоить универсальный алгоритм оказания первой помощи, научиться оценивать состояние пострадавшего и изучить основные навыки по оказанию первой помощи.



«Оказание первой помощи — это алгоритм действий, который можно выучить и применять на практике. Любой человек может оказаться в чрезвычайной ситуации, а знание и неравнодушие может спасти кому-то жизнь», — подчеркнул руководитель Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Вадим Моторин.
В конце мероприятия все участники сдали свои фонарики в пункт приема гуманитарной помощи, расположенный на базе Дворца молодежи. Этот полезный инвентарь будет отправлен в зону проведения специальной военной операции.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 11 октября составила четыре балла
11 октября 2024, 09:51

Утром в пятницу, 11 октября, загруженность дорог Московской области оценивается на уровне 4 баллов. Согласно информации от Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на дорогах региона было зафиксировано более 1 миллиона автомобилей, что на 1% превышает средний показатель прошлого месяца.
Основные проблемы с движением возникают на пути к Москве на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щёлковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Минском, Рублёво-Успенском и Пятницком шоссе.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, дистанцию между автомобилями и избегать резких манёвров, чтобы снизить риск возникновения пробок и аварийных ситуаций на дорогах.

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Лесным пожарным Подмосковья передали три джипа
11 октября 2024, 09:33

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Три полноприводных автомобиля Lada Niva Travel передали лесопожарным формированиям Московской области, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Эти автомобили будут использоваться для транспортировки расчетов или групп лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением в Ногинском, Подольском-«Русский лес» и Клинском-Истринском филиалах Центрлесхоза», — рассказал глава Комлесхоза области Евгений Агулов.
Отмечается, что машины были приобретены на средства бюджета Московской области, сэкономленные при закупках. Автомобиля оснащены средством контроля ГЛОНАСС, благодаря которому всегда можно узнать их местоположение.

В ведомстве также напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах Московской области чревато крупными штрафами: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#подмосковье
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Строительная готовность образовательного комплекса в ЖК «Тетрис» достигла 60%
11 октября 2024, 09:28

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Образовательный комплекс в жилом комплексе «Тетрис» в Красногорске готов на 60 %. Застройщик ГК «Садовое кольцо» строит социальный объект для 420 детей в рамках комплексного развития территории (КРТ) за счёт внебюджетных средств. Комплекс смогут посещать 160 учеников начальной школы и 260 воспитанников детского сада, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В настоящее время в здании образовательного учреждения продолжаются работы по устройству вентилируемого фасада и монтажу витражей. Также ведутся электромонтажные работы и прокладка наружных сетей. Специалисты приступили к установке современного лифтового оборудования.

На территории дошкольного образовательного центра начались работы по благоустройству. Строители создают современный школьный двор для будущих учеников: устанавливают спортивные площадки с качественным покрытием и оборудованием для занятий, оборудуют площадки для изучения правил дорожного движения и метеорологических наблюдений.

Во дворе комплекса будут высажены деревья, кустарники и газоны. Общая площадь озеленения составит более 6,6 тыс. кв. м.

В рамках проекта в жилом комплексе «Тетрис» планируется построить девять ярких жилых домов и образовательный комплекс. На территории комплекса будут созданы площадки для подвижных игр и занятий спортом, а также всесезонное беговое пространство. Таким образом, для жителей будет создана комфортная среда с необходимой инфраструктурой.

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Певец Игорь Корнилов посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
11 октября 2024, 07:14

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве посетил композитор и певец Игорь Корнилов. Об этом проинформировал корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
По словам Корнилова, он впервые оказался в этом месте. Композитор отметил, что для него стало откровением, как грамотно организован процесс с момента подачи заявления. Певец также рассказал, что ему удалось пообщаться с психологом.

Игорь Корнилов исполнил несколько музыкальных композиций для зрителей и пожелал военнослужащим удачи.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Он начал свою работу 1 апреля 2023 года. Прием граждан осуществляется: будни — с 9:00 до 18:00, суббота — с 9:00 до 16:00, воскресенье — с 9:00 до 15:00.

Помимо этого, записаться можно онлайн на портале mos.ru, а дополнительную информацию получить по горячей линии: 117.

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Праздник святого Харитона 11 октября: Почему нельзя выходить из дома и играть свадьбу
11 октября 2024, 00:00

Фото: istock/Aleksandr Golubev

11 октября православная церковь чтит память Святителя Харитона Исповедника, епископа Иконийского. В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на этот день, что можно и нельзя делать.

Святой Харитон — история

Святой Харитон жил на рубеже III–IV веков. Харитон Исповедник в период правления римского императора Аврелиана подвергся гонениям и был заключен в темницу. Он чуть не погиб от рук разбойников. Однако несмотря на все трудности ему удалось выжить и основать несколько монастырей на Святой Земле.

Он активно обличал язычников и призывал местных жителей принять христианство, за что подвергался гонениям и был заключен в тюрьму. Его освободили при новом правителе, после чего Харитон отправился в Иерусалим, чтобы поклониться святым местам.

Во время паломничества его захватили разбойники, связали и увели с собой. Когда он молился о спасении, в пещеру, где находились разбойники, заползла змея и отравила ядом вино в кувшине. Выпив его, все разбойники погибли, а святой смог спастись.

Фото: istock/Gervase Laundrie

Все награбленное разбойниками Харитон раздал бедным, а в той самой пещере основал храм. В дальнейшем здесь был основан мужской православный монастырь «Фаранская лавра».

Традиции

С давних времен Харитонов день считался неблагоприятным, его связывали с активностью нечистой силы. С наступлением темноты наши предки старались не выходить из дома, чтобы избежать неприятностей. Помимо этого, они избегали встреч с черноглазыми людьми, полагая, что те могут навести порчу.

После 11 октября никто не смел есть ягоды, так как считалось, что на них плевал сам дьявол, поэтому они были испорчены его ядовитой слюной. Тех, кто их съест, ожидали серьезные болезни или даже смерть. Домашние дела также откладывались. Харитонов день становился настоящим выходным.

Особое внимание в ночь праздника уделяли снам. Славяне верили, что в эту ночь сны могут быть вещими и подсказать, что ждет впереди. Если сновидения были тревожными или предвещали беду, то утром выпивали святую воду, чтобы защититься от зла.

Что можно делать 11 октября 2024

— Останьтесь дома и посвятите время себе и своим родным;

— Можно провести время с книгой, посмотреть сериал или найти другое занятие по душе.

Что нельзя делать 11 октября 2024

— Нельзя выходить из дома и пересекаться с черноглазыми людьми;

— Нежелательно находиться в местах большого скопления людей, чтобы не получить сглаз;

— В этот день не играют свадьбы и не проводят другие увеселительные мероприятия.

Приметы на погоду

— Ветер с севера сулит морозную зиму;

— Если зайцы не сменили окрас, зима будет поздней;

— Если ива покрылась инеем, зима будет долгой.

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Стало известно, чье одобрение потребуется для продажи иностранных активов
РБК: в России увеличили взнос для уходящих иностранных компаний до 35%
10 октября 2024, 22:12

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

В России увеличили взнос для иностранных компаний, который они должны будут выплатить при уходе с российского рынка — с 15% до 35%. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает РБК. При этом отмечается, что продать активы можно будет не дороже, чем за 40% от его оценочной стоимости.
По информации агентства, новые правила коснулись и графика выплат — первые 25% от суммы нужно будет заплатить в первый месяц после сделки, 5% — в течение года, последние 5% — за два года.

Вместе с тем появилось новое требование для особенно серьезных сделок: если актив дороже 50 млрд рублей, то продать его получится только при личном одобрении президента России Владимира Путина.

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#режим
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Синоптик Позднякова спрогнозировала приход урагана «Милтон» в Россию
Синоптик Позднякова: ураган «Милтон» может добраться до России через океан
10 октября 2024, 19:53

Фото: iStock/Aleksandr Geraskin

Мощный ураган «Милтон» через Атлантический океан может добраться до России. Об этом в разговоре с KP.RU сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, отголоски урагана могут ощутить в Мурманской области.

«Очень мощные для этих мест циклоны могут наделать неприятностей», — отметила Позднякова.

Эксперт пояснила, что россиянам не стоит ожидать такого же буйства стихии, как в Соединенных Штатах. На российскую территорию подобные циклоны могут принести лишь усиление ветра и осадки.

Позднякова добавила, что сейчас от берегов Африки движется ураган «Лесли». Они с «Милтоном» в какой-то момент окажутся крайне близко друг к другу: или они сольются и усилятся, или погасят друг друга, заключила синоптик.

Напомним, в американском штате Флорида полиция и Национальная гвардия эвакуировали свыше 5,5 млн человек. Людям пришлось покинуть свои дома из-за урагана «Милтон». Данная эвакуация стала одной из самых массовых за всю историю Штатов. Ураган «Милтон» достиг западного побережья Флориды вечером 9 октября.

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#погода
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Адвокат Полякова рассказала, как обезопасить себя от телефонных мошенников
10 октября 2024, 19:35

Фото: Уполномоченный по защите прав предпринимателей

Телефонные мошенники постоянно совершенствуют свои методы и разрабатывают новые схемы обмана. Согласно исследованиям, около 40% таких преступлений осуществляется через мессенджеры. Адвокат Вероника Полякова, специализирующаяся на экономических и должностных преступлениях, рассказала предпринимателям Московской области о способах защиты своих данных на обучающем вебинаре.
По словам Поляковой, четверть всех уголовных дел в России связана с мошенничеством.

Наиболее распространённые виды мошенничества — телефонные и цифровые преступления, совершаемые через интернет. Полякова подробно описала различные виды мошенничества, такие как фишинг, сайты-двойники, звонки с поддельным голосом и обман от знакомых людей.

Она также упомянула о новых видах мошенничества: поддельные звонки «из судов» и «Мой бизнес».

Адвокат предложила некоторые рекомендации для повышения безопасности и защиты от мошенников:

  • активируйте двухфакторную аутентификацию на портале госуслуг;
  • установите приложения для обнаружения подозрительных звонков на вашем мобильном устройстве;
  • ограничьте поступающие вызовы только теми контактами, которые уже сохранены в вашем телефоне.

Полякова подчеркнула важность отслеживания новостей о новых видах мошенничества.

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#мошенники
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«Самые большие губы России»: как жила звезда телешоу Кристина Рэй, бесследно пропавшая в Сочи, подробности
10 октября 2024, 19:29

Фото: соцсети К. Рэй

Звезда телешоу, обладательница самых больших губ в РФ 35-летняя Кристина Рэй пропала в Сочи. Причиной ее исчезновения может служит наркотическая зависимость. Также есть версия, что девушка боится ложиться на лечение в рехаб, поэтому и скрывается от всех.
О том, как сложилась жизнь звезды российских телешоу, что послужило причиной исчезновения Кристины Рэй и где ее могут удерживать, расскажет редакция «Радио 1».

«Кололась и пила ежедневно»: Подруга Рэй о ее многолетней зависимости


Наркотические вещества Кристина употребляет уже много лет. Свою зависимость она никогда не стремилась скрыть от общественности. Эту информацию подтвердила и коллега по проекту «Перезагрузка» на ТНТ Юлия Пугаева.

По словам девушки, знакомство произошло в 2018 году. Пугаева отзывается о пропавшей, как о доброй и отзывчивой. Однако существенными проблемами, которые повлияли на жизнь Кристины, стали наркотическая и алкогольная зависимость.

«Мы прожили вместе месяц на квартире, когда шли съемки проекта. Она ежедневно употребляла пиво», — призналась Пугаева.

Переезд в Сочи и жизнь после проекта «Перезагрузка»


После съемок в «Перезагрузке» девушки еще какое-то время поддерживали связь, однако через некоторое время перестали общаться. Последний раз Юлия писала пропавшей Кристине несколько лет назад.

В то время Рэй уже успела пройти курс лечения в реабилитационном центре.

«В 2022-м я летала отдыхать в Сочи и написала ей, чтобы увидеться. Она промолчала. С тех пор я ей не навязывалась», — пояснила Пугаева.

«Самые большие губы России»: Как Рэй попала в Книгу рекордов Гиннеса


Помимо «Перезагрузки», Рэй также успела поучаствовать в проекте «ДОМ-2».

В 22 года девушка попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых больших губ в России. Она неоднократно проводила операции по их увеличению. Но после развода с мужчиной, в браке с которым прожила 7 лет, Рэй поменяла отношение к жизни. Она удалила все филлеры и вернулась к прежнему облику. К тому же, по ее мнению, слишком пухлый рот привлекал к ней совсем не тех мужчин.

Фото: соцсети К. Рэй
Несмотря на это Кристина считала себя более женственной и уверенной в себе именно с необычной внешностью.

«С такими губами я стала девочка-девочка!», — говорила Рэй.

Исчезновение Кристины Рэй в Сочи: наркотики, удерживание в заложниках


Правоохранители расследуют исчезновение Кристины. На сегодняшний день уже удалось найти молодого человека, с которым звезду российских телешоу видели в последний раз. Мужчину допросили и составили протокол по статье об употреблении запрещенных веществ.

Отмечается, что волонтеры «ЛизаАлерт» также участвуют в поисках. Согласно информации Telegram-канала SHOT, девушка могла сбежать к своему другу, чтобы с ним употреблять наркотики у него на квартире.

По словам друзей и знакомых пропавшей, в последнее время Рэй часто ходила на вечеринки и общалась с Романом Михиным (его знают по кличке Кот). Близкие подозревают, что Рэй может скрываться у него на квартире, где они вместе употребляют запрещенные вещества.

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