В Серпухове открывается выставка местных фотографов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Юбилейная отчётная выставка серпуховского фотоклуба откроется в Музейно-выставочном центре Серпухова в четверг, 10 октября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В экспозиции будет представлены фотографии, созданные в разных жанрах: портреты, пейзажи, жанровые сцены и натюрморты. Участники покажут своё видение и умение передавать красоту окружающего мира через объектив камеры», — говорится в сообщении.Открытие выставки состоится 10 октября в 17:10. Вход свободный. Экспозиция будет работать до 3 ноября. Музейно-выставочный центр расположен по адресу: город Серпухов, улица Горького, дом №5-б.
Ранее сообщалось, что в Красногорске 13 октября состоится постановка спектакля «Пушкин. Дорожные истории». Подробнее об этом — в материале «Радио 1».
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