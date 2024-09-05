Писатель Образцов раскрыл популярность «Мастера и Маргариты»

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Писатель Константин Образцов заявил, что секрет столь продолжающейся популярности романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» кроется в том, что книга не проводит чёткой границы между добром и злом.
«У Булгакова самопровозглашенному таланту можно всё, всё простится, потому любовь выше пошлых нравственных установлений так же, как Мастер выше окружающего его обывательского общества. И его возлюбленной простится измена мужу — да и не измена вовсе. Им не нужен «свет», как не нужна и обывательская лужа с валютой, квартирами в Москве, жадностью; они уходят туда, где творчество при свечах, прогулки по ночным аллеям при полной луне, наслаждение созиданием и любовью, где никто не помешает быть вместе», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Образцов.
Он напомнил, что роман был популярен с самого его выхода, пользовался огромным интересом и в советские времена, и сейчас.
До этого сообщалось, что с 11 сентября начинается X Санкт-Петербургский международный культурный форум, в «Ленфильм-клубе» пройдут показы интересных картин. Также все посетители смогут не только оценить фильмы, но и пообщаться с самими их создателями и экспертами. Как передаёт «Петербургский дневник», в рамках форума можно будет посмотреть киноверсию оперы-олонхо «Ньургун Боотур» (16+) композиторов Марка Жиркова и Генриха Литинского.
Ранее в Подмосковье завершился «Пушкинский театральный фестиваль — 2024», который был организован в честь 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина.
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