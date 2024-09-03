Ассоциация волонтеров СВО объявила отбор стихотворений для создания сборника

Фото: istockphoto/Claudia Longo
18 августа 2024 года Ассоциация волонтёров СВО сообщила об отборе авторских стихотворений для создания поэтического сборника, который посвящен специальной военной операции.
Все желающие могут принять участие и поделиться своими стихотворениями, в которых отражается дух времени, а также чувствуются патриотизм и поддержка героев.
Свои произведения можно отправить на электронный адрес Ассоциации волонтеров СВО volsvo@rambler.ru указав в письме ФИО, населенный пункт проживания и контактный телефон. Заявки принимаются до 30 сентября 2024 года.
Все отобранные стихотворения будут объединены в сборник, который будет издан до ноября текущего года. А средства от продажи сборника будут направлены на гуманитарный груз участников СВО.
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Свои произведения можно отправить на электронный адрес Ассоциации волонтеров СВО volsvo@rambler.ru указав в письме ФИО, населенный пункт проживания и контактный телефон. Заявки принимаются до 30 сентября 2024 года.
Все отобранные стихотворения будут объединены в сборник, который будет издан до ноября текущего года. А средства от продажи сборника будут направлены на гуманитарный груз участников СВО.
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Дайана Хусинова