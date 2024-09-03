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Ассоциация волонтеров СВО объявила отбор стихотворений для создания сборника

03 сентября 2024, 15:06
Фото: istockphoto/Claudia Longo

Фото: istockphoto/Claudia Longo

18 августа 2024 года Ассоциация волонтёров СВО сообщила об отборе авторских стихотворений для создания поэтического сборника, который посвящен специальной военной операции.
Все желающие могут принять участие и поделиться своими стихотворениями, в которых отражается дух времени, а также чувствуются патриотизм и поддержка героев.

Свои произведения можно отправить на электронный адрес Ассоциации волонтеров СВО volsvo@rambler.ru указав в письме ФИО, населенный пункт проживания и контактный телефон. Заявки принимаются до 30 сентября 2024 года.



Все отобранные стихотворения будут объединены в сборник, который будет издан до ноября текущего года. А средства от продажи сборника будут направлены на гуманитарный груз участников СВО.

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#поэзия
#герои
В Химках ко Дню города проведут более 160 мероприятий
03 сентября 2024, 13:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Свыше 160 мероприятий приготовили в Химках ко Дню города, праздник традиционно состоится в первую субботу сентября, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Праздничные мероприятия состоятся во всех микрорайонах округа, а главной площадкой станет парк Толстого. Здесь проведут два фестиваля: «Открытые сердца» и «Химки — территория дружбы». Гостей ждут мастер-классы, фольклорные конкурсы, этноквесты, флешмобы, исторические реконструкции, ярмарки, выставки и анимационная программа. Праздник начнётся в полдень», — говорится в сообщении.
Запланировано и немало спортивных мероприятий. Например, в пятницу, 6 сентября, в баскетбольном центре «Химки» в 16:00 состоится открытый урок по баскетболу. А в воскресенье, 8 сентября, на стадионе «Новые Химки» состоится детский футбольный турнир «Мы в игре».

Подробная информация о предстоящих праздничных мероприятиях размещена на официальном сайте округа.

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#праздник
#мероприятия
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«Я календарь переверну»: Как «Третье сентября» стало культурным феноменом
Михаил Шуфутинский считает шутки про 3 сентября прекрасной рекламой
03 сентября 2024, 11:02

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

3 сентября уже давно стало символом песни Михаила Шуфутинского, которая завоевал популярность в 90-х годах. Строчки из песни «Я календарь переверну» снова всплывают в памяти, когда листья желтеют, а рябина намекает на приближение осени.
В материале «Радио 1» расскажем, как «Третье сентября» стало феноменом.

Кто написал «3 сентября»

Авторами песни стали Игорь Крутой и Игорь Николаев. Первый раз композицию исполнили в 1993 году. В ее основе лежит лирическая история расставания героя со своей возлюбленной. Даже спустя 30 лет по этой песне выходит множество каверов и ремейков.

Саму дату, как позже рассказывал Игорь Николаев, выбрали случайно. Никакого скрытого смысла авторы песни в нее не закладывали.

Сегодня этот знаменитый хит можно не только услышать, но и увидеть в многочисленных мемах на просторах соцсетей. 3 сентября уже окрестили «Шуфутиновым днем».

Откуда появился мем «3 сентября»

В 2011 году по группам «ВКонтакте» разошлись картинки с рэпером Риком Россом и строчками из песни «Третье сентября». Музыканты схожи внешне: борода, лысина и крупные черты лица.

Изначально шутка была только в этом, но позже в ход пошли строчки про костры рябин и «все не то, все не так». С того времени сеть заполонили многочисленные мемы.
Фото: соцсети

3 сентября — День прощания

Текст легендарного хита не основан на какой-то конкретной истории, а её сюжет довольно банален: без долгих прелюдий, мужчина и женщина одним днем разрывают отношения. Герой ностальгирует по счастливым моментам с возлюбленной, с которой все «было всерьез». 3 сентября навсегда остается в памяти героя, сколько бы он ни пытался перевернуть календарь.

Я калeндарь пeрeвeрнy — и снoва трeтьe сeнтябpя.

Нa фoтo я твoё взглянy — и снoва трeтьe сeнтябpя.

Ho пoчeмy, нo пoчeмy рaсстaться всё жe нам пришлoсь?

Вeдь былo всё y нас всeрьёз втoрoгo сeнтябpя.

Михаил Шуфутинский — о 3 сентября

Однажды Шуфутинский рассказал, что положительно относится к такой народной любви в сети и считает эту традицию потрясающей и абсолютно бесплатной рекламой

«Мне это нравится. Я не видел ни одного злостного мема. Они все симпатичные и очень даже уважительные. В основном в них выражается отношение не ко мне, а к песне», — говорил артист в интервью RT.
Фото: соцсети

Интересные факты о 3-м сентября

  • В 2022 году ТАСС писал, что в этот день старенький хит Шуфутинского на стриминговых сервисах слушают примерно в 15 раз больше, чем в другое время.
  • Судьба распорядилась так, что в 1995 году 3 сентября у Шуфутинского родился внук Дмитрий. Также 3 сентября день рождения отмечает один из близких друзей музыканта.
  • По данным Shot, выступления Шуфутинского становятся дороже на полмиллиона рублей перед каждым 3 сентября. Известно, что в 2022 году пригласить певца на мероприятие стоило два миллиона рублей, в 2023 — два с половиной миллиона.

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В Котельниках откроется интерактивный музей «Город роботов»
03 сентября 2024, 10:22

Фото: iStock/dottedhippo

Образовательный интерактивный музей прорывных технологий «Город роботов» откроется на территории торгового центра «Мега Белая Дача» в Котельниках 26 сентября и проработает там больше восьми недель — до 17 ноября включительно, сообщает пресс-служба музея.
«В «Городе роботов» дети в интерактивном формате могут познакомиться с роботехническими разработками со всей планеты и убедиться в том, что отечественные роботы — лучшие в мире», — говорится в сообщении.
Музей разделён на несколько тематических блоков-кварталов, включая «Лабораторию учёного», где ребята смогут познакомиться с новейшими технологиями, «Киностудию», где можно снятся в видео о высадке на Луну планетохода и пообщаться с роботом-аниматроником, «Дом будущего», в котором установлено зеркало, измеряющее уровень счастья, и пр.

Подробная информация о «Городе роботов» размещена на сайте музея.

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#котельники
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#музей
#дети
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Умер актер из фильма «Четыре танкиста и собака» Корчаровский
Умер польский актер советской эпохи Эугениуш Корчаровский
02 сентября 2024, 21:39

Фото: istockphoto/NetPix

Ушел из жизни польский актер Эугениуш Корчаровский, сыгравший во многих культовых фильмах советской эпохи. Он скончался на 88-м году жизни, сообщили родственники артиста.
Корчаровский играл в культовой комедии Махульского «Ва-банк». Многим советским зрителям актер известен по фильмам «Четыре танкиста и собака», «Знахарь», «Ставка больше, чем жизнь». Всего на счету актера роли в 51 фильме и сериале.

Эугениуш Корчаровский родился в 1937 году в Львове. В 1963 окончил Академию драматического искусства в Кракове. Работал в Лодзи, Новом театре, а также в театрах Ziemi Łódzkiej и Studyjnego. Он снимался в кино с 1965 по 2006 год.

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#искусство
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#ссср
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Известный оперный певец России скончался на 84-м году жизни
Умер народный артист России оперный певец Юрий Бацазов
02 сентября 2024, 21:07

Фото: Istockphoto/ Giancarlo Restuccia

Умер советский и российский оперный певец, заслуженный артист РСФСР и народный артист России Юрий Бацазов. Об этом сообщает правительство Северной Осетии, откуда родом певец.
«Печальная новость. Не стало Народного артиста России и Северной Осетии, оперного певца Юрия Бацазова. Мои искренние соболезнования родным и близким», – написал глава республики Сергей Меняйло на своей странице.

Юрий Бацазов выступал на сцене Саратовского государственного театра оперы и балета. После был солистом Северо-Осетинского государственного театра оперы и балета.

Юрий Базацов скончался на 84-м году жизни. Партия Алеко в одноименной опере Рахманинова считается одной из лучших заслуженного артиста. Также в репертуаре оперного певца были партии Жермон «Травиата» Джузеппе Верди, Фигаро «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, Валентин «Фауст» Шарля Гуно, Томский «Пиковая Дама» Петра Чайковский и многие другие.

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#артист
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#театр
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У стен кремля в Волоколамске устроили семейный праздник «Арбузник»
02 сентября 2024, 19:00

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Участники организации «Молодёжное содружество» провели большой семейный праздник «Арбузник». Гостей и жителей Волоколамского городского округа встречали у стен кремля, сообщили в пресс-службы администрации муниципалитета.
«Для гостей накрыл столы с арбузами, устроили множество развлечений и конкурсов, на которых можно было выиграть вкусные угощения и воздушных змеев, запускать которых, как оказалось, увлекательное развлечение не только для детей, но и для взрослых», – говорится в сообщении.
Мероприятие посетила замглавы округа Марина Марнова. Привлёк «Арбузник» и туристов. Многим понравились не только концепция праздника с угощением и змеями, но и место его проведения.

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#праздник
#семья
#подмосковье
#московская область
#кремль
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В Дубне появилась новая уличная концертная площадка
02 сентября 2024, 16:09

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Новую концертную площадку открыли в Хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Площадка получилась камерной и живописной. Первыми на уличный подиум вышли воспитанники школы – лауреаты международных фестивалей, неоднократные победители международных конкурсов. На площадке смогут выступать все творческие коллективы наукограда.
«С идеей её создания к нам обратилась директор школы Ольга Ивановна Миронова – профессионал, человек искренне болеющий душой за город. У нас есть планы по благоустройству этой территории. Но главное, при поддержке губернатора, принято решение о строительстве пристройки и расширении здания Хоровой школы», – сказал глава наукограда Максим Тихомиров.
По его словам, эти работы планируют начать уже в следующем году.

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#дубна
#максим тихомиров
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#культура
#искусство
#школа
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#подмосковье
#московская область
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Фестиваль ударной музыки в Егорьевске собрал более тысячи зрителей
02 сентября 2024, 15:51

Фото: Виталий Сид

Первый фестиваль ударной музыки состоялся в подмосковном Егорьевске, он был организован совместно со школой игры на барабанах DrumSkill и собрал более тысячи человек, передаёт корреспондент Виталий Сид.
«На фестивале выступили ученики и преподаватели школы DrumSkill. Кроме того, для зрителей выступили танцовщики из школы брейк-данса под руководством Дмитрия Соловьева. А завершился фестиваль концертом молодой кавер-группы, которая исполнила любимые всеми хиты. Всего на фестивальной сцене выступили около тридцати человек.», — говорится в сообщении.
Организаторы мероприятия заверили, что планируют и впредь развивать этот фестиваль и приглашать туда всё больше талантливых местных музыкантов и гостей.

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#егорьевск
#фестиваль
#культура
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Умер народный артист России Алексей Кудинович
Народный артист России Алексей Кудинович скончался на 74-м году жизни
01 сентября 2024, 19:08

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

1 сентября ушел из жизни народный артист России Алексей Кудинович. Советский российский актер кино и ТВ, актер Малого театра скончался на 74-году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра.
«Он был феноменально одаренным человеком. Одним из тех артистов, чьи даже второстепенные роли никогда не становились таковыми по уровню исполнения», – говорится в некрологе.

Алексей Кудинович родился 2 марта 1951 года. Играл фильмах Король Лир1982 года, Горе от ума 1977 года и многих других советских и российских фильмах. На сцене Кудинович играл в постановках «Три сестры» Чехова, «Лес» Островского, «Таинственный ящик» Каратыгина.

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