В Петербурге откроется «Сад вдохновения»

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В Санкт-Петербурге на один день 5 сентября откроется интерактивная выставка «Сад вдохновения» (0+).
Каждый гость сможет открыть для себя что-то новое и вдохновляющее на выставке. Руководитель проекта по работе со СМИ Катерина Жерлыгина рассказала, что перед зрителями предстанут пять больших инсталляций.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступине ко Дню города открыли выставку картин под открытым небом.
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В Ступине ко Дню города открыли выставку картин под открытым небом
«Каждая из этих инсталляций изолирована, словно отдельная комната. Это интерактивные пространства с особенной музыкой и интересными тактильными экспонатами, которые порождают оптические эффекты. Кто-то сможет пройти все наши комнаты за две минуты, а кто-то зависнет в одной на пару часов. Всё зависит от посетителя, его настроя и желания», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» Жерлыгина.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступине ко Дню города открыли выставку картин под открытым небом.
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Мелисса Тимофеева