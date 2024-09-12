Подмосковный фестиваль «Королева Шарлотка» посетили более 300 человек

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более 300 людей старшего возраста из 14 городских округов Московской области стали гостями регионального фестиваля «Королева Шарлотка», который провели в Орехово-Зуеве в рамках подмосковного проекта «Активное долголетие», сообщает пресс-служба Минсоцразвития области.
«На фестивале был организован вернисаж, показ мод, чайная церемония с напитками на основе полезных трав и десертами с мёдом и вареньем и турнир по яблочно-грушевым шашкам, а также дегустация пирожков и кексов», — говорится в сообщении.Кроме того, для гостей фестиваля провели мастер-классы по флористике и акварельному скетчингу, занятия по арт-терапии, уроки игры на бумвоксерах и нейроложках и песни под баян. Кроме того, работали анимационные площадки и проводились тематические игры. Кульминацией праздника стал вынос огромной шарлотки, которую приготовили по традиционным рецептам.
Читайте также:
В музее-заповеднике «Абрамцево» открылась выставка «Те самые вещи»
«Секретные ингредиенты»: Что ждет гостей фестиваля «Аксаковская уха» в усадьбе Тютчева
В Петербурге проведут премию детского и молодёжного творчества ARTIS-2024
Лев Каштанов