В Петербурге проведут премию детского и молодёжного творчества ARTIS-2024

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Международная премия в области детского и молодежного творчества ARTIS-2024 будет проводиться с 30 ноября по 3 декабря в Санкт-Петербурге, её номинантами являются конкурсанты, ставшие лауреатами первой степени очных фестивалей-конкурсов с официальным всероссийским или международным статусом, сообщает пресс-служба творческого объединения «Я могу!», в рамках которого организована премия.
«Основная цель премии — выявление и поощрение талантливых юных артистов, а также их педагогов», — говорится в сообщении.Подать заявку на соискание премии можно до 1 октября. Премиальный фонд составляет 2 миллиона рублей.
Отмечается, что за восемь лет существования проекта в нём приняли участие более 20 тысяч конкурсантов из более 60 регионов России и 12 стран мира.
Подробная информация о премии размещена по ссылке.
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