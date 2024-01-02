Появление в «Песне года» Орбакайте и Варум обернулось скандалом

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1 и 2 января в эфире телеканала «Россия» традиционная «Песня года». «Утро.ру» рассказало о том, появление каких звезд вызвало негодование у зрителей.
Сообщается, что большой вызвало появление в новогоднем концерте Кристины Орбакайте и Анжелики Варум. Певицы исполнили знаменитые песни, однако далеко не всем зрителям это понравилось.
По информации источника, большинство людей считает, что появление этих звезд на эстраде сейчас является неуместным.
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«Весь год сидели в Америке, и нате вам, нарисовались», «Кто их сюда зовет? Зачем они нам?», «Шли бы на фронт помогать солдатам, больше бы пользы было», «Без мяуканья Орбакайте и шептания Варум «Песня» только выиграла бы», — приводит «Утро.ру» комментарии возмущенных зрителей.
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Екатерина Коршунова