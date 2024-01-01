Рэп на мове, SHAMAN и вырезанный Киркоров: каким был новогодний телеэфир

Фото: iStock/demaerre
Россияне смогли увидеть сольные выступления SHAMAN и его дуэт с Пелагеей. Патриотизма новогодней ночи добавили Николай Расторгуев и Олег Газманов.
«Юрий Антонов из ветеранов сцены с песней "Любимая, любимая, любимая" также попал в концепцию программы. Эта композиция впервые была исполнена в 2021», — пишет «Утро.ру».
Читайте также:
Историк кино Каптерев: Странный юмор «Иронии судьбы» сейчас никому не нужен
«Закрытый показ» с Александром Гордоном вернется в эфир Первого канала 20 января
«Модный приговор» вернется в эфир Первого канала в январе