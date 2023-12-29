«Модный приговор» вернется в эфир Первого канала в январе

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По информации источника, стать судьей могут: Игорь Верник, Александр Рогов, Александр Анатольевич, Даниил Грачёв и другие. Среди кандидатов на роль защитника рассматриваются: Татьяна Геворкян, Арина Холина, Антон Лаврентьев и Мия Бойка.
Ранее сообщалось, что программа «Закрытый показ» с ведущим Александром Гордоном возвращается на Первый канал.
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