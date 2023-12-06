Премьера спектакля «Жили-были Пёс и Волк» состоится в Московском Губернском театре

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Зрителям расскажут об история старого Пса, изгнанного хозяевами.С иронией и нежностью ко всем героям спектакль расскажет о том, на что способна искренняя дружба и какие поступки мы готовы совершить, чтобы обрести любовь.
«Нам хотелось поговорить с большим и маленьким зрителем о том, что каждый стремится любить и быть любимым. Будь он человеком, волком, псом. О том, как больно терять эту любовь и как непросто обрести ее вновь. И еще о том, что нет ничего хуже равнодушия. Можно любить, ссориться и мириться — в этом есть страсть и чувства. А в равнодушии нет ничего, только пустота и одиночество», – отметила режиссер Аделина Сапаева.
Стоит отметит, что подробнее о билетах и спектакле желающие могут узнать на официальном сайте Московского Губернского театра.
Читайте также:
«Мелихово» приглашает на программу «Ёлка в Мелихове. Петя и тайна волшебных часов»
В Московском областном театре драмы и комедии доступны спектакли с тифлокомментированием
В декабре жителей Подмосковья ждут 14 бесплатных спектаклей на льду