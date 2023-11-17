«Просто придурки»: Путин оценил запрещающих общаться деятелям культуры

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«Нужно не бояться сотрудничать сегодня, не бояться под зорким и суровым взглядом каких-то деятелей от политики. Люди, которые пытаются запретить деятелям славянской культуры общаться между собой, они, я прошу прощения, если пораню слух людей из области культуры, но они просто придурки», - заявил Путин.Лидер государства также заявил, что лжецы фабрикуют фальшивки и в кино, и в публицистике, пытаясь фальсифицировать мировую историю.По его словам, подлинное искусство мешает тем, кто занимается фальсификацией истории, а таких, к сожалению, всегда было достаточно, мешает стравливать людей, поэтому лжецы фабрикуют фальшивки и в кино, и в публицистике, и в литературе.
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