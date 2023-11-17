Путин сделал неожиданное заявление о сексменьшинствах

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Президент России Владимир Путин заявил, что для победы в западных конкурсах необходимо показать что-то из жизни сексуальных меньшинств. Об этом он сообщил в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Однако российский президент подчеркнул, что не должны побеждать только такие люди. Но это шаг к равноправию, которое должно быть во всех сферах жизни общества.
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