Путин рассказал о поддержке культуры властями

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«Россия уже направляет значительные средства на развитие культуры и будет и далее увеличивать финансирование», - заявил глава государства.
По его словам, российские власти будут искать дополнительные резервы для развития культуры, чтобы поддерживать творческих людей и организации.
Путин назвал среди главных причин напряженности в мире претензии отдельных сил на исключительность, и культурную в том числе. Российский лидер также подверг критике «вульгарную глобализацию» и культурную экспансию, которые, по мнению президента, увеличивают конфликтный потенциал в мире. Кроме того, президент отметил, что предпринимаются попытки отмены русской культуры, но они безуспешны.
Напомним, Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединённых культур.
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