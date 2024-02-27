Рене Зеллвегер сыграет Бриджет Джонс в четвертый раз

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Актриса Рене Зеллвегер вернется к роди журналистки Бриджит Джонс в четвертой части истории. Съемки сиквела комедии начнутся в мае в Лондоне, пишет Daily Mail.
Источники издания утверждают, что подготовка к съемкам идет «полным ходом». По их данным, сейчас артистка подыскивает в Лондоне жилье на время съемок.
Инсайдер отметил, что исполнительница главной роли «очень рада возвращению Бриджит» и «обожает этого персонажа».
Четвертый фильм станет экранизацией романа Хелен Филдинг «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» 2013 года, где главная героиня — мать-одиночка с двумя детьми, активно исследующая приложения для знакомств.
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Инсайдер отметил, что исполнительница главной роли «очень рада возвращению Бриджит» и «обожает этого персонажа».
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Ювелина Бернст