Российские киносказки обогнали в прокате голливудские блокбастеры

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Главным трендом ушедшего в прошлое 2023 года на кинорынке стало то, что отечественные фильмы-сказки потеснили голливудские блокбастеры с первых мест хит-парадов. Абсолютным лидером кинопроката стал фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка».
Сказочная киноистория с Сергеем Гармашом, Еленой Яковлевой и Фёдором Добронравовым вышла на экраны 1 января 2023 года и сразу захватила лидерство в сердцах (и кошельках) зрителей, напоминает «Коммерсант». Правда, стоит отметить, что в новогодние каникулы этот фильм шёл при полном отсутствии конкурентов. Среди легальных кинорелизов их просто не было, а те кинотеатры, которые демонстрировали блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар. Путь воды» в рамках так называемого предсеансового просмотра, передвинули премьеру на более поздние даты.
Фильм «Чебурашка» собрал за 2023 год в прокате 6,9 миллиарда рублей и стал самой кассовой картиной не только года, но и за всю историю отечественного кинопроката. На втором месте рейтинга кинолент, собравших наибольшее количество денег, расположился ещё один фильм-сказка — «По щучьему велению» Александра Войтинского. Эта картина облегчила кошельки зрителей примерно на 2,5 миллиарда рублей. В десятке лучших по сборам также фильм «Баба Яга спасает мир» — около 603 миллиона рублей.
Мастера киноиндустрии и прокатчики намерены следовать этой тенденции и далее. В первые дни нового года уже вышла на экраны художественная версия «Бременских музыкантов». В марте состоится премьера фильма «Летучий корабль». В следующем году выйдет новый вариант «Волшебника Изумрудного города», запланированы съёмки сказки «Руслан и Людмила», двух версий «Огнива» и так далее. Российские киносказки продолжат радовать зрителей, причём как детей, так и взрослых.
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Фильм «Чебурашка» собрал за 2023 год в прокате 6,9 миллиарда рублей и стал самой кассовой картиной не только года, но и за всю историю отечественного кинопроката. На втором месте рейтинга кинолент, собравших наибольшее количество денег, расположился ещё один фильм-сказка — «По щучьему велению» Александра Войтинского. Эта картина облегчила кошельки зрителей примерно на 2,5 миллиарда рублей. В десятке лучших по сборам также фильм «Баба Яга спасает мир» — около 603 миллиона рублей.
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Александр Бойцов