Названы самые громкие январские кинопремьеры

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Но главным подарком для зрителей можно, пожалуй, считать продолжения комедии «Холоп» с Милошем Биковичем. Успех первого фильма сделал создание франшизы практически неизбежным. По мнению экспертов, «Холоп-2» остался примерно на уровне первой части картины, хотя практически дублированный сюжет во многом вытягивает неподражаемая харизма Ивана Охлобыстина.
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