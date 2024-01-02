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Названы самые громкие январские кинопремьеры

Самой громкой кинопремьерой января обещают стать «Бременские музыканты»
02 января 2024, 13:13
Фото: istockphoto/LeMusique

Фото: istockphoto/LeMusique

В январе в период новогодних праздников кинопрокатчики по традиции реализуют многие ранее анонсированные проекты. В этом году будут как новые постановки, так и продолжения ранее полюбившихся зрителям кинокартин.
Стоит отметить, что в новом сезоне останется в моде неувядающая классика. Любители кино смогут увидеть художественную версию «Бременских музыкантов», а также очередную версию «Мастера и Маргариты», сообщают «Известия». Также состоится премьера давно ожидаемой военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух». Будут представлены и спортивные фильмы из жизни рестлеров и автогонщиков.

Но главным подарком для зрителей можно, пожалуй, считать продолжения комедии «Холоп» с Милошем Биковичем. Успех первого фильма сделал создание франшизы практически неизбежным. По мнению экспертов, «Холоп-2» остался примерно на уровне первой части картины, хотя практически дублированный сюжет во многом вытягивает неподражаемая харизма Ивана Охлобыстина.


Из ожидаемых новинок следует отметить также фильм-катастрофу «Из глубины» Клаудио Фаха. Всем приятного просмотра!

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В новогоднем эфире Первого канала прозвучала песня на украинском языке
Украинский рэпер Аким Апачев исполнил песню «Пливе кача» в эфире Первого канала
01 января 2024, 13:16

Фото: iStock/Berezko

Рэпер Аким Апачев в эфире «Новогодней ночи» на Первом канале исполнил песню на украинском языке.
Исполнение песни «Пливе кача» произошло вместе с певицей Дарьей Фрей. Перевод названия гласит «Плывет утка».

«Мой город Марии по привычке встречает Георгиевскую ленту. (...) Это мой дом, это мой Крым, это моя земля», — поется в песне, герой которой осуждает действия украинских войск.

Ранее сообщалось, что тематика «Новогодней ночи на Первом» заключалась в экскурсе по хитам 2010-20-х годов. Россияне смогли увидеть сольные выступления SHAMAN и его дуэт с Пелагеей. Своими выступлениями также порадовали Лариса Долина, Лев Лещенко, Григорий Лепс.

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Рэп на мове, SHAMAN и вырезанный Киркоров: каким был новогодний телеэфир
01 января 2024, 12:29

Фото: iStock/demaerre

Корреспондент «Утро.ру» рассказал, как звезды эстрады поздравляли россиян на федеральных каналах в этом году.
Тематика «Новогодней ночи на Первом» заключалась в экскурсе по хитам 2010-20 годов. Однако из-за прошедшей в декабре 2023 года «голой» вечеринки мы не увидели некоторых звезд во время новогодних «огоньков». Из выступлений пришлось вырезать номера Филиппа Киркорова и Лолиты.

Россияне смогли увидеть сольные выступления SHAMAN и его дуэт с Пелагеей. Патриотизма новогодней ночи добавили Николай Расторгуев и Олег Газманов.

Своими выступлениями также порадовали Лариса Долина, Лев Лещенко, Григорий Лепс. Также военный корреспондент, автор комиксов и певец из Мариуполя Аким Апачев на фоне разрушенного завода «Азовсталь» читал рэп на мове.

«Юрий Антонов из ветеранов сцены с песней "Любимая, любимая, любимая" также попал в концепцию программы. Эта композиция впервые была исполнена в 2021», — пишет «Утро.ру».

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#приговор
#кино
#лев лещенко
#россияне
#юмор
#антонов
#новый год
#телевидение
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Умер дважды номинант на «Оскар» британский актёр Том Уилкинсон
Sky News: Скончался звезда фильма «Бэтмен: Начало», британец Том Уилкинсон
31 декабря 2023, 02:44

Фото: iStock/SergeyPankratov

Британский актёр, звезда фильма Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало» Том Уилкинсон скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на родственников артиста.
Агент киноактёра сообщил со ссылкой на заявление семьи Уилкинсона, что тот скончался у себя дома 30 декабря после продолжительной болезни.

Том Уилкинсон дважды номинировался на премию «Оскар» за роли в фильмах «В спальне» и «Майкл Клейтон». Также он известен широкому зрителю по картинам «Рок-н-рольщик», «Вечное сияние чистого разума», «Влюбленный Шекспир», «Час пик» и многим другим.

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#кино
#актёр
#смерть
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В Подмосковье работают 18 предприятий народных художественных промыслов
29 декабря 2023, 22:49

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

В Московской области деятельность в сфере народных художественных промыслов ведут 18 предприятий. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов 29 декабря, когда в регионе отмечается День народных художественных промыслов.
«Подмосковье по праву считается родиной большинства уникальных промыслов. Регион лидирует и по объёму производства, и по реализации изделий. Среди неповторимых вещей, которые делают подмосковные умельцы, – гжельский и дулёвский фарфор, русская матрёшка, жостовские подносы и павлопосадские платки. Они прославили наш регион на весь мир. На территории Подмосковья деятельность в сфере народных художественных промыслов ведут 18 предприятий», – сказал Брынцалов, слова которого приводит сайт регионального парламента.
10 предприятий, по его словам, получают поддержку из федерального бюджета – им возмещают расходы на модернизацию производства, сырьё и материалы, энергоносители, продвижение продукции и страховые взносы.
«Меры поддержки для предприятий НХП разработаны и на региональном уровне. Это возмещение затрат на ЖКУ и аренду, льготные займы, субсидии и многое другое», – сказал спикер.
Все региональные меры поддержки предприятий художественных промыслов Подмосковья можно найти на сайте Мособлдумы.

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#игорь брынцалов
#мособлдума
#народные промыслы
#московская область
#подмосковье
#культура
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Кинокритик Шнейдеров посоветовал заменить кино театром в новогодние праздники
29 декабря 2023, 21:07

Фото: istockphoto.com/Muenz

Киножурналист и телерадиоведущий Давид Шнейдеров рекомендовал поход в кино заменить посещением театра.
Он пояснил, что современный массовый кинематограф больше направлен на извлечение прибыли, а не на создание великого искусства, а потому в кинопрокате всё чаще бывает сложно найти действительно стоящее кино. Он призвал признать такую данность и смириться с ней.

«Проведите время с семьей, погуляйте, почитайте хорошую книгу. Сходите, наконец, в театр! Сегодняшние постановки опережают кинематограф и по качеству, и по многим другим характеристикам», — заключил в беседе с Общественной Службой Новостей Шнейдеров.

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#кино
#театр
#спектакль
#новый год
#досуг
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Историк кино Каптерев: Странный юмор «Иронии судьбы» сейчас никому не нужен
29 декабря 2023, 20:38

Фото: istockphoto.com/FTiare

Историк кино Сергей Каптерев резко раскритиковал комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром» из-за странного юмора.
Он также отметил, что в картине присутствуют и русофобские нотки.

«Если вдуматься, то там играет полька русофобская, а это сейчас не очень у нас приветствуется. Там есть крайне странный юмор, с моей точки зрения, который сейчас уже особо никому не нужен. Может быть, я вызову на себя гнев миллиарда простых советских граждан. Это телевизионный фильм, а у нас телевизионные фильмы делали довольно неряшливо», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Каптерев.

Ранее «Радио 1» рассказало, какие фильмы посмотреть для создания новогоднего настроения и сохранения атмосферы праздника на все январские выходные.

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#фильм
#юмор
#новый год
#кино
#праздники
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«Модный приговор» вернется в эфир Первого канала в январе
«Модный приговор» вернется в эфир Первого канала 2 января
29 декабря 2023, 16:01

Фото: iStock/simpson

Ток-шоу «Модный приговор» вернётся в телеэфир Первого канал. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.
Отмечается, что премьера намечена на 2 января. Однако остается неизвестным, кто из звезд займет место судьи и защитника проекта.

По информации источника, стать судьей могут: Игорь Верник, Александр Рогов, Александр Анатольевич, Даниил Грачёв и другие. Среди кандидатов на роль защитника рассматриваются: Татьяна Геворкян, Арина Холина, Антон Лаврентьев и Мия Бойка.

Напомним, ток-шоу «Модный приговор» выходит на Первом канале с 2007 года. Цель программы заключается в преображении героинь.

Ранее сообщалось, что программа «Закрытый показ» с ведущим Александром Гордоном возвращается на Первый канал.

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#шоу
#премьера
#рогов
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В подмосковном Клину пройдет семейный спектакль «Царевна-лягушка»
29 декабря 2023, 14:38

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Спектакль для всей семьи «Царевна-лягушка» покажут в Клину. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Спектакль состоится 4 января в музее-заповеднике П.И. Чайковского.

«Зрители смогут увидеть знакомую с детства историю в новой интерпретации. Ивану-Царевичу и превращенной в лягушку Василисе Премудрой придётся победить злобного и коварного Кощея. В этой истории не только противная уродливая лягушка становится прекрасной царевной, но и Иван-Царевич из заносчивого безответственного парня постепенно превращается в настоящего героя, способного принимать решения и совершать поступки», - ​поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что специально для спектакля музыка написал композитор, дирижер Государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко» Московской областной филармонии Денис Забавский.

Купить билеты на спектакль можно на официальном сайте или в кассах музея.

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Экскурсию программы «Больше, чем путешествие» посетили 100 тысяч человек
29 декабря 2023, 14:30

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

Стотысячный гость посетил экскурсию программы «Больше, чем путешествие» на Международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Стотысячной участницей экскурсии программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» стала Вероника Сидоренко из города Протвино.

Девушку поздравили в присутствии всей экскурсионной группы. На выставку она приехала вместе со своей бабушкой. Веронике подарили памятные подарки от программы «Больше, чем путешествие».

«Программа «Больше, чем путешествие» активно реализуется в Московской области. В рамках нее мы запустили среди подмосковной молодежи конкурс «Лидеры региона — 2023». Молодые ребята, активно участвующие в общественной, творческой, культурной, спортивной и научной деятельности, рассказали о своих достижениях, и более 350 лучших получили возможность бесплатно съездить в Ярославль, Калугу, Тулу и Рязань<…>», — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Стоит отметить, что также в программы «Больше, чем путешествие» открыт набор экскурсоводов для работы на Всемирном фестивале молодёжи — 2024.

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