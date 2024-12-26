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Российским проектам в сфере культуры предоставят гранты

Фото: istockphoto.com/User10095428_393

Фото: istockphoto.com/User10095428_393

Конкурс на предоставление грантов для развития проектов в сфере культуры проводит Президентский фонд культурных инициатив, заявки принимаются с 17 декабря 2024 года до 7 февраля 2025 года, сообщает пресс-служба фонда.
«На конкурс могут быть заявлены проекты в области культуры, искусства и творческих индустрий, направленные на сохранение российской культурной идентичности и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, а также на поддержку патриотично настроенных коллективов и деятелей культуры, поддерживающих достижение целей СВО и демонстрирующих свою преданность стране», — говорится в сообщении.
Подать заявку на грантовый конкурс могут коммерческие организации, НКО и индивидуальные предприниматели изо всех регионов Российской Федерации.



Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

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#гранты
#культура
#россия
#конкурс
Стала известна афиша ледового шоу «Новогодний самовар» в парках Подмосковья
25 декабря 2024, 15:51

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В трёх городских округах Подмосковья в уходящем году покажут ледовое представление Татьяны Навки «Новогодний самовар». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

27 декабря, в пятницу, представление состоится в спортивном парке «Атлант» в Орехово-Зуеве. Оно начнётся в 19:30. 28 декабря, в субботу, шоу покажут в ФОКе «Лидер» в Павловском Посаде. Начало – в 17:00. В тот же день оно пройдёт в Центральном парке Ногинска в 19:30. 29 декабря, в воскресенье, шоу примут парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде в 16:30, а также в Городском парке Ивантеевки в 19:30.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Вход на ледовые представления будет свободным.
«Команда Навки и Петра Чернышева покажет зрителям спектакль на льду «Новогодний самовар». Эти небольшие истории объединят всех в уютную дружескую компанию вокруг новогоднего самовара. В представлении примут участие Аделина Сотникова, Максим, Ковтун, Александра Степанова, Иван Букин и другие фигуристы», – рассказали в министерстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Актуальную информацию о предстоящем шоу можно найти на главном туристическом портале Подмосковья.

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#подмосковье
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#зима в подмосковье
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В музее «Новый Иерусалим» представили отреставрированную карету Патриарха Никона
25 декабря 2024, 14:56

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

24 декабря в музее «Новый Иерусалим» прошла презентация отреставрированной кареты патриарха Никона, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Экспонат является одним из немногих сохранившихся в мире образцов экипажного искусства XVII века. На протяжении нескольких столетий карета находилась в стенах Ново-Иерусалимского монастыря, а в 1920 году была передана в музейное собрание. К моменту начала реставрационных работ карета была сильно повреждена, сохранился только один остов.

Экипаж получил серьёзные повреждения во время разрушения Ново-Иерусалимского монастыря немецко-фашистскими войсками в декабре 1941 года. Реставрация экспоната заняла почти три года и проходила на средства, предоставленные Министерством культуры и туризма Московской области. Работы начались в 2022 году.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Эксперты провели тщательное исследование, изучили старинные тексты и несколько сохранившихся экипажей-аналогов, которые считаются большой редкостью даже для европейских музеев. Один из самых старых экземпляров, датированный 1610 годом, находится в Лиссабоне.

В преддверии празднования 420-летия Патриарха Никона, которое состоится в мае 2025 года, карета стала частью постоянной экспозиции музея «Новый Иерусалим» в разделе, посвящённом Ново-Иерусалимскому монастырю и его основателю.

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Подмосковный проект получил грант Президентского фонда культурных инициатив
25 декабря 2024, 11:10

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Проект художественного руководителя Ивантеевского музыкально-драматического театра Артёма Бибилюрова — фестиваль молодых театральных режиссёров «Новые горизонты» получил грант от Президентского фонда культурных инициатив, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Фестиваль задуман для того, чтобы помочь молодым театральным деятелям Московской области реализовать свои творческие проекты, а также выявить и поддержать талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Почетными участниками и спикерами фестиваля станут известные деятели искусства и культуры.

Фестиваль планируется провести в конце февраля — начале марта 2025 года.

Партнёрами проекта являются Министерство культуры и туризма Московской области, Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, администрации городских округов Пушкинский, Ивантеевка, Пушкинский музыкально-драматический театр, Театральный институт имени Бориса Щукина, телеканал «360» и инновационный центр «Сколково».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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#подмосковье
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#творчество
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Вокалистки из Каширы победили на Всероссийском конкурсе творчества и искусств
24 декабря 2024, 17:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Юные участницы вокального коллектива «Элегия» дома культуры «Ожерелье» городского округа Кашира Татьяна Ветрова и Арина Никифорова завоевали награды VII Всероссийского конкурса-фестиваля творчества и искусств «Кружево Зимы», который проводит агентство «Контраст», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Татьяна Ветрова стала лауреаткой конкурса первой степени в номинации «Эстрадный вокал» (12-13 лет) и получила специальный приз оргкомитета и членов жюри. А Арина Никифорова стала лауреаткой первой степени в номинации «Эстрадный вокал» среди участников 8-9 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вокальным коллективом «Элегия» руководит Анна Дорофеева. В администрации поздравили с отличным результатом юных победительниц и их наставницу.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#кашира
#конкурс
#творчество
#вокал
#искусство
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В Подмосковье состоится показ ледового представления «Новогодний самовар» Татьяны Навки
24 декабря 2024, 17:36

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

С 27 по 29 декабря в пяти городах Подмосковья пройдут ледовые шоу «Новогодний самовар», в постановке Татьяны Навки, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В рамках представления команда Татьяны Навки и Петра Чернышева представит зрителям увлекательные истории, объединяющие всех вокруг новогоднего самовара.

В ледовом шоу «Новогодний самовар» примут участие Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Александра Степанова, Иван Букин и другие звезды фигурного катания. Первое представление состоится 27 декабря в спортивном парке «Атлант» в Орехово-Зуеве. Начало в 19:30.

28 декабря жители и гости Павлово-Посадского округа смогут встретиться с прославленными фигуристами. Ледовое шоу пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер», начало в 17:00. В этот же день шоу покажут в Центральном парке Ногинска, Богородского округа, в 19:30.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

29 декабря «Новогодний самовар» представят в парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского округа в 16:30, а также в городском парке Ивантеевки, Пушкинского округа, в 19:30.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0 .

Подробное расписание ледовых шоу доступно на сайте welcome.mosreg.ru.

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#шоу
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#подмосковье
#ледовые катки
#фигурное катание
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Актёр из «Крепкого орешка 2» Арт Эванс скончался
24 декабря 2024, 15:47

Фото: iStock/ undefined undefined

Актёр из США Арт Эванс, который известен по ролям в фильмах «История солдата» и «Крепкий орешек 2», умер на 83 году жизни, передала газета USA Today со ссылкой на агентов актёра.
«Умер актер Арт Эванс... Ему было 82 года... Причиной смерти актера стали осложнения диабета, с которыми Эванс боролся на протяжении нескольких лет», — отмечалось в сообщении.

Подчёркивалось, что агенты Арта Эванса отправили журналистам газеты электронное письмо — в нём они подтвердили, что актёр умер в субботу.

Арт Эванс родился в 1942 году в Лос-Анджелесе, а свой профессиональный путь актёр начал в «Театре бытия» Фрэнка Сильвы. В 1976 году американец дебютировал в эпизоде сериала «Чико и мужчина». Потом Арт Эванс снялся больше чем в 120 картинках.

Ранее сообщалось, что крокодил Берт, который известен по роли в фильме «Крокодил Данди» с Полом Хоганом в главной роли, скончался в крокодиловом парке Crocosaurus Cove в австралийском Дарвине.

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#диабет
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Письма Деду Морозу из парков Московской области отправят в Великий Устюг
24 декабря 2024, 15:06

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке Мира в Мытищах 25 декабря проведут торжественный сбор и передачу писем Деду Морозу из подмосковных парков в Великий Устюг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«В сборе примут участие 20 делегаций из разных муниципалитетов, в том числе из Зарайска, Серебряных прудов, Фрязина, Талдома, Орехово-Зуева и других. В 13 часов посетителей ждет церемония сбора писем в Резиденции Деда Мороза, встреча с ним и Снегурочкой, развлекательная программа для всей семьи и чаепитие», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Как напомнили в министерстве, в течение декабря в парках региона работают 116 почт и 59 резиденций зимнего волшебника. В последний месяц уходящего года 45 областных парков получили знак качества «Дед Мороз рекомендует». Отбор проходил в шести номинациях: за лучшие ёлку, резиденцию и приёмную, почту Деда Мороза, фотозону, зону фуд-корта, а также входную группу в парк.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Мероприятие организовано при поддержке Московской областной дирекции по развитию парков.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#праздник
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В подмосковном Зарайске продолжается фестиваль «Перезагрузка. 2.0»
24 декабря 2024, 14:38

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Городской фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0» стартовал 18 ноября и уже привлёк около 8,5 тысяч посетителей, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Фестиваль проходит одновременно на нескольких городских площадках. В здании бывшего «Ашана» открылось новое арт-пространство «ЦЕХЪ», где проводятся инсталляции, мастер-классы и обучающие программы. Здесь также представлены картины современных художников из коллекции ASKERI GALLERY.

Дом Мачтета — ещё одна площадка фестиваля, где также представлены картины, проводятся мастер-классы и лекции.

В рамках выставки представлено более 250 работ от 50 художников, среди которых как известные мастера с мировым именем, так и молодые таланты.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Гостям предлагается разнообразная программа, сочетающая творчество и просвещение: мастер-классы от художников, лекции о культуре и искусстве, общественные дискуссии и многое другое. Продюсер российских и международных проектов Марина Глухова является куратором мероприятия.

Фестиваль «Перезагрузка. 2.0» будет проходить до 12 января. Подробные сведения можно найти на официальном сайте мероприятия. Возрастное ограничение — 0 .

Ещё одна причина посетить подмосковный Зарайск — это масштабная работа, направленная на привлечение туристов к историческим зданиям в центре города.

В рамках реализации плана развития культурного и туристического комплекса в Зарайске был проведён анализ потенциальных объектов недвижимости для создания туристической инфраструктуры на их основе.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Проект нацелен на продвижение и распространение культурных ценностей через создание уникальных туристических объектов на базе исторических зданий. Особенность портала заключается в предоставлении готовых инвестиционных проектов с полной информацией о каждом объекте.

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#минкульттуризма мо
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Первые новогодние представления в Кашире посмотрели уже 900 детей
23 декабря 2024, 15:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Показы новогоднего представления «Простоквашино: загадочная история волшебного исчезновения» стартовали в Кашире, на первых трёх спектаклях побывали 900 юных зрителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Представление ««Простоквашино: загадочная история волшебного исчезновения» — подарок ребятам от главы городского округа Кашира Михаила Шувалова. Автором сценария и режиссёром-постановщиком спектакля стала ведущий методист Дома культуры имени Ленина Юлия Сергеева, а роли там исполнили представители коллективов Центра культурных инициатив», — говорится в сообщении.
Пришедшие на представление дети с удовольствием и интересом посмотрели историю о том, как Дядя Фёдор с друзьями искал исчезнувшее перед Новым годом Простоквашино, а потом получили сладкие подарки. Отмечается, что перед спектаклем для детей провели интерактивную программу.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#праздник
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