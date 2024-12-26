Российским проектам в сфере культуры предоставят гранты

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Конкурс на предоставление грантов для развития проектов в сфере культуры проводит Президентский фонд культурных инициатив, заявки принимаются с 17 декабря 2024 года до 7 февраля 2025 года, сообщает пресс-служба фонда.
«На конкурс могут быть заявлены проекты в области культуры, искусства и творческих индустрий, направленные на сохранение российской культурной идентичности и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, а также на поддержку патриотично настроенных коллективов и деятелей культуры, поддерживающих достижение целей СВО и демонстрирующих свою преданность стране», — говорится в сообщении.Подать заявку на грантовый конкурс могут коммерческие организации, НКО и индивидуальные предприниматели изо всех регионов Российской Федерации.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Президентского фонда культурных инициатив.
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